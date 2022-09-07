Главные сериалы осени: про шпионов, вампиров, грабителей, дуэлянтов и человека-бензопилу

«Пантеон» («Pantheon»)
1 сентября, AMC+
Непохожая на аниме рисованная фантастика для взрослых.
Загруженный в облако покойный отец выходит на связь с дочерью. Ей предстоит раскрыть корпоративный заговор в метавселенной, населенной мутантами, супергероями и прочими кошмарами.
Среди голосов — Пол Дано, Аарон Экхарт и Уильям Херт в одной из своих последних ролей. Шоураннер — создатель сериалов «Терра Нова» и «Агент» Крэйг Силверштейн, адаптирующий рассказы изобретателя «силкпанка» Кена Лю.
«Властелин колец: Кольца власти» («The Lord of the Rings: The Rings of Power»)
2 сентября, Amazon Prime
Самый дорогой фанфик по самому знаменитому высокому фэнтези.
Бессмертная эльфийка отказывается от пенсии на земле обетованной и вместо этого отправляется на поиски пропавшего без вести злого колдуна. Гномы, хоббиты и люди где‑то по соседству попадают в собственные, не имеющие очевидного отношения к сюжету, передряги.
Как ни удивительно, но в миллиардном (с точки зрения бюджета) проекте задействованы сплошь малоизвестные актеры и шоураннеры-дебютанты. Такое ощущение, что проект специально делали максимально безликим, стерильным продуктом, не имеющим собственного характера, но отсылающим к существующему прозаическому канону и эстетике популярной экранизации.
«Дом семьи Хаммер» («House of Hammer»)
2 сентября, Discovery+
Тру-крайм с очень желтым оттенком.
Популярный голливудский артист, оказывается, не просто страдает каннибальским фетишем и другими кинками, но и происходит из жуткого клана богачей — по крайней мере, об этом сообщают его плачущие на камеру бывшие и проводящая параллели с сериалом «Наследники» родная тетка.
Мало кому известные продюсеры других шоу с (псевдо)научных телеканалов про интриги и расследования.
«Американский жиголо» («American Gigolo»)
9 сентября, Showtime
Злачный нуар.
Откинувшийся из тюрьмы красавец ищет людей, его подставивших, воссоединяется с роковой любовью и строит карьеру в лос-анджелесской секс-индустрии.
Главный аттракцион — главнейший актер 2022 года (см. сериалы «Мы владеем этим городом» и «Медведь», а также секс-комедию «Острая палка») Джон Бернтал. Шоураннер — один из авторов «Рэя Донована» Дэвид Холландер; среди постановщиков — Грегг Араки. Автор оригинального фильма Пол Шрейдер в разработке никак не участвовал, но сообщил в соцсетях, что все равно получил за сериал 50 тысяч долларов.
«Монарх» («Monarch»)
11 сентября, Fox/Hulu
Мыльная опера в стиле кантри.
Вымышленная династия кантри-музыкантов по фамилии Роман пытается сохранить и делит между собой власть в музыкальной индустрии. Короче говоря, это тоже своего рода «Наследники».
Кантри-музыкантов играют голливудские звезды (Сьюзан Сарандон), кантри-звезды (Трейси Эдкинс) и — внезапно — панк-героини нулевых (Бет Дитто). Шоураннерка — абсолютная дебютантка.
«Киберпанк: Бегущие по краю» («Cyberpunk: Edgerunners»)
13 сентября, Netflix
Бдыщ, бабах, бум, хрясь, тра-та-та.
Такой безудержный поток из взрывов, перестрелок, расчлененки и криков могла сделать только аниме-студия Trigger. Постановщик — живой классик Хироюки Имаиси собственной персоной, автор «Гуррен-Лаганна» и «Убить или быть убитым».
«Блюз машины времени о четырех с половиной татами» («Yojohan Time Machine Blues»)
14 сентября, Disney+
Очень интеллигентное аниме про студенческую романтику и путешествия во времени.
Попавший в день сурка студент-очкарик все-таки дожил до летних каникул и завоевал внимание девушки, но снова попал в передрягу с участием студента из будущего и его машины времени.
Не Масааки Юаса. Право снять продолжение своего шедевра «Сказ о четырех с половиной татами» мэтр передал Синго Нацумэ — автору страннейшего аниме прошлого года «Sonny Boy».
«Горемыки»
16 сентября, Premier
Сборник абсурдистских анекдотов с куклами.
