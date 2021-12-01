Выбрали главные сериалы грядущего сезона. Среди них новые проекты Уилла Шарпа, Сета Рогена, Роберта Родригеса, Хиро Мурая, Джеймса Ганна и Кристофера Миллера. Ностальгические воссоединения ждут героев «Секса в большом городе», «Гарри Поттера», «Супер МакГрубера» и «Универа».

«Невероятные приключения ДжоДжо» («JoJo’s Bizarre Adventure»), 5-й сезон («Каменный океан») 1 декабря, Netflix

Мощный трансфер: теперь кислотный аниме-боевик «Невероятные приключения ДжоДжо» будет транслировать «Нетфликс». Это все еще очень специфическое зрелище, эдакий кэмп в анимационной форме : по сюжету пятого сезона с подзаголовком «Каменный океан» юная татуированная американка попадает в женскую колонию, где ее навещает могущественный отец-супергерой. МангакаАвтор манги. Хирохико Араки стремился все самые раздражающие клише жанра представить в максимально концентрированной форме ( порнографические дизайны персонажей, изощренные до степени абсурда боевые техники ). Аниматоры же все его наработки пытаются сохранить на экране — большую часть времени аниме похоже не на самостоятельное зрелище, а на слегка оживленные страницы манги. Не самый плохой путь для адаптации культового первоисточника.

«Корпорация „Санта“» («Santa Inc») 2 декабря, HBO Max

Сквернословная стоп-моушен-комедия с Сетом Рогеном в роли Санты-мудака, символизирующего патриархат. Молодую эльфийку-правдорубку (при встрече с Сантой она заявляет: «Больше американских детей верит в вас, чем в вакцины или холокост» ) озвучивает еще одна легенда юмора на грани фола Сара Силверман. За кукольную анимацию отвечает студия Stoopid Buddy (от «Робоцыпа» до «Смитов из Ультра-сити»), главная сценаристка — Александра Рашфилд («Выскочка»). Если и смотреть какой‑то сериал на праздничную тематику, то именно такой — цинично переосмысляющий устои.

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«Садоводы» («Landscapers») 6 декабря, HBO/«Амедиатека»

Второй за осень выход к публике (после «Кошачьих миров Луиса Уэйна») нашего любимого Уилла Шарпа — певца (не)примечательных жизней всевозможных аутсайдеров. Собственно, роли эксцентриков в сериале «Садоводы» будут играть чудеснейшие артисты: лауреатка «Оскара» Оливия Колман и не вышедший из образа после фильма «Думаю, как все закончить» Дэвид Тьюлис. При этом накал страстей ожидается высокий, как никогда: в сюжете, основанном на реальных событиях, речь пойдет о сокрытии следов двойного убийства под слоем почвы в одном провинциальном английском саду. Будет не страшно и не блекло, а по-светлому грустно и очень цветасто — как всегда бывает у режиссера Шарпа.

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«Джо Пикетт» («Joe Pickett») 6 декабря, Spectrum/more.tv

Современный вестерн с Майклом Дорманом для тех, кто соскучился по великому «Патриоту». Дорман играет слегка усталого егеря, который пытается защитить свою семью от бандитов, — интеллигентное, меланхоличное лицо этого артиста способно само по себе сделать сериал достойным просмотра . С другой стороны, в основе шоу лежит бесконечная серия одноименных бульварных детективов в мягкой обложке (уже 22 книги!), а шоураннерами выступают жанровые ремесленники братья Даудл («Париж. Город мертвых», «Выхода нет»). Поэтических высот уровня Стивена Конрада, пожалуй, ждать не стоит.

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«И просто так» («And Just Like That…») 9 декабря, HBO Max/«Амедиатека»

Иногда они возвращаются — впрочем, если речь идет о современных стримингах, то не «иногда», а «непременно». Очередная веха в жанре ностальгических ревайвлов (в этом году уже вернулись «Друзья» и «Декстер») — «Секс в большой городе»: в мини-сериале «И просто так» появятся три из четырех главных героинь. Это не критическое переосмысление старого сюжета (по современным меркам жизни этих успешных нью-йоркских женщин слишком часто крутились вокруг поиска мужчин), а на вид что‑то легкое и милое — в общем, самый обычный праздничный подарок для фанатов . Примечательно, что за несколько дней до «И просто так» выйдет куда более неожиданный ностальгический ревайвл — «Универ: 10 лет спустя» на ТНТ. Вот тут точно есть простор для душевного трепета при виде не по-голливудски постаревших лиц давно забытых героев.

