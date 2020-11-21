Второй сезон «Мандалорца» добрался до своего экватора — самое время как следует разобраться во вселенной успешного спин-оффа «Звездных войн». Собрали все самые яркие и дикие фанатские теории, связанные с сериалом, и ответили на самые распространенные вопросы о нем.

Начинаем с самых азов и постепенно продвигаемся к более сложным фанатским теориям. Для начала пытаемся разобраться с самыми простыми вопросами, которые вы бы, скорее всего, постеснялись задать в присутствии фаната «Звездных войн», боясь его разгневать. Прежде чем начать, по-быстрому (всего за 100 секунд) вспоминаем, что же произошло в первом сезоне:

Специально к выходу второго сезона создатели «Мандалорца» выпустили ролик, в котором за 100 секунд рассказывают о самых важных событиях первого сезона

1. Таймлайн «Звездных войн»

Когда разворачиваются события «Мандалорца»? Если не усложнять, то действие сериала развивается спустя 6 лет после событий классической трилогии «Звездных войн» («Новая надежда», «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение Джедая») и за 24 года до событий недавней трилогии сиквелов («Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход»). Теперь попробуем немного усложнить (не читайте следующий абзац, если не хотите излишне напрягать мозг). Летоисчисление во вселенной «Звездных войн» строится вокруг так называемого нулевого года, когда произошла легендарная битва при Явине, то есть то самое сражение, которым заканчивается четвертый эпизод саги «Новая надежда» (помните знаменитый пролет Люка Скайуокера по коридору первой «Звезды смерти»?). В галактическом календаре годы до этого события идут в обратном порядке и обозначаются «ДБЯ», то есть «до битвы при Явине» . Летоисчисление после этой битвы идет в прямом порядке, а к годам добавляется аббревиатура «ПБЯ», то есть «после битвы при Явине» . Например, Энакин Скайуокер родился в 42 году ДБЯ, встретился на Татуине с Квай-Гоном Джинном (Лиам Нисон) и молодым Оби-Ваном Кеноби (Юэн МакГрегор) в 32 году ДБЯ и, будучи Дартом Вейдером, погиб в 4 году ПБЯ. Таким образом, теперь мы знаем, что Дарт Вейдер погиб в 46 лет. События последней части классической трилогии саги, «Возвращения Джедая», происходят в 4 году ПБЯ, а сюжет «Мандалорца» разворачивается в 10 году ПБЯ.

Хронология фильмов и сериалов вселенной «Звездных войн» 32

год ДБЯ

год ДБЯ 22

год ДБЯ

год ДБЯ c 22

по 19 год ДБЯ

по 19 год ДБЯ 19

год ДБЯ

год ДБЯ с 13

по 10 год ДБЯ

по 10 год ДБЯ с 5

по 1 год ДБЯ

по 1 год ДБЯ 0

год ДБЯ











«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999)

«Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов» (2002)

«Звездные войны: Войны клонов» (2008–2020)

«Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов» (2005)

«Хан Соло: Звездные войны. Истории» (2018)

«Звездные войны: Повстанцы» (2014–2018)

«Изгой-один: Звездные войны. Истории» (2016)

c 0

года ДБЯ по 0 год ПБЯ

года ДБЯ по 0 год ПБЯ 3

год ПБЯ

год ПБЯ 4

год ПБЯ

год ПБЯ 10

год ПБЯ

год ПБЯ 34

год ПБЯ

год ПБЯ 34

год ПБЯ

год ПБЯ 34

год ПБЯ

год ПБЯ 35

год ПБЯ 0 год ДБЯ — 0 год ПБЯ













«Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)

«Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар» (1980)

«Звездные войны. Эпизод VI: Возвращение Джедая» (1983)

«Мандалорец» (2019–…)

«Звездные войны: Сопротивление» (2018–2020)

«Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» (2015)

«Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» (2017)

«Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход» (2019)

2. Мандалорцы Мандалорцы — это раса или вероисповедание? Изначально мандалорцы — раса, которая, подобно ситхам, почти вымерла, поэтому называть себя мандалорцами стали самые разные расы, принявшие их образ жизни и философию. Это подтверждается тем, что главный герой «Мандалорца» Дин Джарин — вовсе не мандалорец по происхождению . Когда родители юного Дина погибли, его приютил отряд мандалорцев. Как же мандалорцы докатились до жизни такой? Мандалорцы всегда были известны своей воинственностью. Когда на их родной планете Мандалор к власти пришла мандалорка-пацифистка, герцогиня Сатин Крайз, и установился мир, воины-мандалорцы были объявлены вне закона и причислены к террористической организации . Мандалорцы, придерживающиеся военных традиций прошлого, ушли в подполье и организовали группировку «Дозор смерти», целью которой было вернуть старые добрые военные времена. Впоследствии «Дозор» развалился на две противоборствующие фракции. Одну из них — «Ночных сов» — возглавила сестра Сатин, Бо-Катан Крайз, — она появляется в третьем эпизоде второго сезона «Мандалорца» в исполнении Кэти Сакхофф. Убийство Сатин Крайз привело к гражданской войне на Мандалоре, в результате которой планета была аннексирована Галактической Республикой , которая, как мы все помним, позже была преобразована верховным канцлером Палпатином, одним из главных злодеев во вселенной «Звездных войн», в Галактическую империю. Все вышеописанное происходит в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов». Хронологически события «Войны клонов» начинаются примерно через два месяца после второго эпизода, «Атаки клонов», а завершаются параллельно и вскоре после событий третьего эпизода саги, «Мести ситхов» (то есть в 22–19 годах ДБЯ). Из «Мандалорца» мы также узнаем, что во времена расцвета империи (19 ДБЯ — 4 ПБЯ) произошла некая Великая чистка, в результате которой большинство мандалорцев были убиты , а имперские войска заполучили их запасы бескара — материала, используемого для изготовления доспехов мандалорцев. Вероятно, все эти события и привели к почти полному исчезновению мандалорцев как расы. В «Мандалорце» (10 год ПБЯ) некогда могучий народ влачит жалкое существование на дальних рубежах галактики, вдали от властей Новой Республики, провозглашенной Альянсом повстанцев.

Главный героя сериала — это Боба Фетт? Учитывая, что главный герой «Мандалорца», космический охотник за головами из клана мандалорцев, одет в шлем и доспехи, похожие на те, что носил наемник Боба Фетт, пленивший героя Харрисона Форда Хана Соло в «Возвращении Джедая», многие зрители, хоть немного разбирающиеся во вселенной «Звездных войн», сразу же решили, что сериал посвящен ему. Ошибочно укрепившись в этом своем заблуждении, эти зрители так и продолжали бы смотреть «Мандалорца» как сериал о похождениях Бобы Фетта, если бы в первом сезоне не выяснилось, что главного героя зовут Дин Джарин. Ответ: нет, это не Боба Фетт. Кто же появляется в финале 1-й серии 2-го сезона «Мандалорца»?