Троица маппетов-сожителей вынуждена противостоять батюшке, Люциферу и самой реальности жизни в России.
Сценаристы и постановщик — авторы «Миллионера из Балашихи» и «Последнего рейва». Главный киноманский подарок сезона — режиссер Юрий Быков, играющий кота и воспроизводящий сцены из «Маяка» Роберта Эггерса.
«Ребут» («Reboot»)
20 сентября, Hulu
Звезды полузабытого ситкома, закрытого много лет назад, вынуждены симулировать взаимные симпатии ради съемок сезона-воссоединения. В мире возвращений «Друзей», «Секса в большом городе» и «Универа» — это, как ни крути, жиза.
Звезды — Киган-Майкл Ки, Джонни Ноксвилл, Джуди Грир и Рейчел Блум («Чокнутая бывшая»). Шоураннер тоже своего рода звезда — создатель «Американской семейки» (ровно такого ситкома, который он нынче высмеивает) Стивен Левитан.
«Эта Англия» («This England»)
21 сентября, Sky Atlantic
Невероятные актерские перевоплощения.
Посреди пандемии коронавируса оказывается, что британский премьер-министр Борис Джонсон не только гений имиджмейкинга, но и мелкий-премелкий коррупционер.
Режиссер — обладатель легчайшей постдокументальной руки Майкл Уинтерботтом. Звезда — и здесь догадаться, не косясь в «Википедию», почти нереально — Кеннет Брана.
«Андор» («Andor»)
21 сентября, Disney+
Приквел приквела или, если угодно, спин-офф спин-оффа одной известной космооперы.
Капитан космических повстанцев борется с космическими злодеями, которые так же, как и он, увы, не попали даже на второй план основной серии фильмов про звездные войны.
Диего Луна снова играет свою роль из «Изгоя-один»; злодей — Стеллан Скарсгорд. За сценарий отвечают братья Гилрой (тетралогия про Борна, «Стрингер»), а за режиссуру — телевизионные постановщики, которым, кажется, будет трудно конкурировать не то что с Джорджем Лукасом, а хотя бы с автором «Изгоя-один» Гаретом Эдвардсом.
«Энтергалактик» («Entergalactic»)
30 сентября, Netflix
Анимационный рэп-мюзикл.
Конец лета, большой город. Художник влюбляется в соседку-фотографиню.
Создатель спешела (в последнюю секунду не ставшего сериалом) — культовый рэпер Кид Кади; мультфильм будет дополнением к его одноименному концептуальному альбому. Озвучивают роли только звезды (в диапазоне от Тимоти Шаламе до Джейдена Смита). Аниматоры ранее нигде особенно не засветились, но трейлер выглядит ультрастильно.
«Джунгли» («Jungle»)
30 сентября, Amazon Prime
Неоновый грайм-мюзикл.
В Лондоне ближайшего будущего несколько молодых людей мечтают о карьере в рэпе (в Лондоне также известном как «дрилл» и «грайм»), но вместо этого оказываются по уши в криминальных разборках.
Шоураннеры — дебютанты (один из них хотя бы имеет в резюме музыкальные клипы). Зато на экране появятся десятки узнаваемых лиц британской музыкальной сцены.
«Семья шпиона» («Spy x Family»), 2-я часть
1 октября, TX/Crunchyroll
Шпионский триллер, семейный ситком.
Шпион из псевдо-Штази, наемная убийца и сирота-телепатка так усердно притворяются семьей (каждый с собственными целями), что становятся более настоящей семьей, чем некоторые кровные родственники.
«Жилой комплекс „Си“» («Housing Complex C»)
2 октября, Adult Swim
Аниме-хоррор.
Арендаторка дешевого жилья в прибрежном многоквартирном доме начинает замечать, что вокруг нее происходит как‑то многовато особо жестоких убийств.
Неизвестная студия, режиссер-дебютант: короче, кот в мешке, но весьма интригующий. Продюсеры при этом — американский канал Adult Swim.
«Интервью с вампиром» («Interview with the Vampire»)
2 октября, AMC
Вампирская мелодрама.
Человек, утверждающий, что он вампир, повествует развесившему уши журналисту историю своей жизни за последние 200 лет, проведенные в Америке.
Вместо Брэда Питта и Тома Круза, игравших в предыдущий адаптации романа, снимаются Сэм Рид и Джейкоб Андерсон — малоизвестные актеры, которых вы наверняка видели (последнего — как минимум в роли Серого Червя), но едва ли запомнили. Шоураннер Ролин Джонс ранее перенес на экран «Перри Мейсона», но этот сериал 2020 года тоже мало кто запомнил.