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«Станция одиннадцать» («Station Eleven») 16 декабря, HBO Max/more.tv

Очередной постапокалипсис, выглядящий явно вдохновленным нынешней пандемией, но по факту задуманный сильно раньше . По сюжету бестселлера «Станция одиннадцать» и его грядущей экранизации новая разновидность гриппа убивает большую часть населения земли, а спустя годы главная героиня — актриса, видевшая смерть кумира в ночь начала пандемии, — пытается заново выстроить свою жизнь на руинах старого мира. Кроме вычурного, несмотря на заезженную завязку, первоисточника, сериал может похвастаться собственными маститыми авторами: шоураннером Патриком Соммервилем («Маньяк») и режиссером Хиро Мураем («Атланта»).

«Супер МакГрубер» («MacGruber») 16 декабря, Peacock

Некоторых камбэков никто не ждал, и потому от их анонсов лишь больше радости. Второстепенный комедийный актер Уилл Форте возрождает своего персонажа еще времен участия в скетч-труппе «Saturday Night Live» — отечественному зрителю помпезный шпион-лопух МакГрубер должен быть известен по полнометражному фильму 2010 года. Едва ли кто‑то считает эту картину классикой кинокомедии (ни кассой, ни критикой она похвастаться не могла), однако это не значит, что на малом экране этот герой (эдакая американская версия Остина Пауэрса) не сможет заново расцвести ( 10-летнее отсутствие «убер-патриота», к слову, по сценарию будет объяснено тюремным сроком за госизмену ). Кроме Форте к своим ролях вернутся Кристен Уиг и Райан Филлипп, режиссер Джорма Такконе тоже в деле, а нового злодея сыграет Билли Зейн. Тот случай, когда от кастинга уже смешно.

«Море спокойствия» («The Silent Sea») 24 декабря, Netflix

Корейские сериалы в топе — причем, кажется, надолго. Очередная заявка на жанровый хит от «Нетфликса» — научная фантастика «Море спокойствия». Группа астронавтов в постапокалипсическом будущем отправляется на заброшенную лунную базу с целью заполучить некий научный образец. Режиссер сериала — дебютант Чхве Хан Ен, сценарист — Пак Ын-ге («Мать»), а звезду Пэ Дуна вы можете помнить по нескольким последним проектам Вачовски. Выглядит все очень качественно и жутко интересно — как мы уже привыкли в случае с корейским кинематографом.

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«Книга Бобы Фетта» («The Book of Boba Fett») 29 декабря, Disney+

Спин-офф спин-оффа из далекой-далекой (но непременно похожей на земную пустыню) галактики. После появления в сериале «Мандалорец» наемник Боба Фетт удостоился собственного миника. Фетта сыграет Темуэра Моррисон (у Лукаса он играл отца этого героя по имени Джанго Фетт — нефанатам сходу разобраться, кто здесь кто, где и когда, будет сложно); гигантская жаба Джабба Хатт вроде бы тоже появится на экране . Может, это и пример чистейшего, необязательного почти ни для кого фансервиса, но проект может похвастаться живым жанровым мастером Робертом Родригесом за камерой. Главный сценарист шоу, кажется, пока не объявлен, но, возможно, это и не важно — фанфик есть фанфик.

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«Возвращение в Хогвартс» («Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts»), спешел 1 января, HBO Max

Еще один бесстыдный ностальгический реюнион: пара десятков актеров «Гарри Поттера» (включая главную троицу в полном составе) снова окажутся в знакомых локациях в рамках документального спешела, посвященного 20-летию фильмов-экранизаций. Изобразить радость от этого праздника жизни всем участникам, надо думать, помогут грамотно составленные контракты с приличными гонорарами. Не обошлось и без курьезов — в спешел не пригласилие собственно создательницу франшизы Джоан Роулинг (разумеется, из‑за ее трансфобных твитов). Мнения фанатов разделились: кто‑то пошел прямо на порог писательницы выражать свое презрение, а кто‑то запустил хештег в поддержку. В любом случае уютное настроение, которое по идее должен задавать спешел, оказалось подпорчено.

