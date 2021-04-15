Обзор трех мультсериалов, которые вышли за последнее время.

«DOTA: Кровь дракона» («DOTA: Dragon’s Blood»)

«Нетфликс» избрал для себя уникальную жанровую нишу — псевдоаниме , то есть мультсериалы, созданные без японского участия, но всячески подражающие азиатскому стилю. Год назад там состоялась премьера третьего сезона «Кастлвании» (большие глаза, но техасская анимационная студия), теперь — первый сезон мультсериала по ММОРПГ «Дота» (американские сценаристы, корейские аниматоры). Начальный титр гордо сообщает «оригинальный аниме-сериал Netflix», но внутри обнаруживается скорее подделка под жанр. Начинается все достаточно увлекательно: в доблестного рыцаря, сражающего драконов, после встречи с легендарным ящером-полубогом вселяется демон. Пути рыцаря и принцессы в изгнании пересекаются в местном трактире, после чего они отправляются в совместное приключение: следить за историей получается без проблем даже у человека, никогда не проводившего ночи за «изи катками». Впрочем, эрпэгэшная суть видна здесь невооруженным глазом: персонажи без контекста сыплют фразами вроде «он одолел все девять типов драконов», а в центре повествования находится магический артефакт — цветы лотоса, не имеющие вообще никакой предыстории. Увы, чем дальше, тем больше у сериала возникает повествовательных проблем. Вместо внятного драматургического фокуса сценаристы придерживаются правил фэнтези-инклюзивности: время уделяется побочным линиям персонажей всевозможных рас (эльфам, заклинателям, богиням), но во время финальной битвы почему‑то болеть ни за кого уже не хочется, а все происходящее кажется более-менее бессмысленным. Но, пожалуй, главная проблема, отличающая этот сериал от настоящего аниме, — невозможность создателей переключиться на взрослый (читайте: для старшего школьного возраста) режим повествования. Они старательно копируют поверхностные элементы (главный герой с его оружием и броней подозрительно похож на Гатса из «Берсерка»; в кадре литрами льется кровь и сыплются маты), но по существу остаются в узких рамках сторителлинга для младшеклассников (режиссеры «Доты» до этого работали на «Аватаре» и «Легенде о Корре»; шоураннер — на фильмах «Марвел»). Это значит, что ни психологии, ни подтекста, ни экзистенциальной серьезности даже подростковых аниме здесь можно не искать. В Америке некомедийные взрослые мультфильмы почти так же редки, как в России — драматические сериалы для интеллигентов, поэтому неудивительно, что на пути к редким шедеврам и первым хитам зрителя ждут недоразумения вроде «Доты». Одна хорошая новость — чисто технически динамика анимации и постановка боев уже не уступают японцам .

Смотреть на Netflix

«Солнечные противоположности» («Solar Opposites»), 2-й сезон

Соавторы «Рика и Морти» Джастин Ройланд и Майк Макмахан продолжают халтурить для Hulu на мультсериале про инопланетян «Солнечные противоположности», который в русской адаптации стал «Обратной стороной Земли». Ройланд и Макмахан как будто поставили себе задачу делать ситком в стиле «Рика и Морти», нарушая все земные законы логики семейной комедии, при этом постоянно их припоминая. Сюжеты все еще разжижают мозг, пришельцам по-прежнему сложно сопереживать, а центральный конфликт бьет по рукам зрителю каждый раз, когда он готов проявить эмпатию: герои лишь могут показаться семьей, а на самом деле биологически не расположены к этому. Они недолюбливают людей, в любой момент готовы убить друг друга, а гендерные роли они выбрали, похоже, случайным образом, поскольку по природе они вообще полурастения-полугуманоиды. В новых сериях авторы доводят до абсурда тот факт, что их высокотехнологическими проделками не интересуется ни власти, ни ФБР, отвечая на одну из претензий зрителей первого сезона к логике вселенной шоу. Во втором сезоне инопланетян пытаются чуть больше очеловечить и подтолкнуть к мысли о том, что они все-таки могут стать близкими, но все равно сериал не может не закончиться поножовщиной. Вместе с тем растет и присутствие человеческих персонажей: в новых сериях все больше появляется пародий на известных землян вроде Идриса Эльбы и Сигурни Уивер . Авторы поняли, что в первом сезоне зрителям большего всего понравился эпизод про людской муравейник в стене, поэтому во втором сезоне эту сюжетную линию расширили почти на все эпизоды, а седьмую серию, как и в первом сезоне, тоже целиком посвятили эпичной истории про уменьшенных людей. Видимо, это станет славной традицией шоу — снимать седьмой эпизод как отдельное кино, будто бы сериал внутри сериала, за которым следим только мы и инопланетный питомец Пьюпа. Кстати, про Пьюпу — бомбу замедленного действия для всего шоу, чьи метаморфозы должны со временем изменить планету: до сих пор жива теория о том, что весь сериал — это лишь наша зрительская фантазия перед гибелью Земли, которую этот слизняк выполняет в качестве желания у благодарных зрителей шоу за сладости (как он делал в первом сезоне с женщиной, которая хотела вспомнить образ матери). По сути, все так и есть в реальности: шоу будет продолжаться и разжижать мозг, пока зрители будут давать «Солнечным противоположностям» просмотры и свои деньги за подписку на Hulu.