«Моб Психо 100» («Mob Psycho 100»), 3-й сезон
6 октября, Tokyo MX/Crunchyroll
Меланхоличная пародия на аниме про школьников с суперспособностями.
Школьник, обладающий выдающимися телепатическими способностями, с большой неохотой занимается экзорцизмом и с большими трудностями пытается наладить общение со сверстниками.
За роскошную экшен-анимацию (недаром сезоны выходят раз в три года) все еще отвечает студия Bones, режиссер — все тот же Юдзуру Татикава, официальный издатель манги «Моб Психо 100» в России — Виталий Терлецкий (да, в титрах аниме он не указан, но обойти стороной информацию о том, что первый том манги на русском выйдет одновременно с премьерой сезона, было бы странно).
«Друг семьи» («A Friend of the Family»)
6 октября, Peacock
Эксцентрический тру-крайм.
Приятный мужчина по фамилии Берхтольд засматривается на малолетнюю дочь своих друзей по фамилии Броберг, причем до такой степени, что в какой‑то момент не придумывает ничего лучше, чем похитить ее. Дочь возвращается домой, но через пару лет мужчина… повторяет то же самое похищение.
До тошноты улыбчивый Джейк Лейси из «Белого лотоса» давно созрел, чтобы сыграть обыкновенного психопата. Анна Пэкуин и Колин Хэнкс в роли родителей — тоже отменный кастинг. Создателем сериала выступает один из моднейших новых шоураннеров Ник Антоска («Новый вишневый вкус», «Притворство»), в режиссерской труппе замечена Элиза Хиттман («Никогда, редко, иногда, всегда»).
«Клуб полуночников» («The Midnight Club»)
7 октября, Netflix
Подростковый хоррор в доброй традиции Стивена Кинга.
Группа пациентов детского хосписа собирается по ночам, рассказывает страшные истории и договаривается, что первый из них, кто отправится в мир иной, подаст знак с той стороны. К всеобщему ужасу и волнению, так и происходит.
Шоураннер и режиссер — виднейший мастер современного хоррора Майк Флэнаган, автор «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы». Несмотря на созвучные названия последнего сериала и новинки, связи между двумя шоу нет, за исключением явных кинговских мотивов. Нежутко и нетрагично этот режиссер, кажется, снимать не умеет в принципе.
«Шантарам» («Shantaram»)
14 октября, Apple TV+
Классическая комбинация из роуд-муви и фильма-ограбления.
Ограбив несколько авcтралийских банков и магазинов, преступник с внешностью голливудской звезды убегает из тюрьмы средь бела дня и релоцируется в приветливый Мумбаи. Утверждается, что это все — реальная история.
Адаптируют мемуары Грегори Дэвида Робертса шоураннеры Эрик Уоррен Сингер («Афера по-американски», «Топ Ган: Мэверик») и Стив Лайтфут. Среди постановщиков сезона — крестный отец лютого австралийского кино Джастин Курцел («Снежный город», «Нитрам»). Вишенка на торте — недооцененный Чарли Ханнам в главной роли.
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities»)
25 октября, Netflix
Хоррор-альманах.
Точно не сообщается. Но нетфликсовский синопсис обещает, что «каждая история будет более ужасающая, чем предыдущая».
Оригинальные сценарии (в том числе за авторством Гильермо дель Торо) и рассказы известных писателей (среди них — Лавкрафт) будут ставить такие актуальные жанровые режиссеры как Дженнифер Кент («Бабадук»), Панос Косматос («Мэнди») и Ана Лили Амирпур («Девушка ночью гуляет одна»). Сам дель Торо ограничится лишь ролью конферансье по аналогии с Хичкоком в сериале «Альфред Хичкок представляет», тем самым окончательно закрепившись в звании мэтра.
«Белый лотос» («The White Lotus»), 2-й сезон
Октябрь, HBO/«Амедиатека»
Чеховская трагикомедия.
Роскошный спа-отель на итальянском побережье становится идеальным микрокосмом, содержащим в себе вообще все тревоги, обиды и комплексы современных представителей рода людского.
Великий драматург Майк Уайт, создавший в кои-то веки универсальный хит, во втором сезоне альманаха, слава богу, никуда не делся. Из актерского ансамбля вернулась только Дженнифер Кулидж, сыгравшая, пожалуй, самую трогательную и яркую героиню. Идеально.
