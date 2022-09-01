Кроненберг, Миллер, Дени, Костров, Пак: фильмы, на которые стоит сходить в кино в сентябре

Поход в кино на прокатный релиз — все еще одно из самых надежных развлечений в городе. Особенно когда показывают не только жанровые релизы категории «Б» (ничего не имеем против), но и новые работы именитых мастеров прямиком с крупнейших кинофестивалей. Подробности — в подборке.

«Преступления будущего» С 1 сентября

Художники будущего показывают телесные перформансы со специально выращенными новыми органами и препарированием трупов детей. В какой‑то момент в процесс вмешивается Новая бригада нравов , но ее сотрудники заинтересованы не в традиционной этике, а в таких футуристических концепциях, как трансгуманизм и феминизм.

Живой классик научной фантастики, боди-хоррора и просто мирового кинематографа Дэвид Кроненберг достиг такого статуса, когда может снимать вообще какую угодно дичь с недоступными большинству режиссеров ресурсами и звездами (в показанных в Каннах «Преступлениях будущего» это Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт). Маст-си, если вы давно думаете, что больше ничего не боитесь.

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«Дети тьмы» С 1 сентября

Пережив после самоубийства отца кому и амнезию, женщина не отправляется в долгий отпуск, а начинает расследование пропажи детей в своем спальном районе на окраине Лондона . В какой‑то момент она выходит на потусторонний след.

Когда заканчиваются новые названия для хорроров, можно по второму кругу пустить в обиход старые. Так поступил вышеупомянутый Кроненберг, озаглавивший новую картину так же, как несвязанный с ней свой ранний фильм. И отечественные прокатчики тоже выпускают на экраны «Детей тьмы», не имеющих никакого отношения к американскому хоррору «Дитя тьмы». Это не голливудский, а скромный британский жанровый продукт , собравший, впрочем, неплохую англоязычную критику.

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«Три тысячи лет желаний» С 8 сентября

Стильная профессорка (Тильда Суинтон) покупает на базаре в Стамбуле древнюю бутылку. Уже в гостиничном номере из бутылки появляется исполинских размеров джинн (Идрис Эльба), не просто предлагающий три желания, но и рассказывающий эпическую историю своего существования.

Еще один живой классик Джордж Миллер ранее снимал боевики для взрослых (тетралогия «Безумный Макс») и сказки для детей («Бэйб-2: Поросенок в городе»), а сейчас выпускает сказку для взрослых (в этой категории он делал «Иствикских ведьм»). Миллер — один из самых визуально ярких постановщиков нашего времени, и это кино, участвовавшее в Каннском кинофестивале, тоже снято с настоящим голливудским размахом. Студия Metro-Goldwyn-Mayer — одна из немногих, не бойкотирующих российский прокат.

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«Ирония судьбы в Голливуде» С 8 сентября

После попойки в русской бане американский очкарик по ошибке попадает в незнакомую квартиру в чужом городе, которую принимает за свою собственную. Хозяйка сначала вызывает полицию, а потом влюбляется. Ну дальше вы и сами все знаете.

В американском ремейке советской застольной классики вместо затюканных интеллигентов щеголяют жизнерадостные миллениалы (Эмма Робертс и Томас Манн), а типовую многоэтажную застройку заменяют такие же типовые пригородные дома. Главная интрига: неужели эта завязка способна покорять новые демографические категории даже в отрыве от традиции и духа времени, сопровождающих оригинал? Учитывая, что кино выйдет в прокат на «Нетфликсе» не в Новый год, а в сентябре , шансов на взлет фильма продюсеры оставили немного.

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«Смерть в прерии» С 8 сентября

Сильная (во всех смыслах) женщина, живущая с детьми посреди фронтира, с поразительным успехом отбивается от шайки бандитов, напавших на дом.

Вестерн-боевик категории «Б», получивший исключительно положительные отзывы критиков. Самое примечательное — чемпионка по смешанным единоборствам Джина Карано на первом плане (незабываемый «Нокаут» Содерберга), ранее уволенная за трампизм из сериала «Мандалорец». Какими бы спорными и откровенно дурацкими ни были ее взгляды, это все еще, бесспорно, ярчайшая героиня боевика своего времени.

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«С любовью и яростью» С 8 сентября

Одним зимним днем в жизни изящной парижанки (Жюльетт Бинош) возникает бывший бойфренд (Грегуар Колен). Счастье воссоединения омрачает ревность мужа — эталона брутальной французской маскулинности (Венсан Линдон).

Клер Дени давно чередует жанровые работы (хорроры, триллеры, фантастику) с мелодрамами, не уступающими в мучительности (в хорошем смысле) первым . В этом году у нее сразу две такие премьеры — англоязычный триллер «Звезды в полдень», показанный в Каннах, и пандемийный романтический треугольник «С любовью и яростью» прямиком из Берлинале («Серебряный медведь» за лучшую режиссуру). Прекрасно, когда в рамках одной режиссерской фильмографии каждый зритель волен делать выбор на свой вкус.

