В сети запустили хэштег в поддержку Джоан Роулинг. HBO не пригласил ее на съемку шоу о Гарри Поттере

16 ноября стало известно, что актеры из серии фильмов о Гарри Поттере воссоединятся в спецэпизоде «20-я годовщина „Гарри Поттера“: Возвращение в Хогвартс». Его выпустит стриминговый сервис HBO Max. Шоу выйдет 1 января 2022 года.

Автор серии романов о Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, не появится в выпуске. The Hollywood Reporter сообщил, что причиной тому могли стать ее высказывания о трансгендерных людях. В июле 2020 года Роулинг написала в твиттере, что любой человек с менструацией это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности» — это вызвало шквал критики, писательницу обвинили в трансфобии.

Роулинг появится в шоу только на архивных кадрах. Некоторые поклонники писательницы сочли такое отношение несправедливым и запустили хэштег #IStandWithJKRowling в ее поддержку. Основная суть обвинений пользователей против HBO Max в том, что киносервис зарабатывает на творчестве Роулинг — но отказывает ей, создательнице серии книг, в участии.

Юзеры также чувствительно реагируют на решение Дэниела Рэдклиффа и других актеров принять участие в спецвыпуске. Им ставят в упрек то, что их карьеры не сложились бы без самого факта существования произведений писательницы.