«Черная весна»
Октябрь, Start
Приморские подростки волей случая добывают раритетные пистолеты и с какого‑то перепуга решают организовать клуб дуэлянтов «Черная весна».
Пара режиссеров-сценаристов — авторы памятной драмы «Зимний путь» Любовь Львова и Сергей Тарамаев. В главной роли — «трудный подросток» (теперь уже скорее трудный взрослый мужчина) и «вампир средней полосы» (хотелось бы, чтоб только на экране, а не в отношениях, — не иронизируем, но не даем забыть об ужасной ситуации) Глеб Калюжный.
«Человек-бензопила» («Chainsaw Man»)
Октябрь, TV Tokyo/Crunchyroll
Аниме-сёнэн (перевод: мультсериал для старшеклассников).
Не совсем обычный японский подросток, работающий головорезом у якудза, во время охоты на демонов (не спрашивайте) немножко погибает, после чего сам становится демоном. Его адская способность — трансформация собственной головы в бензопилу (опять лучше не задавать лишних вопросов). Теперь он может охотиться на демонов с удвоенной силой, но ситуацию осложняет тот факт, что парень по уши влюбляется в свою строгую начальницу из бюро общественной безопасности.
После «Дорохэдоро» и финального сезона «Атаки титанов» студия MAPPA доказала, что в сфере бесстыдного анимационного треша и угара у них конкурентов не осталось. Режиссер Рю Накаяма, впрочем, дебютант.
«Попсовый эпос» («Pop Team Epic»), 2-й сезон
Октябрь, Crunchyroll
Авангардное скетч-шоу для анимешников.
Две самые постироничные японские школьницы перемещаются из аниме в аниме; из одного стиля рисунка в другой (в диапазоне от восьмибита до песочной анимации). В перерывах живые актеры занимаются какой‑то рандомной дичью (в первом сезоне француз без перевода нахваливал багеты, а артисты-сейю устраивали дебош в студии).
Все те же создатели, что и раньше.
«Смешная женщина» («Funny Woman»)
Октябрь, Sky Atlantic
Костюмированный британский ромком.
Провинциальная королева красоты прибывает из Бирюлево, ой, то есть из Блэкпула, в свингующий Лондон и идет наудачу — а точнее, отправляется прямиком на пробы в комедийный сериал. Как выясняется далее, удача в ее жизни действительно много значит.
Звезда — актриса с явно недооцененным комедийным потенциалом Джемма Артертон («Неотразимая Тамара»). У руля — мастера бриткомов для сладкоежек: режиссер Оливер Паркер («Как важно быть серьезным»), писатель Ник Хорнби («Мой мальчик») и сценаристка Морвенна Бэнкс («Уже скучаю по тебе»).
«Опасные связи» («Dangerous Liaisons»)
6 ноября, Starz
Костюмированный эротический триллер.
В равной степени аморальные маркиза и виконт, живущие в предреволюционной Франции, занимаются такими современными утехами, как буллинг, шейминг и кенселлинг.
Неизвестные молодые актеры; шоураннерка Харриет Уорнер, ранее создавшая сериал «Расскажи мне свои секреты».
«Зверополис+» («Zootopia+»)
9 ноября, Disney+
Если все будет, как в оригинальном фильме, то мультипликационная нуар-антиутопия.
Новые приключения бурозубки-молодоженки, тигров-танцоров и того самого ленивца.
Оба режиссера работали аниматорами на оригинальном мультфильме.
«Англичанка» («The English»)
10 ноября, BBC Two
Ревизионистский феминистский вестерн.
Хрупкая, но храбрая англичанка прибывает на Дикий Запад, чтобы отомстить за сына. В этом ей поможет бывший солдат — представитель коренной народности пауни.
Это авторский проект Хьюго Блика, редкого художника, который полностью реализовался на малом экране: мокьюментари «Мэрион и Джефф», неонуар «Граница тени», военная драма «Восход Черной Земли» — все в числе самых уникальных британских сериалов этого века. Звезда его нового жанрового эксперимента — Эмили Блант, так что аудиторию удастся привлечь самую широкую.
«Крапополис» («Krapopolis»)
27 ноября, Fox
Черно-коричневая анимационная комедия.
Глава древнегреческого города по имени Тираннис пытается совладать с местными богами, монстрами и простолюдинами.