А вот это — как раз Боба Фетт собственной персоной. Популярнейший охотник за головами из вселенной «Звездных войн», похоже, жив и здоров, несмотря на то, что погиб в «Возвращении джедая»: его проглотило чудовище сарлакк. С чего мы решили, что человек, появляющийся в финале 1-й серии 2-го сезона «Мандалорца», — это Боба Фетт? Сейчас все объясним. Но по порядку. Кто такой Боба Фетт и почему все решили, что это он появляется в «Мандалорце»? Несмотря на весьма краткое появление на экране в классической трилогии, охотник за головами Боба Фетт постепенно превратился в одного из ее самых популярных второстепенных героев. Вероятно, это было связано с загадочностью персонажа, который появлялся на экране всего на несколько минут и произнес только пять реплик. Зритель знал, что Фетт — некий мандалорец, но до поры до времени не понимал, что это значит. Популярность Фетта среди фанатов «Звездных войн» заставила создателей саги значительно расширить его вселенную за счет появления героя в книгах и комиксах. К концу XX века ранние коллекционные статуэтки Бобы Фетта стоили больше, чем аналогичные копии статуэток Дарта Вейдера и Люка Скайуокера. Поэтому в трилогии приквелов решено было показать историю становления Бобы Фетта. Во втором эпизоде, «Атаке клонов», зрители узнали, что Боба — это клон охотника за головами Джанго Фетта, который вырастил его как собственного сына . Более того, немного позже благодаря анимационному сериалу «Звездные войны: Войны клонов» выяснилось, что ни Джанго, ни Боба вовсе никакие не мандалорцы, а самые обычные охотники за головами. Доспехи мандалорца Джанго заполучил каким‑то исключительно нечестным способом и передал сыну по наследству. Роль персонажа, появляющегося в финальных кадрах 1-й серии 2-го сезона «Мандалорца», исполняет Темуэра Моррисон. Именно этот актер играл Джанго Фетта в «Атаке клонов». Учитывая, что Джанго погиб, а Боба — его клон, вывод напрашивается сам собой. В «Мандалорце», события которого происходят спустя три десятилетия после событий «Атаки клонов», повзрослевший Боба должен выглядеть точно так же, как Джанго, ведь он его клон. Как Боба Фетт спасся из чрева сарлакка? Другой вопрос — как Боба Фетт выжил, после того, как Хан Соло столкнул его в пасть сарлакку в «Возвращении Джедая». Будем надеяться, что дальнейшие события «Мандалорца» внесут ясность в эту ситуацию. Пока неизвестно, будет ли версия создателей «Мандалорца» сильно отличаться от истории спасения Бобы Фетта из чрева сарлакка, описанной в рассказе «Такой вот замечательный барв: История Бобы Фетта» из сборника «Байки из дворца Джаббы Хатта» 1996 года. В рассказе Боба спасается из чрева зверя с помощью мандалорских доспехов , а точнее — реактивного ранца. Почему мандалорцы никогда не снимают шлемы? Как мы выяснили немного ранее, с некоторых пор мандалорцы — это не раса, а вероисповедание, образ жизни. Очевидно, что те, кто решаются стать мандалорцем, примкнуть к их ценностям и жить согласно их кодексу, предпочитают не снимать шлемы, чтобы показать, что они в первую очередь мандалорцы, а их внешность, скрытая под шлемом и доспехами, не имеет значения. В трилогии приквелов Джанго Фетт постоянно снимает свой шлем, что еще раз показывает нам, что он не особенно-то и чтит кодекс мандалорцев.

В 3-м эпизоде нового сезона «Мандалорца» мандалорка Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) постоянно снимает свой шлем (видимо, чтобы продемонстрировать, что она ни капельки не состарилась за 30 лет, прошедших во вселенной «Star Wars» с момента ее появления в мультсериале «Звездные войны: Войны клонов»). Похоже, Бо-Катан считает традицию постоянного ношения шлема несколько ортодоксальной, а нежелание Дина Джарина снимать свой шлем объясняет тем, что он — дитя «Дозора». Мир Дина Джарина и его убеждения подвергаются ощутимой встряске: оказывается, существуют прогрессивные мандалорцы, которые, в отличие от воспитавших его последователей идей «Дозора смерти», считают некоторые мандалорские традиции устаревшими. А как же тогда ортодоксальные мандалорцы целуются? Не поверите, но и этому есть объяснение. Нежное постукивание лбами двух мандалорцев при полном обмундировании считается поцелуем и проявлением прочих романтических чувств. Примечательно, что термин «поцелуй Келдабе», названный так в честь столицы Мандалора, изначально означал сильный удар головой в лицо.

Поздравляем, вы дочитали до середины материала! Утомились от вопросов про мандалорцев? Окей, переходим к самой главной составляющей сериала — малышу Йоде!

