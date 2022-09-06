Из Мордора с любовью: первые впечатления критиков «Афиши» от «Колец власти»

На Amazon Prime вышел приквел «Властелина колец», который вызвал бурный гнев у фанатов творчества Джона Р.Р.Толкина. Но так ли на самом деле плох этот сериал? Рассказывают три критика «Афиши».

Евгений Ткачёв Редактор afisha.ru и «Афиша Daily»

«Как быть, если „Хоббита“ и „Властелина Колец“ уже экранизировали, а владелец Amazon Джефф Безос хочет свою „Игру престолов“ на материале фэнтезийной вселенной Джона Р.Р.Толкина? Давайте просто переснимем „Властелина Колец“, но в сеттинге Второй эпохи! Очевидно, так рассуждали шоураннеры „Колец власти“ Патрик МакКей и Джон Д.Пейн, когда писали первый сезон сериала. Они даже не постеснялись украсть пролог у Питера Джексона. Однако украсть его чувство юмора не смогли. Все-таки чувство юмора — вещь специфическая, индивидуальная: либо оно есть, либо его нет.

Напомним, что в прологе „Братства Кольца“ пафос битвы с Сауроном нивелировался за счет практически монти-пайтоновской сцены с мечом Исильдура. И это был не единственный смешной момент в фильме: на каждый хоррорный эпизод с назгулами (погоню и трактир) находилась веселая сцена, в которой с главными героями можно было посмеяться от души. Не таков метод создателей сериала: у них все пафосно, дорого — и поэтому невероятно уныло. Даже хоррорные шоу-стопперы в постановке режиссера пилотных серий Х.А.Байона совершенно не страшные, потому что ну какой хоррор с таким-то возрастным рейтингом!

Другая, как мне кажется, проблема: чудовищная репрезентация эльфов и женщин-гномов. Актеры, которые в сериале играют эльфов, на самом деле играют людей. Потому что у эльфов, согласно толкиновскому лоруЛор (англ. lore) — совокупность знаний о мире (отсюда слово „фольклор“). Чаще всего термин употребляется в отношение художественных произведений в жанре фантастики с большими проработанными вселенными., совершенно другая сенсорная оптика. Они чувствуют мир иначе: у них острые слух и зрение, они никогда не спят, а, чтобы отдохнуть, грезят наяву, они умеют общаться мысленно, без слов, поэтому они всегда как будто не с нами. Что касается гномих, то умиляет компромиссность „прогрессивных“ шоураннеров: они не побоялись сделать принцессу Кхазад-Дума темнокожей, но не решились сделать ее с бородой (впрочем, продюсеры обещают, что в дальнейшем бороды появятся, однако как бы эта ситуация сама по себе не превратилась в бородатый анекдот). Но главное: от „Колец власти“, как, к слову, и от „Дома дракона“, веет не столько вторичностью (есть масса прекрасного вторичного кино), а какой‑то необязательностью.

Это очень дорогой проект, каждый цент которого виден на экране, но открою страшную тайну деньги — это еще не все. „Властелин Колец“ Джексона был снят по любви, а здесь виден здравый, холодный расчет. Это даже не фанфик, потому что фанфики тоже пишутся из любви, а коммерческий трибьют. Видно, что авторы, несмотря на то, что они вроде как фанаты Толкина, просто хотят заработать денег. Желание понятное, даже, пожалуй, слишком. Поэтому, кажется, что настоящий властелин колец в этой истории все-таки не Саурон, а Джефф Безос».

Никита Лаврецкий Редактор «Афиша Daily»

«Лет в двенадцать мне, как человеку, прочитавшему и „Хоббита“, и „Властелина Колец“, родители подарили новую книгу вот эта книга, в которой описывались неизвестные ранее приключения Бильбо и Гэндальфа, а на обложке красовалось русское имя писателя. Роман я прочитал без особых мучений, но вскоре, к сожалению, полностью забыл и название, и имя автора, и сюжет этой неофициальной книги из толкиновской вселенной. Мне кажется, что про новый сериал по „Властелину Колец“ через несколько лет я смогу сказать то же самое.