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«Лето» С 8 сентября

Главная вещь, которую стоит увидеть осенью-2022 на большом экране, — это лето середины нулевых, которое нежно и чутко запечатлел на магнитную пленку 23-летний нижнетагилец Вадим Костров. Это очень медленное бессюжетное кино, похожее на полуденную дрему, но в этом его и сила: оно дает возможность зрителям полностью перенестись в беззаботное время детства. Традиционный дачный костер, первый в родном городе торговый центр, перебирание струн первой электрогитары — если вы росли в нулевые, то вы уже знаете, что увидите на экране . Это не шифрованное «Зеркало» Тарковского, никого не пускающее в воспоминания режиссера. Костров снимает предельно ясное, прозрачное кино, проявляющее общее детство его сверстников, — в нем он находит все ответы о простом жизненном счастье. Кажется, сейчас самое для них время. Настоящее искусство — выпустить в прокат картину в нужном месте в нужный час.

«Джиперс Криперс: Возрожденный» С 15 сентября

Пара посетителей провинциального (но неожиданно масштабного) хоррор-фестиваля к своему ужасу выясняют, что городская легенда про крылатого пожирателя людей Джиперса Криперса — вполне себе правдивая.

Четвертую часть похождений захолустного демона впервые сняли без участия осужденного педофила Виктора Сальвы, автора оригинальной трилогии. В режиссерском кресле — автор финского наци-треша «Железное небо» Тимо Вуоренсола . Похоже, что, как и у Сальвы, будет не столько страшно и атмосферно, сколько безумно и угарно.

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«Проклятие мачехи» С 15 сентября

Мачеха переселяется в поместье нового мужа, где начинает подозревать, что и его дети, и сами стены дома находятся под властью дьявола. К тому же первая жена партнера ранее исчезла при туманных обстоятельствах.

«Проклятие мачехи», в оригинале озаглавленное просто «Домой», — очередной вольный ремейк классических «Невинных» 1961 года (см. также недавний одноименный фильм). В кадре все то же живописное наследие викторианской Англии, но главная актриса Эшлинг Лофтус («Война и мир») — это, кажется, все-таки не Дебора Керр. На новую классику рассчитывать вряд ли стоит, но англоязычная критика сообщает, что короткий (70 минут) хоррор вполне смотрибелен.

«Брат и сестра» С 15 сентября

Брат и сестра (Марион Котийяр в роли театральной звезды; Мельвиль Пупо в роли успешного писателя), смертельно завидующие успеху друг друга, вынуждены возобновить общение после неожиданной смерти родителей.

Вторая за год (после «Внебрачных связей») мелодрама Арно Деплешена в российском прокате и очередной шанс заглянуть в далекую и такую соблазнительную жизнь французской интеллигенции. Да, возможно, это все не имеет никакого отношения к реальной жизни, но, кажется, эти истории о красивых, но несчастных французах уже давно оформились в востребованный околофэнтезийный поджанр.

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«Кэт» С 15 сентября

Мать-одиночка и по совместительству секс-работница по имени Кэт пытается выжить в брутальном кроваво-багровом мире московского капитализма . Неслучайно в трейлере и на постере ее имя написано не иначе как через знак валюты евро.

Второй фильм победителя «Кинотавра» Бориса Акопова («Бык») посвящен уже не аутентичным, а ксерокопированным в современности «90-м». Снова жестокость и трудные жизненные ситуации окрашены в неон и теплый вольфрамовый свет . Акопов когда‑то сказал, что «не верит в женскую режиссуру», но зато выходит, что в женские истории он все-таки верит.

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«Решение уйти» С 29 сентября

Расследующий убийство мужчины детектив (Пак Хэ Ил) влюбляется во вдову (Тан Вэй) — главную подозреваемую. Свести с ума может не только внешность роковой женщины, но и захватывающие горные пейзажи на фоне.

Самый стильный корейский режиссер Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка») находится на пике формы: его новая картина «Решение уйти» на последних Каннах выиграла приз за лучшую режиссуру. Это все еще неприлично перекрученное зрелище, динамичное, лощеное и сексуальное. Да, смыслов кому‑то снова не хватит, но в сфере чистого саспенсового аттракциона у Пака все еще нет конкурентов.

«Эра выживания» С 29 сентября

Мир будущего, где вооруженное технологиями человечество вступило в полномасштабную войну со стремительно эволюционирующей природой. 13-летняя девочка пытается выжить и параллельно позаботиться о своем парализованном отце.

Скромный инди-сайфай, хит жанрового фестиваля Fantasia, кажется, легко способен заткнуть за пояс иные голливудские постапокалипсисы в плане чистой выдумки. Уже на уровне трейлера лоуфайные спецэффекты ржавых роботов и фантастических цветов прочно приковывают взгляд. Главное — правильно настроиться перед походом в кино на эту работу франко-литовского режиссерского дуэта (Кристина Буожите и Брюно Сампер), ведь вас ждет не блокбастер, а поэтическая элегия с жанровым налетом. Тогда удовольствие гарантировано.