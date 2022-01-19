В 2021 году реюнионы устроили не только «Матрица», «Друзья», «Секс в большом городе» или «Гарри Поттер», но и важный отечественный ситком «Универ». Канал ТНТ собрал своих героев под заголовком «10 лет спустя» уже вне общаги и вне рамок привычной комедии. Рассказываем, удалось ли сериалу измениться и повзрослеть.

Когда сериал «Универ» возвращался в эфир, его актеры говорили в интервью, что это уже не ситком. Стас Ярушин и Анна Хилькевич рассказывали, что их герои повзрослели, и теперь они далеко не те студенты, что делили один общажный блок, бегали в профком, ругались с комендантом общежития и периодически ходили на пары, чтобы учиться или преподавать самим. В этом же ключе о сериале рассказывал и его сценарист Евгений Соболев, говоря, что в «Универе. 10 лет спустя» стало гораздо больше драмы. И актеры, и создатели сериала настаивали, что реюнион проекта с полутысячей серий теперь не ситком, а драмеди. На самом же деле «Универ» не похож ни на драмеди, ни на ситком — он где‑то посередине. Сюжет возвращения строится вокруг основных действующих лиц сериала «Универ. Новая общага». Антон и Кристина, Маша и Валя, Майкл и Варя, Яна и Максим в последней перед «10 лет спустя» серии сыграли четыре свадьбы. До реюниона из четырех пар дотянули лишь две : Антон (Стас Ярушин) и Кристина (Настасья Самбурская) зашли в новый сериал по отдельности, а Яну (Анна Кузина) ввели в сюжет, и вовсе не показав Максима зрителю. Теперь героев беспокоят совсем другие проблемы. Майкл (Арарат Кещян) переживает «кризис среднего возраста». Он потерял работу, но скрывает это от жены и зарабатывает как может, в основном таксуя. Антон до поры до времени живет красивой жизнью, тратя деньги от отцовского бизнеса, который у него внезапно отбирают. Маша (Анна Хилькевич) решает, что им с Валей (Александр Стекольников) пора заводить детей, но Валя иного мнения. Яна — мать-одиночка. Посвятив себя работе, она думает, что упустила воспитание сына и начинает с маниакальным упорством искать для него отца. Каждый из героев начинает сезон в раздрае, оправдывая слова сценаристов, что «Универ» теперь ближе к драме. Придают словам авторов еще больший вес два сильных драматических актера, появившихся в касте «Универа», — оба достались сюжетной линии Антона и бьют его с двух сторон: Алексей Серебряков сыграл бизнесмена, отобравшего у персонажа Ярушина бизнес, а Анатолий Белый еще раньше отобрал у него Кристину. Однако ситкомовские гены сериала ТНТ оказались мощнее, чем драматический арсенал двух новичков проекта. Обоих «Универ» прогнул под свои правила игры, заставив работать в кадре инструментами ситкома: явно обозначая эмоцию и гиперболизируя в своих персонажах положительные и отрицательные стороны, не добавляя полутонов между черной и белой крайностями.

Трейлер «Универа. 10 лет спустя» в сотый раз сообщает, что теперь все будет «по-взрослому»

Что такое ситком? Комедия, построенная на неловких ситуациях, в которые попадают герои. Все персонажи архетипичны, их эмоции гиперболизированы, вход в сюжет максимально упрощен и понятен для зрителя. На первых же минутах каждой серии происходит нечто, что персонажам нужно разрешить. При этом последующие 20 минут каждый из них остается верен себе, и, если может случиться что‑то плохое, сделав положение героев еще хуже, это обязательно случается. В ситкомах старой школы все происходящее еще и дополнялось закадровым смехом. Важно отметить, что коренным образом архетипичные персонажи не меняются, сколько бы новых сезонов не заказывал телеканал. «Универ» был таким сериалом вплоть до 2021 года — в его новом обличье у проекта сменился хронометраж, растянувшись почти до часа, исчезла ситкомовская структура серии , а сам сезон обзавелся ярко выраженными горизонтальными линиями.

Подробности по теме Смех за кадром: кем стали создатели «Папиных дочек», «Ворониных» и других ситкомов 2000-х Смех за кадром: кем стали создатели «Папиных дочек», «Ворониных» и других ситкомов 2000-х

Но «Универ» не стал драмеди. Для него стоит придумать новое жанровое определение: это драмком, потому что сценаристы и актеры, создав для себя новые драматичные рамки, работают прежним инструментарием. Весь юмор так же, как и в «Универе» и «Новой общаге», строится через комедию положений: на словах, сказанных не в то время; на вещах, оставленных не в том месте; на недосказанности, случившейся не в тот момент. Персонажи сохранили свою университетскую манерность , хотя подразумевается, что с момента их «выпуска» прошло 10 лет, а актеры все так же ярко обозначают эмоции, просто диапазон этих эмоций стал намного шире. Выбор музыки, цветовая палитра, режиссерские и операторские решения тоже больше свойственны «Универу» старой ситкомовской школы, а не заявленному драмеди-формату. С одной стороны, продюсеры и актеры, по их же словам, добивались другого эффекта, с другой — «Универ» за счет того, что частично остался на прежних рельсах, выглядит убедительнее многих культовых проектов, вернувшихся на экраны в 2021 году.

В отличие от «Секса в большом городе», «Матрицы» или «Сплетницы», «Универ» хотя бы остался верен себе и как минимум сработал на ностальгию.

«10 лет спустя» — история для той части большой тээнтэшной фанбазы, которой было интересно узнать, а что случилось после четырех свадеб. Аудитория, смотревшая «Универ», выросла вместе с персонажами сериала и обзавелась своими заботами, частично схожими с теми, с которыми столкнулись герои сериала. Когда смотришь сериал больше 10 лет и он начинает говорить с тобой не о жизни в какой‑то гипотетической общаге, а о чем‑то важном, к нему так или иначе подключаешься. «Универ. 10 лет спустя» обращается к актуальным проблемам: как воспитывать детей, если сам еще не повзрослел; что делать, если тебе кажется, что ребенок не такой, как все; почему чувства к человеку остаются, даже если он без конца косячит, не меняется и бухает; как вернуть доверие; что такое равноправие в семье и так далее. Но «Универ» не грузит зрителя, а размышляет на серьезные темы в легких тонах. Он прямолинеен и наивен, но понятен и прост. Если принять новые правила мира сериала и его жанровую окраску, то смотрится это любопытно.

© ТНТ

Еще один важный акцент в восприятии «Универа» — это его аудитория. Раньше сериал был более «мужской» комедией с шутками ниже пояса , соответствующими операторскими акцентами и ситуациями, в которые герои попадают. «10 лет спустя» больше обращается к «женской» аудитории, говоря о недоверии к мужчинам, о проблемах внутри семьи, о воспитании и детях. Именно женские персонажи в большинстве случаев двигают сюжет нового «Универа» вперед — они здесь катализаторы почти всех действий и событий. В отличие от ситкома, герои «Универ. 10 лет спустя» по ходу сезона все-таки меняются и подходят к финалу обновленными персонажами, но, оставаясь верным своим ситкомовским генам, сериал вторит себе же, снова устраивая в заключительном эпизоде четыре «свадьбы». Если смотреть на рейтинги «Универа», зритель новый подход принял, и, учитывая очевидный заход на второй сезон в завершающей сцене, аудитория драмкома ТНТ получит продолжение историй Яны, Антона и Кристины, Маши и Вали, Майкла и Вари.

Смотреть на Premier