Зинаида Пронченко — о том, как стоит воспринимать возвращение сериала «Секс в большом городе». Сиквел «И просто так» выходит на HBO Max, в России — в подписке «Амедиатеки». «And Just Like That…» — этими словами заканчиваются все серии продолжения, пропитанные болью и печалью.

В конце концов не спешите нас хоронить. Мы еще можем бегать на шпильках, как в кроссовках, курить травку, пить Cosmo , мастурбировать в присутственных местах, шутить, зацепившись Chanel за крышку гроба, за дверцу этого такси, которое каждый из нас обязательно поймает. Несмотря на повышенный спрос на очень маленьком острове, вместившем, однако, всех наших и чужих мужчин. Один из них все же оказался one of a kind. Никто не остров, а он был больше острова. Его звали Биг. Но и с ним покончено.

И сразу все эти искусственно модифицированные шутки, что стремятся угнаться за гением времени и духом места, которое, увы, пусто бывает, все эти аффирмации про свободу, равенство и сестринство, про право быть кем угодно, только не Трампом, все эти горделиво не отретушированные приметы возраста становятся меньше нуля, а драма Кэрри — bigger than life, ведь теперь ее жизнь — ground zero .

Зависимые, не субъектные, воспринимающие свое тело как дело любого мудака, а личное как аполитичное, удивительным образом эти охотницы за призраками сделали больше, чем все девушки в огне, для того чтобы целые поколения попытались если не обрести в борьбе право свое, то хотя бы не сдаться. Потому что писали не портрет, а автопортрет — и не для галереи военной славы или благодарных потомков, а для себя, для своей гардеробной.

Ну и пусть в сиквеле уже прежних ошибок не исправишь, как ни старайся, как ни насыщай кадр мультикультурализмом и бодрым стендапом. Ну и пусть слишком поздно Кэрри & Co проснулись и явно лишние сегодня на празднике идентичностей, робко осмеянных, — нужен ли нам белый спаситель, если каждый сам за себя, а капитализм с ковидом против всех. Ну и пусть в завтрашний день героинь не взяли.

And just like that это случилось. Мы постарели, а не стали старше. Мы путаемся и в юбках, и в идеологиях. Однако новый сезон честно идет на дно, поровну нагруженный и Manolo, и болью, и грустью, а значит, не так уж плох.