3. Малыш Йода Малыш Йода точно той же расы, что и Йода? Что мы знаем о ней? В классической трилогии «Звездных войн» Джордж Лукас намеренно избавил старого Йоду от любых подробностей. Режиссер хотел, чтобы персонаж был максимально загадочным, поэтому запретил в любой продукции, связанной со «Star Wars», рассказывать о происхождении или прошлом героя. Зрители не знают ни как называется раса, к которой принадлежит Йода, ни с какой он планеты. Но сомнений нет — дитя из «Мандалорца», которое зрители прозвали беби-Йодой, принадлежит к той же расе, что и знаменитый зеленый джедай. Во-первых, внешне оба героя очень похожи, а во-вторых, оба обладают Силой. Зная, что Йода умер в «Возвращении Джедая» в возрасте 900 лет , можно заключить, что его раса славится своим долголетием. А учитывая, что малышу Йоде на момент его встречи с Мандалорцем было 50 лет, можно сделать вывод, что эти существа долгое время пребывают в младенчестве. А еще с уверенностью можно сказать, что до «Мандалорца» мы видели еще одного, помимо Йоды, представителя этой загадочной расы, причем женского пола.

Кто такая Йаддль? В первом эпизоде «Скрытая угроза» на совете джедаев мы видим Йаддль, мастера-джедая, которая долгое время состояла в Высшем совете джедаев. Йаддль, которая, кстати, была моложе Йоды в два раза, не сыграла существенной роли в развитии сюжета приквелов и, как известно, погибла до событий классической трилогии. Откуда взялся малыш Йода? Что если у Йоды и Йаддль, несмотря на все запреты кодекса джедаев, завязался тайный роман, в результате которого на свет и появился малыш Йода? Согласно таймлайну «Звездных войн» между событиями «Скрытой угрозы» (32 год ДБЯ) и «Мандалорца» (10 год ПБЯ) прошло более сорока лет. Йода и Йаддль запросто могли заделать малыша за несколько лет до событий первого эпизода саги. Это самая популярная фанатская теория о том, откуда взялся малыш Йода и кто были его родители. Долго ее явно придумывать не пришлось. И Йода, и Йаддль регулярно присутствовали на разных собраниях джедаев. И хотя их кодекс запрещает любые отношения, чисто с практической точки зрения у двух разнополых представителей редкой расы, регулярно встречающихся по работе, запросто мог завязаться служебный роман . Они были вынуждены спрятать своего ребенка не только потому, что нарушили кодекс джедаев, но и потому, что его Сила была просто ужасающей. Малыш Йода может оказаться ничем не лучше Энакина Скайуокера. Примечательно, что когда Йода умирал (в «Возвращении Джедая»), он сказал Люку Скайуокеру: «Есть еще один… Скайуокер» — но почему‑то не сообщил об еще одном Йоде. Все-таки этот маленький зеленый джедай был очень скрытным существом и, похоже, унес многие секреты с собой.

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Малыш Йода — реинкарнация Йоды? Все, конечно, возможно. Существа, принадлежащие к расе Йоды, очень долго взрослеют, а потом еще дольше живут. Но мы не знаем, как они размножаются. Похоже, что они довольно малочисленны и им, вероятно, весьма затруднительно найти на просторах галактики себе пару. Поэтому, возможно, они просто перерождаются в новом теле. Самая дикая теория о происхождении малыша Йоды Йода страдал болезнью Бенджамина Баттона, но очень стеснялся об этом кому‑либо рассказать. Поэтому он подделал свою смерть, чтобы провести свои детские годы в безвестности. Малыш Йода — это Палпатин? Не менее дикая теория Малыш Йода — на самом деле император Палпатин. Злодей клонировал Йоду и успел переселить свою душу в это премилое тельце. Известно, что император изучал способы вечной жизни и экспериментировал с клонированием. Так что нет ничего удивительного в том, что он решил замаскироваться под ми-ми-мишного малыша Йоду и так дотянул до недавней трилогии сиквелов. Именно поэтому клиент в исполнении Вернера Херцога и хотел заполучить малыша Йоду, чтобы этот Палпа-Йода смог возглавить остатки империи. К тому же Палпатин и Йода — самые загадочные персонажи франшизы, о которых почти ничего не известно. Объединить их в одном персонаже вполне в духе саги. Малыш Йода — злодей?

