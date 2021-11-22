Джоан Роулинг рассказала об угрозах расправы и пожаловалась на то, что ее адрес опубликовали в сети

Она отметила, что в последние годы не была единственной, кто столкнулся с преследованиями со стороны защитников трансгендерных людей. Роулинг назвала имена других пострадавших, которым угрожали насилием, в том числе сексуальным.

«Ваша доброта и достоинство значат очень многое для моей семьи и меня. Я также хотела бы поблагодарить шотландскую полицию за их поддержку и помощь в этом деле», — написала писательница, попросив удалить все ретвиты изображений с адресом из интернета.

Автор серии книг о Гарри Поттере сообщила, что три активиста сфотографировались у дома семьи Роулинг и выложили снимки с адресом в соцсети. Роулинг поблагодарила пользователей, которые пожаловались на публикации и добились их удаления.

Британская писательница Джоан Роулинг столкнулась с многочисленными угрозами расправы и обратилась в полицию, когда ее домашний адрес опубликовали в сети. Об этом она рассказала в своем твиттер-аккаунте.

«Ни одна из этих женщин не защищена так, как я. Они и их семьи оказались в состоянии страха и отчаяния только по той причине, что они отказываются согласиться без критики, что социально-политический концепт гендерной идентичности должен заменить понятие биологического пола»

По мнению писательницы, опубликовавшие в сети ее адрес люди — актриса Джорджия Фрост, комик Холли Старс и драг-артист Ричард Энерджи — рассчитывали запугать ее и остановить в борьбе за права биологических женщин.

«Им следовало бы задуматься о том, что я сейчас получила так много смертельных угроз, что я могла бы оклеить ими весь дом, и я не перестала высказываться. Возможно, лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозу для женщин — это перестать преследовать, тревожить и запугивать нас», — добавила Роулинг.

В последние годы писательницу неоднократно обвиняли в трансфобии. Все началось с того, что Роулинг написала в твиттере о том, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились звездам фильмов по мотивам ее книг — Эмме Уотсон, Эдди Редмейну и Дэниелу Рэдклиффу.

Последний даже признался, что согласится вернуться к роли Гарри Поттера только в случае, если писательница не будет принимать участия в экранизации. Впрочем, были и те, кто вступился за Роулинг, среди них оказался исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс.

Недавно Роулинг не пригласили участвовать в спецэпизоде HBO Max в кинофраншизе «Гарри Поттер», предположительно, как раз из‑за обвинений в трансфобии. Поклонники писательницы поддержали ее в соцсетях и осудили «возмутительное» и «низкое» решение HBO Max.

«Афиша Daily» писала о том, как сама Роулинг объяснила свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.