Дэн Хармон, создатель «Сообщества» и «Рика и Морти», взялся за сомнительную идею — сделать первый в истории NFT-мультсериал. «Презентация» проекта (что бы это ни значило) в телеэфире назначена на конец ноября, полноценный сезон выйдет в следующем году, а токены с рисунками «крап-куриц» можно купить на официальном сайте уже сейчас. Ни на что не намекаем, но, когда будущее рядом, проходимцы тоже не дремлют.
«Уиллоу» («Willow»)
30 ноября, Disney+
Фэнтези для самых маленьких (каламбур неуместен).
Чародей по имени Уиллоу, представитель низкорослого народа нелвинов, объединяет усилия со служанкой, принцессой и другими юными товарищами, чтобы спасти магический мир.
Естественно, звезда оригинального видеокассетного хита Уорвик Дэвис вернулся к своей роли. Шоураннер — сын Лоренса Касдана Джонатан, ранее уже написавший приквел к другой франшизе Джорджа Лукаса.
«Банды Лондона» («Gangs of London»), 2-й сезон
Ноябрь, Sky Atlantic/AMC
Взрывная смесь из всех известных науке поджанров боевика.
Делящие нелегальную индустрию Лондона наследники английских криминальных кланов, полицейские под прикрытием, албанцы, пакистанцы, курды и рома пытаются при любой возможности убить друг друга. Им это удается довольно часто.
В первом сезоне создатель сериала Гарет Эванс (автор дилогии «Рейд») с лихвой компенсировал все драматургические недостатки энциклопедическими знаниями современных экшен-приемов и привлечением к съемкам виднейших жанровых режиссеров. Верим, что и в этот раз он продолжит в том же духе, пускай главная звезда Джо Коул и покинул сериал.
«Уэнсдей» («Wednesday»)
Ноябрь, Netflix
Семейная готика.
Дочь из семейки Аддамс, ныне ученица в старшей школе, взрослеет по-своему. А именно — овладевает своими экстрасенсорными способностями и раскрывает локальные преступления.
Маркетинговая компания сфокусирована на режиссере всех эпизодов Тиме Бертоне (еще бы, ведь это его теледебют) и актерском ансамбле (наш фаворит — всю дорогу недооцененный Луис Гусман в роли Гомеса, но вообще тут есть Кэтрин Зита-Джонс в роли Мортиши). Но стоит упомянуть и крайне опытных (если не сказать замшелых) шоураннеров Альфреда Гофа и Майлса Миллара («Тайны Смолвиля», «В пустыне смерти»).
«Шпион среди друзей» («A Spy Among Friends»)
Осень, Britbox
Шпионский броманс.
Советский разведчик по имени Ким Филби много лет руководит собственным отделом в MI6 и переправляет государственные тайны в СССР с помощью ничего не подозревающего товарища Николаса Эллиотта. В решающий момент личная дружба оказывается сильнее идейной вражды.
Звезды — не новички в шпионском жанре Гай Пирс («Шпионская игра») и Дэмиан Льюис («Родина»). Первоисточник — вдохновивший ле Карре нон-фикшен. Сценарист до этого написал несколько серий той же «Родины», а режиссер снял запутанную криминальную драму «Спаси меня». Какой шанс, что перед нами будущая шпионская классика?
«Война миров», 3-й сезон (12 сентября, Canal+)
«Рассказ служанки», 5-й сезон (14 сентября, Hulu/more.tv)
«Атланта», 4-й сезон (15 сентября, FX/Hulu)
«Лос страшилкас», 2-й сезон (17 сентября, HBO/«Амедиатека»)
«Симпсоны», 34-й сезон (25 сентября, Fox)
«Гриффины», 21-й сезон (25 сентября, Fox)
«Звездные войны: Бракованная партия», 2-й сезон (28 сентября, Disney+)
«Моя геройская академия», 6-й сезон (1 октября, Funimation)
«Чаки», 2-й сезон (5 октября, Syfy)
«Впусти меня», ребут (7 октября, Showtime)
«Большой рот», 6-й сезон (28 октября, Netflix)
«Блич: Тысячелетняя кровавая война», камбэк (октябрь, TV Tokyo)
«Несносные пришельцы», ребут (октябрь, Fuji TV)
«Йеллоустоун», 5-й сезон (13 ноября, Paramount+)
«Идеальный голос: Бампер в Берлине», ребут (23 ноября, Peacock)
«Корона», 5-й сезон (ноябрь, Netflix)