У 2020-го явно нет ничего святого. Казалось бы, этот год уже не может стать еще хуже, но нет. Во второй серии нового сезона «Мандалорца» всеми обожаемый малыш Йода превратился в ходячий кошмар. Внезапно всеобщий любимец решил перебраться на темную сторону и попробовать себя в роли злодея. Пусть, может быть, и неосознанно. В эпизоде под названием «Пассажир» Дин Джарин в обмен на информацию о местонахождении других мандалорцев соглашается перевести с Татуина на другую планету некую Даму-лягушку, которая направляется к своему мужу с резервуаром, полным здоровенных икринок для оплодотворения. Это последний шанс для бедной женщины продлить свой род. Но есть шанс, что икринки не доберутся до места назначения. И причиной для этого послужат вовсе не огромные пауки, атаковавшие экипаж «Лезвия бритвы», а малыш Йода, который ко всеобщему изумлению с абсолютно невинным выражением лица, несмотря на все запреты мандалорца, начинает жадно пожирать одну икринку за другой, пока его никто не видит. Дама-лягушка не замечает пропажи — очевидно, она не очень хорошо умеет считать, но поступок малыша Йоды не становится от этого менее противоречивым. Как малыш Йода оказался в центре скандала

Общественность отреагировала мгновенно. Зрители «Мандалорца», в частности молодые мамы, атаковали создателей сериала с различными обвинениями в неэтичности. Пришлось в срочном порядке оправдываться, но объяснение арт-менеджера сериала, в котором он заявил, что все это было сделано для «комедийного эффекта», а икринки Дамы-лягушки — это что‑то вроде куриных яиц, которые многие из нас едят, еще больше разозлило некоторых пользователей. При этом никто из них не вспомнил, что в одной из сцен этого же эпизода малыш Йода также съел паучье яйцо, а в прошлом сезоне проглотил целого лягушонка. Так что, вероятно, такое поведение свойственно расе, к которой принадлежит малыш Йода. Вспомните: старый Йода предпочел жить на планете, поверхность которой была покрыта болотами, и, видимо, не без причины. Для тех, кто все-таки нашел сцены с беби-Йодой, поедающим икринки несчастной Дамы-лягушки, смешными, компания Funko в кратчайшие сроки выпустила игрушки, увековечивающие этот спорный момент в биографии 50-летнего зеленого младенца. Да, теперь вы можете вместе со своими детьми поиграть в малыша Йоду, уничтожающего последнюю надежду Дамы-лягушки на продолжение рода.

Малыш Йода = Дейенерис Таргариен? Вся эта шумиха тем не менее натолкнула многих на мысль, что это хороший знак для самого сериала. Шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро явно не собирается почивать на лаврах создателя одного из самых очаровательных персонажей вселенной «Звездных войн» за долгое время. Очевидно, он планирует развивать персонажа дальше, постепенно намекая на то, что малыш Йода вовсе не такой невинный, как все привыкли думать, что он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Предпосылки для этого были и в 1-м сезоне: в одной из сцен малыш Йода с помощью Силы чуть не задушил боевую подругу главного героя Кару Дюн, думая, что она может причинить вред его новоявленному родителю. Фавро не боится не оправдать ожиданий публики и старательно избегает бездушного фан-сервиса. В одном из интервью он заявил, что вдохновлялся «Игрой престолов», работая над вторым сезоном. Так что не удивляйтесь, если к восьмому сезону «Мандалорца» окажется, что малыш Йода был своего рода Дейенерис Таргариен во всей этой истории, а эти небольшие противоречия в его поведении все время нам на это намекали.

