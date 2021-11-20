перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере 19:02
Дисквалификация российского теннисиста, новое кино о Дэвиде Боуи и другие новости
17:10 дайджест
Делрой Линдо присоединился к актерскому составу «Блэйда» от Marvel 16:55
СК не будет заводить дело против петербурженки, выгонявшей с игровой площадки детей с аутизмом 16:08
Исследователи: новая разновидность дельта-штамма часто вызывает бессимптомное течение коронавируса 15:46
Документальный фильм о The Beatles Питера Джексона будет идти почти 8 часов 14:43
Hulu/YouTube
В сети появился первый трейлер фильма «Мать/Андроид». В главной роли Хлоя Грейс Морец 14:24
В Центре имени Гамалеи оценили возможный срок спада четвертой волны COVID-19 13:34
В Петербурге второй день подряд фиксируют рекорд по вакцинации 13:14
Умер основатель Subway Питер Бак 12:44
Карди Би выпустила новый трек «Bet It» 12:35
Бретт Морген готовит к выпуску фильм о Дэвиде Боуи на основе «тысяч часов» неизданных видео 12:07
Vladimir Fedotov/Unsplash
В России выявили 37 120 новых случаев COVID-19 11:22
Умер актер Валерий Гаркалин 10:58
Суд присяжных оправдал американца, застрелившего двух человек во время протестов BLM 10:44
Российского теннисиста Габашвили дисквалифицировали на 20 месяцев за допинг 9:30
«Аэрофлот» поднимет цены на билеты из‑за увеличения топливного сбора 8:53
Access/YouTube
На Discovery+ выйдет документальный фильм об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд 1:33
Кристоф Вальц сыграет главную роль в сериале «Консультант». Его снимет режиссер «ВандаВижен» 0:27
Минюст включил в реестр иноагентов две организации, созданные координаторами «Голоса»* Вчера в 22:57
Отключить рекламу

В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере

Денис Ламехов
Сегодня в 19:02

16 ноября стало известно, что актеры из серии фильмов о Гарри Поттере воссоединятся в спецэпизоде «20-я годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвартс». Его выпустит стриминговый сервис HBO Max. Шоу выйдет 1 января 2022 года.

Автор серии романов о Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, не появится в выпуске. The Hollywood Reporter сообщил, что причиной тому могли стать ее высказывания о трансгендерных людях. В июле 2020 года Роулинг написала в твиттере, что любой человек с менструацией это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности» — это вызвало шквал критики, писательницу обвинили в трансфобии.

Роулинг появится в шоу только на архивных кадрах. Некоторые поклонники писательницы сочли такое отношение несправедливым и запустили хэштег #IStandWithJKRowling в ее поддержку. Основная суть обвинений пользователей против HBO Max в том, что киносервис зарабатывает на творчестве Роулинг — но отказывает ей, создательнице серии книг, в участии.

Юзеры также чувствительно реагируют на решение Дэниела Рэдклиффа и других актеров принять участие в спецвыпуске. Им ставят в упрек то, что их карьеры не сложились бы без самого факта существования произведений писательницы.

«Эти неблагодарные ребята продали себя за 30 сребреников», — @OkBiology

«Если они действительно не приглашают Роулинг, это создает неверный прецедент — так они смогут отсечь любого автора от его произведения как только кто‑то в твиттере назовет его трансфобом. Это нарушает сам принцип авторского права», — @mlnlko

«Фанатка „Гарри Поттера“ на связи. Это первая книга, которую я прочла на английском языке. Это часть моей культуры, часть культуры большого количества людей — книга была очень популярна. Возмутительно не звать Джоан Роулинг на празднование 20-летнего юбилея. Без нее не было бы книги», — @Wild_Womyn

Однако по тегу встречаются не только посты в поддержку Джоан Роулинг, но также трансфобные высказывания. Иногда само выражение поддержки оказывается смешано с ксенофобскими заявлениями.

Хэштег используют и противники писательницы — они ставят его в постах, где пытаются убедить лояльную Роулинг аудиторию в ее неправоте или призывают к защите транс-людей. На момент публикации слово «Роулинг» находится на первой строчке в трендах русскоязычной части Twitter.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
драма
Медея
Александр Зельдович не устает пытаться стать российским Стэнли Кубриком
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
драма
Последняя дуэль
Мэтт Деймон вызывает Адама Драйвера на поединок

Другие материалы по темам

Теги
The Hollywood Reporter
Люди
Джоан Роулинг
Гарри Поттер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить