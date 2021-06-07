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«Плачу весь день и молчу»: девушка обвинила актера Глеба Калюжного в избиениях

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

Девушка Глеба Калюжного («Вампиры средней полосы», «Трудные подростки», «Водоворот») Юлия Цветкова опубликовала в инстаграме (@brahmagma) пост, в котором обвинила актера в избиениях. Она обратилась в полицию.

По ее словам, первый конфликт случился в октябре прошлого года, на тот момент пара встречалась уже два месяца. Ссоры повторились в декабре, когда Калюжный говорил, что девушка его не любит и не ценит. «Он почему‑то начинал бить свое лицо, я никогда такого не видела, но мне было так жаль его ангельский лик, что я успокаивала его и загримировывала это все наутро», — сказала она.

Юлия отметила, что действительно серьезная ссора произошла в феврале: «Он плюнул мне три раза в лицо». Тогда девушка решила уйти к другому молодому человеку, но Глебу удалось ее вернуть.

«Через месяц случается еще пара ссор, в которых он больше не сдерживается и дает мне пощечины, с большим усилием я прощаю его, ангельский лик и слезы на нем снова делают свое дело».

Юлия сказала, что после их последней ссоры она чуть не оглохла на одно ухо. Мать спросила девушку, почему в квартире сломаны межкомнатные двери и помят холодильник. «Просто плачу весь день и молчу, пока он шутит и смеется с друзьями на моих глазах», — добавила она.

По ее словам, после разговора с мамой Калюжного она увидела, как молодой человек выбрасывает ее вещи из номера. Юлия начала отбирать их и пихать его, «он кинул меня на кровать, зажал мне рот и бил меня пощечинами, крича на меня, что я шлюха».

Глеб Калюжный написал под постом у девушки: «Как ты можешь так со мной? За что ты врешь меняешь факты этого утра и той ситуаций и выставляешь себя жертвой абьюза?» (Орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее. — Прим. ред.)

В комментариях актер попросил рассказать людям всю правду, признался в любви и опроверг избиения.

«Юли, это стыд, все все видели. За что ты меня так ненавидишь? Почему ты не говоришь людям правду? Я не бил тебя. Я люблю и любил тебя и делал для тебя все. Зачем это все? Почему ты не говоришь что ТЫ делала со мной?»

«Афиша Daily» обратилась за комментарием к Глебу Калюжному, но ответа пока не получила.

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