Смешно или нет: новые стендап-спешелы Сидорова, Шаппелла, Джервейса, Селегея и Мирзализаде

Нам предлагается поверить, что за победу Рики Джервейса с шутками про СПИД в Африке и «воук-культуру» проголосовали одновременно кинокритики из Нигерии, Латвии и России. Окей, допустим. Возможно, и правда, абстрактно-глобалистский подход в комедии работает — в том плане, что тут все хоть чуть-чуть понимают, о чем идет речь. Проблема в том, что выбор всем доступных тем делает их до боли предсказуемыми. А простейшая структура шуток (невинное «гуманистическое» наблюдение в качестве обманки — предельно грубый и гротескный выворот следом) превращает каждый как бы «шокирующий» панчлайн в самоочевидную, бесполезную добивку, не способную удивить, а значит — и рассмешить. Не помогает и тот факт, что Джервейс, как Задорнов, время от времени предлагает зрителям «готовиться» к следующему скандальному анти-воук-панчу.