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4. Мофф Гидеон и Темный меч Кто такой мофф Гидеон? Что мы знаем о нем? Кто такие моффы? Главный злодей «Мандалорца» в исполнении Джанкарло Эспозито — бывший офицер Имперской спецслужбы; до получения звания моффа, то есть губернатора одного из секторов Галактической империи, служил в Имперском бюро безопасности (среди прочего оно занималось вопросом лояльности гражданского населения к империи). После падения империи Гидеон возглавил осколок Имперской армии, с помощью которого он и атаковал Дина Джарина и его друзей в финале первого сезона «Мандалорца». В финальных кадрах Гидеон, будучи поверженным, выбирается из своего сбитого истребителя, воспользовавшись неким Темным мечом. Увидев это могущественное оружие в руках злодея, преданные фанаты франшизы насторожились, а вот обычные зрители могли и не обратить внимания.

Что такое Темный меч? И почему он так важен? В финале первого сезона «Мандалорца» появляется Темный меч (The Darksaber), но многие зрители не знают, что это за оружие и почему оно так важно во вселенной «Star Wars». Темный меч никогда не появлялся ни в одной из основных трилогий саги, ни в игровых спин-оффах «Звездных войн», но сыграл важную роль в сюжетных линиях, связанных с мандалорцами, в анимационных сериалах «Звездные войны: Войны клонов» (2008–2020) и «Звездные войны: Повстанцы (2014–2018). Поэтому сцена, в которой мофф Гидеон появляется с этим черным лазерным мечом в руках в финале1-го сезона «Мандалорца», стала для фанатов саги одним из главных твистов за весь сезон . Во вселенной «Star Wars» масса световых мечей разнообразных цветов, но только один из них — черный. Этот уникальный Темный меч был создан тысячу лет назад первым мандалорцем-джедаем в истории «Звездных войн». После его смерти меч долгое время хранился в храме джедаев, откуда его во время падения Старой Республики выкрали мандалорцы. Позже меч попал в руки группировки воинственных мандалорцев «Дозор смерти», выступавших, как вы помните, против пацифистского правительства Мандалора. До «Мандалорца» последними известными обладателями Темного меча были воинствующая художница-мандалорка Сабин Врен и Бо-Катан Крайз, экс-участница «Дозора смерти», которая появляется во втором сезоне «Мандалорца» в исполнении Кэти Сакхофф. Откуда у моффа Гидеона Темный меч? В последней серии первого сезона «Мандалорца» мы узнаем, что мофф Гидеон принимал активное участие в той самой Великой чистке , целью которой было уничтожение мандалорцев. Видимо, тогда‑то злодей и заполучил трофейное оружие, обладающее очень важной культурной и исторической ценностью для всех мандалорцев. Считается, что обладатель Темного меча является властителем Мандалора. 5. Новые персонажи «Мандалорца» и связи со старой трилогией Сабин Врен появится в «Мандалорце»?

Фанаты уверены, что помимо Бо-Катан в новом сезоне «Мандалорца» появится и Сабин Врен. Именно она, по их мнению, должна будет сразиться с моффом Гидеоном и вернуть Темный меч мандалорцам. Таким образом история героини получит свое логическое завершение. Дело в том, что в свое время, став обладательницей Темного меча, Сабин не захотела быть обремененной такой ответственностью и долго искала достойного мандалорца, чтобы передать ему реликвию. Думается, что такой персонаж просто не сможет оставаться в стороне, зная, что злодей Гидеон завладел символом лидера Мандалора. Известно, что во втором сезоне «Мандалорца» появится еще одна героиня мультсериалов «Войны клонов» и «Повстанцы» — Асока Тано, ученица Энакина Скайуокера, ее роль в сериале исполнит Росарио Доусон . В финале «Повстанцев» Асока Тано отправляется на некую миссию вместе с Сабин Врен. Это дает повод фанатам саги надеяться, что игровой дебют обеих героинь анимационной вселенной «Звездных войн» случится в новом сезоне «Мандалорца». Крайт-дракон — давний обитатель вселенной «Звездных войн»?

