Если и есть сериал, которому нужен был еще один шанс, то это, без сомнения, «Декстер», чей неоднозначный финал вызвал в 2013 году целую волну негодования и породил ряд злорадных мемов. Спустя восемь лет маньяк, убивающий только негодяев, возвращается на малые экраны с коротким сезоном «Декстер: Новая кровь», чтобы восстановить свою репутацию.

Оригинальный «Декстер», как до сих пор помнят поклонники, закончился, мягко говоря, неудачно. Шквал негодования по поводу финала восьмого сезона сериала можно было сравнить с реакцией зрителей на концовки «Остаться в живых» или «Игры престолов».

Освежаем спойлеры финала из 2013 года В последних сценах заключительного сезона заглавный герой сериала — Декстер Морган (Майкл С.Холл), судебный эксперт по брызгам крови в полиции Майами и серийный убийца — сбежал из солнечной Флориды в северный Орегон, где работает на лесозаготовках. Отрастивший жиденькую бородку герой не сказать чтобы счастлив, но он вынужден был сделать такой выбор, чтобы не подвергать опасности свою возлюбленную Ханну (Ивонн Страховски) и сына Гаррисона, которым удалось сбежать в Аргентину. Перед тем как отправиться через всю страну работать ламберджеком, Декстер подстроил собственную смерть, а предварительно отключил свою сестру Деб (Дженнифер Карпентер) от аппарата жизнеобеспечения и погрузил ее тело, обернутое в белую простынь, в воды бухты Майами, где обычно топил останки своих жертв. Если это не самый грустный, бесцеремонный и просто ужасный финал в истории сериалостроения, то точно один из самых неудачных.

Все эти годы первоначальный шоураннер сериала Клайд Филлипс, покинувший проект после четвертого сезона, был возмущен обескураживающей концовкой сериала, не меньше чем рядовые зрители. Он вынашивал план по перезапуску «Декстера» и мечтал рассказать свою версию финала, которая бы помогла затянуться не заживающим душевным ранам фанатов. И вот спустя восемь лет «Декстер» возвращается, чтобы восстановить свою репутацию. Забегая вперед, хочется заявить, что каким‑то волшебным образом ему, вероятно, это удастся.

Трейлер возвращения «Декстера»

Выдержав более чем заметную паузу, «Декстер» с новыми силами и все тем же чувством юмора берется за привычное дело. При этом шоу явно в курсе не только своих собственных ошибок, но и того, что за это время сериалы сильно эволюционировали, и центральным антигероем с сомнительной моралью уже никого не удивишь. Перезапуск учитывает и новую этику, и даже текущую экологическую повестку . Но и не забывает о своих фирменных чертах: в новом «Декстере» все также в достатке нуарного детектива и забористого триллера, а также элементов из старорежимного кино (открывающая цитата из «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо»; секретарша словно из «Твин Пикса») и мелодрамы чуть ли не мыльного уровня. Помимо Майкла С.Холла из оригинального каста вернулась и Дженнифер Карпентер, исполнительница роли погибшей сестры главного героя Деборы. Теперь ее очередь занять роль призрака, с которым общается Декстер. На протяжении всех предыдущих восьми сезонов эту функцию своеобразного внутреннего голоса Декстера исправно выполнял отец героя Гарри (Джеймс Ремар).

В «Новой крови» мы застаем Декстера в вымышленном заснеженном городке Айрон-Лейк штата Нью-Йорк. Теперь его зовут Джеймс Линдси (отсылка к автору книг про Декстера, писателю Джеффу Линдси), для друзей — Джим. Он работает скромным продавцом-консультантом в оружейном магазине «Снасти Фреда». В целом его жизнь похожа на дневной эфир телеканала «Охота и рыбалка». С событий финала восьмого сезона прошло «почти десять лет», за которые Декстер — ну подумать только — никого не убивал. Все это время герою удается держать своего «темного попутчика» под контролем. Как алкоголик в завязке, Декстер придерживается строгой рутины — по утрам бегает по заснеженному лесу, выслеживая белесого красавца-оленя. Не для того, чтобы убить, а лишь поймать его в прицел ружья. Набегавшись по сугробам, Декстер/Джим разводит огонь в красивом кострище, проверяет рыболовные лунки на озере по соседству и отправляется на работу, не забыв по дороге купить для шефа творожный ролл с клубникой в розовой коробочке, как будто из фильма Уэса Андерсона.

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За то время, что Декстер прятался от своего прошлого, герой явно не сидел без дела и успел очаровать буквально всех в уютном Айрон-Лейке, а заодно завоевать сердце местного шефа полиции — красавицы Анджелы Бишоп (Джулия Джонс). Тяга к сильным женщинами в форме — очевидно, одна из привычек, от которых Декстер решил не отказываться. Может быть, когда‑нибудь Декстер и был убежденным асексуалом, но теперь он явно делает это с удовольствием, как в песне у The Beatles, прямо посреди дороги. По вечерам Декс зависает в местном баре: потягивает IPA с вегетарианскими начос и синхронно танцует с другими завсегдатаями заведения под Blondie. Уютный Айрон-Лейк уже нарядился в гирлянды и мишуру перед Рождеством, и каждый встречный улыбается Джиму и жмет руку. Освежающий сеттинг к лицу новому «Декстеру»: брызги крови — а они точно здесь будут — отлично смотрятся на только что выпавшем снеге. В четвертом эпизоде зрителей ждет жирная отсылка к «Фарго» — пожалуй, главному снежному триллеру всех времен. Новый «Декстер» уважительно передает дружеский привет знаменитому детищу братьев Коэн — понимает, на чью территорию забрался.

Уже из описания этих нескольких минут первого эпизода «Новой крови» можно понять, что атмосфера «Декстера» изменилась кардинально . Вместо тропической духоты Майами — прозрачный морозный воздух Айрон-Лейк, вместо кубинских ритмов — блюз-рок от Дэна Ауэрбаха из The Black Keys, вместо гавайских рубах — фланелевые в клетку. Никаких тебе брызгающих в разные стороны апельсинов по утрам — только потрескивание льда и хруст снега под давно напрашивавшийся в саундтрек к сериалу хит Игги Попа «Passenger». Зловещую основную тему «Декстера» от композитора Дэниела Лихта придется подождать до второй половины первого эпизода. Ведь ближе к середине пилота «Новой крови» мы поймем (кто бы сомневался), что в идиллическом Айрон-Лейке вовсе не все так спокойно, как казалось на первый взгляд. Во-первых, в окрестностях пропадают девушки. Но нет трупа — нет дела, а местные служители закона настолько ленивы, что могут позволить себе не выезжать на вызовы из‑за вырванного неделю назад зуба мудрости. Во-вторых, поблизости обосновался нефтяной миллиардер, из‑за чего местные зумеры устраивают акцию протеста по заветам Греты Тунберг, а Декстер не может купить свой любимый сэндвич с тунцом. В третьих, хамоватый и вечно нетрезвый сынок местного богача совсем зарвался, и это почему‑то выводит Декстера из себя. А еще с некоторых пор за Декстером следит фигура в черном худи.

© «Амедиатека»

Напряжение растет. И вот, в тот момент, когда зритель начинает подумывать, что доктор Хаус был не прав и люди все-таки меняются, Декс, вооружившись слоганом Джоуи из «Друзей» («Хочешь сделать что‑то плохое, делай это правильно»), начинает обтягивать свой сарайчик полиэтиленом. «Погоди, ты что, серийный убийца?» — неправдоподобно удивляется его первая жертва. Фирменная комиксовая картонность «Декстера» тоже никуда не делась. «Ну, ты же сказал, что жизнь слишком коротка», — парирует Декстер, передавая явный привет фразам откуда‑то из боевиков 1980-х. После относительно необычного пилота «Декстер» встанет на отлаженные рельсы. Как и в старые времена, герою приходится трудиться сразу в нескольких направлениях. Два из них привычные — заметать следы и изображать добропорядочного человека. А вот третье связано с человеком в черном худи (Джек Элкотт), и это что‑то абсолютно новенькое для Декса. Скажем так, c появлением героя-подростка в «Декстере» в кои-то веки появятся юношеские заботы и тревоги.

Первые четыре серии «Новой крови», доступные критикам для просмотра, щедро и, возможно, неосмотрительно накидывают достаточно сюжетных линий, чтобы в финале они завязались в прелюбопытнейший узел. Кроме того, создатели приготовили подарок для давних фанатов «Декстера» — возвращение зловещего убийцы по кличке Троица (Джон Литгоу) из четвертого сезона. Но каким бы хаосом это все ни закончилось, с уверенностью можно сказать одно: большинство зрителей «Новой крови» снова попадутся на тот же крючок, что и в далеком 2006-м, и досмотрят нового «Декстера» до конца — в этом сомнений нет. Критики упрекают новую главу похождений Декстера в старомодности, абсурдности, нелогичности, а зрители, если верить статистике Rotten Tomatoes, довольны пилотом . Так что осталось только выбрать, с кем вы и чей вы попутчик.