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«Атака титанов» («Attack on Titan»), 2-я часть финального сезона 9 января, NHK/Wakanim

Долгожданный финал не просто популярнейшего аниме нашего времени, но важнейшей фэнтези-саги современности. Как это часто бывает с концовками важнейших фэнтези-саг, страх колоссального разочарования неизбежно витает в воздухе. Хорошая новость заключается в том, что манга-первоисточник в этом году тоже подошла к концу, так что отсебятины аниматоров здесь не будет . Плохая — концовка манги, мягко говоря, разделила фанатское сообщество. Что ж, может быть, это еще не приговор, ведь удовольствие от этой саги с самого начала заключалось в жестоко обманутых ожиданиях (начинается «Атака» как сурвайвл-хоррор про жестоких великанов, со временем превращается в морально неоднозначный политический триллер) и бесконечных переворотах сюжета с ног на голову. Так что и от концовки ничего, кроме шока и скандала, мы бы и не хотели ждать.

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«Праведные Джемстоуны» («The Righteous Gemstones»), 2-й сезон 9 января, HBO/«Амедиатека»

Продолжение полузабытой (первый сезон вышел аж в 2019-м, второй будет в 2022-м) криминальной комедии про внутриклановые разборки трех поколений стадионных проповедников. Да, первый сезон звезд с неба не хватал (не мог определиться толком ни с тоном, ни с темпом), но хочется дать сериалу еще один шанс. Ведь среди авторов — живые классики американской комедии : шоураннер Дэнни МакБрайд, режиссеры Дэвид Гордон Грин и Джоди Хилл — то есть полный реюнион великого антиситкома «На дне». Да и таким выдающимся актерским составом (к Макбрайду, Джону Гудмену и Уолтону Гоггинсу во втором сезоне присоединятся Эрик Андре и Джейсон Шварцман) едва ли кто‑то из конкурентов может похвастаться.

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«Миротворец» («Peacemaker») 13 января, HBO Max

Спин-офф недавнего «Отряда самоубийц» от того же автора: Джеймс Ганн поставил почти каждую из серий «Миротворца», а написал вообще все. Миротворец — это не супергерой в классическом понимании, а скорее убийца-шовинист, будто сошедший с пропагандистских военных плакатов (играет его бывший рестлер Джон Сина). Сам Джеймс Ганн описывает этого персонажа фразой «супергерой/суперзлодей/самый большой мудак в мире» , и хочется верить, что на стриминге он сможет позволить себе даже больше анархии и мудачества, чем обычно.

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«Дом» («The House») 14 января, Netflix

Строго говоря, «Дом» — это сериал с некоторой натяжкой: скорее речь идет об анимационном альманахе из трех не связанных между собой историй (каждая из которых выполнена в кукольной технике). Впрочем, именно статус сериала, роднящий его в том числе с «Любовью, смертью и роботами», может притянуть этим ручным работам более широкую, чем обычно, публику. Главные герои — как люди, так и антропоморфные кошки и крысы; среди авторов — сплошь фестивальные и наградные фавориты . В общем, взыскательную аудиторию странной анимации ждет редкое и причудливое наслаждение.

«Дом с прислугой» («Servant»), 3-й сезон 21 января, Apple TV+

Шьямалан продолжает шьямаланить. Часть публики от сериала этого мастера саспенса и его товарища-драматурга Тони Басгэллопа успела отвернуться — и понятно почему. К концу второго сезона никаких разгадок зрители так и не получили, зато тайны и причуды продолжили плодиться. Не облегчило ситуацию и то обстоятельство, что почти все действие разворачивается внутри одного дома (заглавного) в форме бесконечных диалогов. В общем, стало окончательно понятно, что это не народный хит, а вещь для самых искушенных ценителей жанра готического хоррора . В случае с последними перестать восхищаться тем, как долго создатели тянут саспенс и интригу практически на ровном месте, решительно невозможно — переставать это делать мы не планируем и при просмотре нового сезона.

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«Позолоченный век» («The Gilded Age») 24 января, HBO/«Амедиатека»

Дорогая костюмированная драма от создателя «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Необычная для этого жанра особенность сериала «Позолоченный век» — это тот факт, что действие будет разворачиваться по ту сторону океана, в Нью-Йорке времен «позолоченного века» ( по колкому выражению Марка Твена ). Ансамбль возглавляют харизматичные женщины разных поколений: Кристина Барански, Синтия Никсон, Кэрри Кун, Таисса Фармига. От сценария стоит ожидать не радикального ревизионизма, но критического препарирования глав истории, изображенных не без определенного восхищения.