В 1-й серии нового сезона «Мандалорца» главный герой сражается с гигантским чудовищем — крайт-драконом, терроризирующим удаленное поселение на Татуине под управлением шерифа Кобба Вэнса в исполнении Тимоти Олифанта. Появление монстра в «Мандалорце» наконец-то объясняет одну из сцен в самом первом фильме космической саги — «Новой надежде». Когда молодой и неопытный Люк Скайуокер попал в западню таскенов (песочных людей), его спас Оби-Ван Кеноби. Опытный джедай издал странный звук, который до смерти напугал налетчиков. Как выяснилось, Оби-Ван сымитировал боевой рык крайт-дракона . В еще одной сцене четвертого эпизода мы видим скелет крайт-дракона, мимо которого проходит брошенный всеми C-3PO. Шериф Кобб Вэнс — отрицательный или положительный герой?

Начав поиски других мандалорцев в новом сезоне, Дин Джарин первым делом натыкается на шерифа татуинского поселения Мос Пелго — Кобба Вэнса, облачившегося в доспехи Бобы Фетта. Увидев негодование мандалорца, Вэнс объяснил, что выкупил доспехи у местной банды джав. Как пустынные мусорщики заполучили доспехи — это другой вопрос. Вероятно, они могли снять их с израненного Бобы Фетта после того, как тот вырвался из пасти сарлакка. Несмотря на то что шериф сдержал слово и отдал мандалорцу доспехи Бобы Фетта после победы над крайт-драконом, уверенности в том, что мы можем доверять шерифу и его рассказу, нет. Возможно, персонаж еще появится в новом сезоне: Дин Джарин просто обязан вернуться на Татуин , чтобы линия с Бобой Феттом получила развитие. Где вы могли видеть капитана-имперца из 3-го эпизода?

В 3-м эпизоде нового сезона «Мандалорца» заглавный герой в компании Бо-Катан и ее помощников захватывает имперский корабль, руководит которым капитан с до боли знакомым лицом. Тут нет ничего удивительно: имперца, искренне преданного делу служения моффу Гидеону, играет Титус Уэлливер, исполнитель роли Человека в Черном из «Остаться в живых» и Гарри Босха в сериале «Босх». Пасхалка-ляп, или что случилось после победы повстанцев в «Возвращении Джедая»?

Как мы знаем, события «Мандалорца» разворачиваются спустя несколько лет после победы повстанцев, взрыва второй «Звезды смерти» и падения империи в финале «Возвращения Джедая». Создатели сериала стараются проводить небольшие мостики между финалом классической трилогии и «Мандалорцем» с помощью пасхалок, порой неуклюжих. В 1-й серии 2-го сезона у зрителей есть шанс увидеть взрыв «Звезды смерти» не с точки зрения Леи, Люка и Хана, а глазами обычных жителей Татуина , которые смотрят событие в прямом эфире с помощью голограммы. Примечательно, что во время эфира можно заметить бегущую строку на ауребеше — наиболее часто встречающейся форме письменного языка во франшизе «Звездных войн». Самые дотошные фанаты саги не поленились, перевели текст бегущей строки и выяснили, что это ни что иное, как вступительные титры к «Возвращению Джедая» о том, что Люк Скайуокер не подозревает о том, что строительство второй «Звезды смерти» идет полным ходом. Как нетрудно догадаться, текст не имеет смысла, потому что вторая «Звезда смерти» как раз была взорвана незадолго до этой сцены. В новом сезоне «Мандалорца» мы также видим, что последствия победы повстанцев не всегда были положительными. Жители поселения Мос-Пелго, не успев отпраздновать взрыв второй «Звезды смерти», подверглись атаке бандитов, желающих получить контроль над поселением. И хотя ситуацию быстро разрулил бравый Кобб Вэнс, разжившийся доспехами Бобы Фетта, складывается впечатление, что без контроля империи такие случае стали повсеместны. Создатели «Мандалорца» намекают, что жизнь в галактике не стала проще после создания Новой Республики .