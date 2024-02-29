«История с лодкой» — не обычная реалистичная криминальная драма, а вычурное постмодернистское зрелище , в духе даже не Гая Ричи образца «Револьвера», а Стивена Конрада и его «Предприятия „Божий дар“». Тут вам и буйство стилей — от черно-белых флешбэков на французском до флешфорвардов, где события сериала разыгрывают на сцене театра актеры-любители. И несочетаемое сочетание жанров: с ультражестоким нападением бандитов на полицейский участок (в лужах крови утопают вообще все) соседствует легкое разговорное драмеди с теми же героями, семейным и экзистенциальным проблемам которых уделяется не меньше внимания авторов. Братья Уильямс, написавшие и поставившие сериал, — настоящие трудоголики современной нуарной индустрии (ранее создали «Батиста» и «Туриста», «Пропавшего без вести» и «Вдову», а также приложили руку еще к куче сериалов), поэтому сполна заслужили этот шанс пуститься во все тяжкие. Да, при ближайшем рассмотрении оказывается, что за всеми формальными выкрутасами скрывается банальная история о грязном богатстве, попавшем в невинные руки, но первые несколько серий смотрятся с неподдельным интересом, а там уже и шестой, финальный эпизод не за горами.