«Афтепати» («The Afterparty») 28 января, Apple TV+

Детективная комедия (наш любимый жанр!) от режиссера и шоураннера Кристофера Миллера («Лего. Фильм», «Мачо и ботан»). В главной роли — Тиффани Хэддиш, остальных участников встречи одноклассников с убийством играют в том числе комедийные без-пяти-минут-гении Дейв Франко и Джейми Деметриу. Судя по всему, «Афтепати» будет не таким тонким и интеллигентным, как «Убийства в одном здании», но кисло и плоско с такими именами тоже вряд ли может получиться.

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«Пэм и Томми» («Pam & Tommy») 2 февраля, Hulu

Несмотря на название, «Пэм и Томми» — не полноценный байопик Томми Ли (барабанщика Mötley Crüe) и актрисы Памелы Андерсон (собственно, они провели вместе минут пять по биографическим меркам), а история одного отдельного скандала, связанного с утечкой их секс-видео. Журналиста-шпиона исполнит Сет Роген (он же шоураннер), но главным аттракционом все же станут заглавные перформансы Лили Джеймс и Себастьяна Стэна. Благодаря мастерскому гриму и гардеробу, на фото и в трейлере они практически неотличимы от оригиналов. В этом может быть и главная проблема сериала: с такой впечатляющей промокампанией режиссеру «Тони против всех» и «Круэллы» Крейгу Гиллеспи нужно будет сильно постараться, чтобы добавить что‑то особенное к уже завирусившимся художественным образам.

«Легенда Вокс Машины» («The Legend of Vox Machina») 4 февраля, Amazon Prime

«Легенда Вокс Машины» — фэнтези-мультсериал, который даже по сравнению с аниме по «Доте» и «Аркейном» выглядит чем‑то слишком нишевым и фанатским. В основе сюжета — кампания настолки Dungeons & Dragons, которую проводили на ютьюбе герои веб-сериала «Critical Role» (да, все очень сложно для непосвященных — учтите еще, что эта кампания тогда заняла 115 серий по 3—6 часов каждая ). С другой стороны, и проходить мимо как‑то странно, учитывая априорную невероятную популярность сериала. Ведь «Легенда Вокс Машины» — это ни много ни мало самый успешный проект в истории краудфандинг-платформы Kickstarter по числу участников (более 11 млн долларов сборов). Немудрено, что и Amazon продлил сериал на второй сезон до премьеры; кто знает, может, это будет куда больший фэнтези-хит, чем «Колесо времени». Да и, слава богу, первый сезон займет чуть меньше, чем миллион часов.

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«Изобретая Анну» («Inventing Anna») 11 февраля, Netflix

Экранизация реальных похождений русской аферистки Анны Сорокиной, несколько лет назад убедившей весь высший свет Нью-Йорка в собственном высоком происхождении. Главную роль сыграет чудесная Джулия Гарнер («Ассистентка»), шоураннерка — мастерица современной мыльной оперы Шонда Раймс . В общем, маст-си для всех любителей скандалов, интриг и расследований.

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«Ночные вызовы» («The Responder») Зима, BBC One

Насупленный (то есть типичный) британский процедурал с одним большим козырем: главную роль в экранизации мемуаров писателя и бывшего полицейского Тони Шумахера сыграет Мартин Фриман. Хороший вариант для тоскливых зимних вечеров, который можно посоветовать всем зрителям, скучающим по «Шерлоку». Конечно, это что‑то на порядок более депрессивное и реалистичное, но ведь и времена сейчас другие.

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Также возвращаются: «Последний министр» (2 декабря, «Кинопоиск»), 2-й сезон «Универ: 10 лет спустя» (6 декабря, ТНТ), ревайвл «Агрессивная Рэцуко» (16 декабря, Netflix), 4-й сезон «Ведьмак» (17 декабря, Netflix), 2-й сезон «1883» (19 декабря, Paramount+), приквел «Йеллоустоуна» «Эмили в Париже» (22 декабря, Netflix), 2-й сезон «Кобра Кай» (31 декабря, Netflix), 4-й сезон «Эйфория» (9 января, HBO/«Амедиатека»), 2-й сезон «Как я встретила вашего папу» (18 января, Hulu), спин-офф «Озарк» (21 января, Netflix), 4-й сезон «Удивительная миссис Мейзел» (18 февраля, Amazon Prime), 4-й сезон