«Непобедимый» («Invincible»)

Пока «Ходячие мертвецы» подводят итоги 10-го сезона и медленно движутся к завершению сериала, Amazon экранизировал совершенно другой комикс Роберта Киркмана, который, напротив, может похвастаться своей лаконичностью — всего лишь восемь анимационных серий в первом сезоне (на момент публикации вышло только пять). «Непобедимый» (или «Неуязвимый») — мультсериал по мотивам одноименной супергеройской серии комиксов про сына-подростка местного защитника Земли Омни-Мена, эдакой альтернативной версии Супермена: тоже инопланетный, тоже всесильный, тоже семейный, только, в отличие от персонажа Генри Кэвилла, он давно уже не стесняется носить усы. Вообще в кадре присутствуют подделки всех известных супергероев из соседних, более популярных вселенных: здесь есть свои версии Чудо-женщины, Флэша, Бэтмена и других , но, к счастью, про них довольно быстро забывают и дают свежую кровь. По началу сюжет слишком напоминает типичную историю становления юного защитника с легкой примесью семейной драмы — у супергеройского сына после 17 лет открываются сверхспособности, и ему приходится адаптироваться к новым возможностям в школе и личной жизни. Приятная рисовка, звездные голоса (Омни-Мен звучит как Дж.-К.Симмонс, его сына озвучивает нынешний оскаровский номинант Стивен Ен), но не спешите делать выводы — первую серию стоит досмотреть хотя бы ради концовки, которая переворачивает все с ног на голову. Похоже, весь сериал и был задуман ради этой шок-сцены — она даже специально стоит отдельно, сразу после финальных титров. Ее однозначно стоит увидеть, после чего вы наверняка захотите узнать, что же это, черт возьми, было такое, и попросите добавки. Конечно, во время просмотра невозможно не вспомнить все образчики супергеройских перевертышей последнего времени — от «Хранителей» до «Пацанов». Мультсериал слишком четко попадает в струю современных переосмыслений жанра и идет в ногу со всеми громкими тайтлами момента. Это история о том, как жить после глобальной катастрофы и гибели важнейших супергероев тысячелетия, как в киновселенной Marvel и ее сериалах «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний Солдат». Это похоже на мультхулиганства в жанре, которые параллельно с этим периодически совершает анимационная вселенная DC. Это схоже c драматическим настроем новейшего эфирного сериала «Супермен и Лоис», где Кларк Кент вместе с Лоис Лейн переехали на ферму и стараются мирно жить в деревне и воспитывать сыновей, у одного из которых тоже просыпаются криптонские силы. В общем, если все уже осилили «Снайдеркат», а нового сезона «Пацанов» все нет и нет, то будет обидно, если кто‑то пропустит этот анимационный сериал, который явно заслуживает большей популярности и количества подписок на Amazon Prime (там как раз благодаря дисклеймерам на паузе удобно изучать, какой актер озвучивает какого персонажа: Джон Хэмм! Махершала Али! Сандра О! Зази Битз! Уолтон Гоггинс! Сет Роген! Закари Куинто! И так до бесконечности).