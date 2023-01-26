Почему сиквелы и ремейки кинохитов, выходящие сразу на Disney+, так плохи?

Не менее страшным получился «Пиноккио» Роберта Земекиса. Некогда великий режиссер настолько увлекся технологией mocapЗахвата движения., что теперь в его фильмах за спецэффектами не разглядеть людей. Диснеевскому «Пиннокио» не повезло выйти в один год с блистательным «Пиноккио Гильермо дель Торо», да и позапрошлогоднему «Пиноккио» Маттео Гарроне он проигрывает вчистую. И дело не только в том, что Гарроне и дель Торо — визионеры, создающие свои миры, но и в том, что они не побоялись без купюр перенести на экран довольно жуткий текст Карло Коллоди (интересней факт: изначально у Коллоди деревянный человечек вообще погибал, будучи повешенным на дереве, но ради гонорара автор решил написать продолжение сказки). У Земекиса подобной мрачностью и не пахнет . Как и оригинальный диснеевский мультфильм 1940 года, игровой ремейк — такая же рафинированная экранизация, лишь слегка меняющая акценты в финале. Больше всего она похожа на приключения постаревшего Форреста Гампа (плотника Джеппетто играет Том Хэнкс) в «зловещей долине»Uncanny valley — явление, основанное на гипотезе, сформулированной японским ученым-робототехником и инженером Масахиро Мори. Согласной ей робот или другой объект, выглядящий или действующий почти как человек, вызывает неприязнь и отвращение у людей-наблюдателей.. Сложно не поежиться, глядя на компьютерных Пиноккио, сверчка Джимини и (особенно) котенка Фигаро.