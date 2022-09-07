Главные сериалы осени: про шпионов, вампиров, грабителей, дуэлянтов и человека-бензопилу

Кто в титрах

Дэн Хармон, создатель «Сообщества» и «Рика и Морти», взялся за сомнительную идею — сделать первый в истории NFT-мультсериал . «Презентация» проекта (что бы это ни значило) в телеэфире назначена на конец ноября, полноценный сезон выйдет в следующем году, а токены с рисунками «крап-куриц» можно купить на официальном сайте уже сейчас. Ни на что не намекаем, но, когда будущее рядом, проходимцы тоже не дремлют.