Сама концепция шоу обладает глубоким изъяном: дело в том, что корпорации „Амазон“ не удалось получить права ни на „Сильмариллион“, ни на какие‑то еще неэкранизированные произведения Толкина. При этом делать ремейк или как‑то еще опираться на фильмы Питера Джексона продюсерам тоже не позволили. В результате пришлось растягивать на несколько сезонов буквально одно-единственное стихотворение-эпиграф из главного романа (именно там вкратце рассказывалась предыстория пресловутых колец власти). Итог такого подхода предсказуем: сериал можно назвать самым дорогим фанфиком (точнее, фан-фильмом) в истории, пиком безудержной графомании, просто „продуктом“ под авторством корпоративных анонимов, но никак нельзя назвать художественным повествованием.

Да, мучений, как и неофициальная книга про Хоббита и Гэндальфа, сериал не вызовет: все-таки в работу над сеттингом было вложено немало ресурсов, да и, вполне может быть, искренней любви. Увы, нужно понимать, что истории нас трогают вовсе не благодаря сеттингу; продуманный лор сам по себе не равен хорошему сторителлингу. Было много писателей, придумавших куда более причудливые и детализированные миры, но именно Толкин вошел в историю, ведь за его обаятельными, живыми героями было интересно следить с первых страниц. Сериал от „Амазон“ за два часа начинает штук пять несвязанных сюжетных линий. Кусать ногти (не от скуки, а от напряжения) или хотя бы просто не зевать не заставляет ни одна.

И попытка продюсеров симулировать блокбастеры Джексона (от рекордно дорогих спецэффектов до музыки Говарда Шора), и гневные комментарии завистливых фанатов, чьи национальности не оказались представлены на экране (в первую очередь это славяне) говорят лишь о том, что задача рассказать историю на стриминге окончательно уступила место чистому маркетингу. Лично я решил уйти от бинарного выбора: для меня битву фэнтези-сериалов сезона выиграл не „Властелин Колец“ и не „Дом дракона“, а „Песочный человек“. Пускай это не совершенный сериал, не такой дорогой и рейтинговый, зато он рассказывает действительно осмысленную историю, имеющую начало и конец».

Василий Говердовский Редактор afisha.ru

«Несмотря на проклятия в адрес „Колец власти“ из‑за темнокожих эльфов, несоответствия лору и прочих деталей, на которые обычному зрителю, скорее всего, будет плевать, сериал от Amazon не отстой. Джефф Безос выделил на свою „Игру престолов“ слишком много средств, чтобы она не оказалась совсем безнадежной, и, надо признать, деньги эти были потрачены с толком. Режиссер премьерных эпизодов Хуан Антонио Байона, пожалуй, даже перестарался. „Кольца власти“ выглядят настолько круто и эффектно, будто рассчитаны на кинотеатральное полотно, а не на экраны ноутбуков, где большинство деталей останутся незамеченными.

Что размер домашнего экрана не помешает оценить, так это драматургию. И к ней пока что больше всего вопросов. Шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д.Пейн заслуживают звездочку за то, как бодро вводят зрителей в курс дела, но у подхода сценаристов пока что есть проблемы. Шоураннеры взяли за основу сценарную структуру поздних сезонов „Игры престолов“: с кучей персонажей и разрозненными сюжетными линиями в разных локациях. МакКей и Пейн явно понимали, что разобраться с ходу в таком хитросплетении будет проблематично, — и потому решили оттолкнуться от простых и узнаваемых образов персонажей. Галадриэль как героиня детективного процедуралаПроцедурная драма или процедурал — вертикальный (каждый эпизод — законченная история) сериал о какой‑либо профессиональной сфере, зачастую о полицейских, адвокатах и врачах. ! Девушка-хоббит (протохоббит, если быть точнее) с духовным миром диснеевской принцессы! Невозможный роман эльфа и человека!

Этот ход приводит к другой беде — из‑за схематичности героев за ними пока не слишком интересно следить. Краткое исключение: небольшой фрагмент с участием юного Элронда и гнома Дурина, где ненадолго проглядывает нечто живое. Зрелищность „Колец власти“ наверняка привлечет многих зрителей, но с сериалами остаются на годы в первую очередь ради героев и сюжета. Хочется верить, что МакКей и Пейн припасли в рукавах немало интересного. И не полагаются только на безразмерный кошелек Безоса».