Каждый сезон «Афиша Daily» выбирает один сериал, за которым мы следим поэпизодно и разбираем каждую вышедшую серию. В этом году выбор пал на второй сезон мистического шоу «Дом с прислугой» на Apple TV+. Насколько он оправдал ожидания? Разбираем и внимательно пересматриваем вместе с нашим путеводителем по эпизодам. Шьямалан опять всех обманул!
Где-то шьямаланит Шьямалан
Второй сезон «Дома с прислугой» Шьямалана: разбор первого эпизода
Где-то шьямаланит Шьямалан
Космос, гипноз и стертая память: разбор 2-й серии нового «Дома с прислугой»
Где-то шьямаланит Шьямалан
Разбор двух новых серий «Дома с прислугой» — их сняли Шьямалан и его дочь Ишана
Где-то шьямаланит Шьямалан
«Дом с прислугой» продолжает ломать мозг: что вообще творится в 5-й серии «Пирог»?
Где-то шьямаланит Шьямалан
Ангелы и Guns N’ Roses: разбор 6-й серии нового «Дома с прислугой»
Где-то шьямаланит Шьямалан
Где ваш видеомагнитофон?! Разбор 7-й серии нового «Дома с прислугой»
Где-то шьямаланит Шьямалан
Наконец-то поворотная серия? Разбор 8-го эпизода нового «Дома с прислугой»
Где-то шьямаланит Шьямалан
Главные вопросы перед финалом второго сезона «Дома с прислугой»: разбор 9-й серии
Где-то шьямаланит Шьямалан
Ок, Шьямалан: разбор финала второго сезона «Дома с прислугой»