В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере

16 ноября стало известно, что актеры из серии фильмов о Гарри Поттере воссоединятся в спецэпизоде «20-я годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвартс». Его выпустит стриминговый сервис HBO Max. Шоу выйдет 1 января 2022 года.
Автор серии романов о Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, не появится в выпуске. The Hollywood Reporter сообщил, что причиной тому могли стать ее высказывания о трансгендерных людях. В июле 2020 года Роулинг написала в твиттере, что любой человек с менструацией это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности» — это вызвало шквал критики, писательницу обвинили в трансфобии.
Роулинг появится в шоу только на архивных кадрах. Некоторые поклонники писательницы сочли такое отношение несправедливым и запустили хэштег #IStandWithJKRowling в ее поддержку. Основная суть обвинений пользователей против HBO Max в том, что киносервис зарабатывает на творчестве Роулинг — но отказывает ей, создательнице серии книг, в участии.
Юзеры также чувствительно реагируют на решение Дэниела Рэдклиффа и других актеров принять участие в спецвыпуске. Им ставят в упрек то, что их карьеры не сложились бы без самого факта существования произведений писательницы.
«Эти неблагодарные ребята продали себя за 30 сребреников», — @OkBiology
«Если они действительно не приглашают Роулинг, это создает неверный прецедент — так они смогут отсечь любого автора от его произведения как только кто‑то в твиттере назовет его трансфобом. Это нарушает сам принцип авторского права», — @mlnlko
«Фанатка „Гарри Поттера“ на связи. Это первая книга, которую я прочла на английском языке. Это часть моей культуры, часть культуры большого количества людей — книга была очень популярна. Возмутительно не звать Джоан Роулинг на празднование 20-летнего юбилея. Без нее не было бы книги», — @Wild_Womyn
Однако по тегу встречаются не только посты в поддержку Джоан Роулинг, но также трансфобные высказывания. Иногда само выражение поддержки оказывается смешано с ксенофобскими заявлениями.
Хэштег используют и противники писательницы — они ставят его в постах, где пытаются убедить лояльную Роулинг аудиторию в ее неправоте или призывают к защите транс-людей. На момент публикации слово «Роулинг» находится на первой строчке в трендах русскоязычной части Twitter.