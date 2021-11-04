Мировая премьера первого фильма о Гарри Поттере состоялась ровно 20 назад — 4 ноября 2001 года в лондонском кинотеатре «Одеон». Если к вам до сих пор не прилетела сова, а поколдовать хочется — добро пожаловать в магический дуэльный клуб. У вас есть чуть больше минуты, чтобы вспомнить все нужные контрзаклинания.
Противник хитер, он пытается ослепить тебя люмусом!
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Противник наставил палочку на свою шею и наколдовал «Сонорус» — он громко кричит вам прямо в лицо, барабанные перепонки скоро лопнут! Чем ответить?
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Соперник защищается! Выкрикивает «Протего Диаболика!», и вокруг него возникает кольцо синего пламени. Оно ширится, сжигая все не своем пути.
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Визави замешкался, не зная, что еще предпринять. Самое время попробовать разоружить его.
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
«Левикорпус!» — и невидимая сила дергает вас к потолку за ноги! Мантия глупо задирается.
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
На стене висит трофейная дубинка тролля. Ударим противника ей! Как?
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
«Приор Инкантато!» — кричит соперник, и мимо вас что‑то летит. Что это?
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Ого! Против вас беспалочковая магия, рядом бьют молнии!
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Оппонент призвал против вас магическую змею!
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Противник хорошо учился у Снейпа. «Сектумсемпра» ранила вас в руку. Надо остановить кровь!
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
Вспышка! На вас движется стена огня, нужно сделать в ней дыру.
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!
В вас летят какие‑то незнакомые синие стрелы в виде костей, это темная магия.
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За три правильных ответа подряд дают + 3 дополнительных секунды Гриффиндору!