В прокате продолжает идти «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — первая работа Джеймса Ганна со времен увольнения из «Диснея» за неполиткорректные твиты. Так совпало, что это еще и возвращение режиссера к трансгрессивным истокам. По этому поводу вспоминаем все главные провокации в его фильмографии.

Инцестный подтекст в «Тромео и Джульетте»

Джеймс Ганн начинал свою карьеру с написания сценария «Тромео и Джульетты» — треш-пародии на шекспировскую пьесу от печально известной студии «Трома». Ганн участвовал и в самих съемках — в качестве неуказанного в титрах второго режиссера; он признается, что именно благодаря менторству Ллойда Кауфмана получил свое самое важное кинообразование. Это кино включало в себя все то, что искушенный зритель может ждать от продукции «Тромы»: ультранасилие, порнографический лесбийский секс, зелье, превращающее людей в отвратительных мутантов. Но, пожалуй, самые извращенные придумки Джеймса Ганна, которые выделяют этот фильм даже среди каталога студии, связаны с инцестными мотивами. На протяжении фильма Джульетту насилует собственный отец; со временем выясняется, что она и Тромео — брат и сестра, но это не мешает хеппи-энду, в котором у них рождаются деформированные дети. Оригинальная пьеса, конечно, заканчивалась чуть более трагично, но именно версия Ганна максимально гнило издевается над самой концепцией романтической любви.

Роль лицемерного благотворителя-антисемита в «ЛоллиЛав»

До того как стать режиссером, Джеймс Ганн пробовал себя не только в качестве сценариста, но и актера. Пожалуй, свою крупнейшую роль в этот период он сыграл в мокьюментари «ЛоллиЛав», поставленном его тогдашней женой Дженной Фишер еще до роли в сериале «Офис». Здесь Ганн сыграл лицемерного благотворителя по имени… Джеймс Ганн. По сюжету женатая пара (Джеймс и Дженна Ганн) решают открыть собственную благотворительную организацию. Отклонив идеи помогать «надоевшим до смерти» людям, страдающим рассеянным склерозом и «ненастоящей болезнью» булимией, герои останавливаются на идее помощи бездомным. Им они планируют дарить по леденцу, обернутому в рисунок авторства Джеймса, который должен вдохновить бездомного на изменение образа жизни. В процессе благотворительной работы герой Джеймса Ганна озвучивает множество глупых идей. Сначала придумывает маскотов Мустафу и Усаму бен Классного , которые могли бы предотвратить 11 сентября, наполнив головы террористов «положительными идеями». А потом и вовсе говорит, что холокост того стоил, учитывая, сколько шедевральных фильмов было снято по его мотивам. Да, это всего лишь острая сатира, высмеивающая привилегированные голливудские круги. Но представить себе эти шутки в наши дни сложно, ведь блюстители политкорректности моментально назвали бы их бесчувственными и безвкусными.

Межвидовое сексуальное насилие в «Слизняке»

Режиссерским дебютом Джеймса Ганна стала шокирующая хоррор-комедия «Слизняк», рассказывающая про вторжение инопланетных паразитов. Вряд ли галерея телесных ужасов и кровавого насилия удивит подготовленных к жанру зрителей. Куда неожиданнее в рамках данной завязки, как часто бывает у Ганна, выглядит сексуальный подтекст. Захваченный паразитами герой Майкла Рукера миссию по завоеванию городка начинает с изнасилования женщины, которая должна стать инкубатором для его многочисленного беспозвоночного потомства. Здесь напрашиваются интерпретации разной степени провокационности и привязанности к социальному климату. Но вполне возможно и то, что Джеймс Ганн ничего такого не имел в виду и перед нами просто бездумный треш-хоррор, не обремененный чувствительностью к щепетильным темам.

Порнопародия на Чарли Брауна

В 2008 году Джеймс Ганн создал веб-сериал «Порно для всей семьи» — «шоу для тех, кому в порно нравится все, кроме секса». В одной из серий он спародировал семейный комикс-стрип «Peanuts» («Мелочь пузатая»), который в порноверсии превратился в «Peanus» (то есть почти «Пенис»). Не бойтесь, младшеклассника Чарли Брауна здесь играет взрослый актер, его подругу Люси изображает сама Белладонна, а сексуальных сцен с псом Снупи не предусмотрено. Но все равно превращение невинного детского сюжета в оргию выглядит как что‑то за гранью добра и зла. Нулевые были совсем другой эпохой.

Расовая метафора в супергеройском сериале «Спарки и Микаэла»

Первой режиссерской работой Джеймса Ганна в жанре супергероики стал пилот веб-сериала «Спарки и Микаэла», снятый для протостриминга Xbox Live. Микаэла — это супергероиня, похожая на Чудо-женщину, а Спарки — это ее сексуально озабоченный партнер-енот. После очередного спасения малышей-енотиков Микаэла приглашает Спарки на ужин в компании собственных родителей. Здесь начинается самое интересное — беззубая супергеройская пародия сменяется очень странной интерпретацией сюжета фильма «Угадай, кто придет к обеду». Родители Микаэлы оказываются ксенофобами, настроенными против енотов. В частности, отец достает из шкафа книгу «Разоблаченные еноты», рассказывающую про заговоры и преступления этих животных против человечества. Вероятно, внутренние сатирические намерения Джеймса Ганна были самыми благородными, но результат все равно вызывает чувство неловкости. Когда облезлая кукла енота начинает во время ужина мочиться под себя, невольно задумываешься, каково представителю небелой расы было бы увидеть себя в этой метафоре.

Веб-сериал об абьюзе ребенка-примата

Среди грубых твитов, за которые Джеймса Ганна уволили из «Дисней»Напомним, что впоследствии его в должности режиссера третьих «Стражей Галактики» все-таки восстановили., было множество «приколов» на педофильскую тематику. Пожалуй, ближе всего к мотиву детского абьюза в собственном творчестве Ганн подошел в рамках веб-сериала «Humanzee!», который также продержался в эфире всего один эпизод. По сюжету герой Джеймса Ганна отправляет собственную сперму в Братиславу, а в ответ по почте получает ребенка — гибрида человека и шимпанзе. Главный герой и его друзья всячески издеваются над странным ребенком, глумятся над его ограниченными интеллектуальными способностями. В какой‑то момент буллинг доходит до физического насилия — и ребенок-гибрид отвечает тем же. Как ни странно, «Humanzee!» — одна из самых смешных черных комедий Джеймса Ганна. Здесь он вообще ни разу не давал по тормозам, а потому все провокационные шутки выглядят не как случайные фо па, а как намеренное разрушение табу. Ну и конечно, все заканчивается принятием ребенка в семью — даже в свои самые провокационные моменты Джеймс Ганн не бывает начисто лишен сердца.

Сцена супергеройского изнасилования в «Супере»

«Супер» — черная супергеройская сатира, которая и поместила Джеймса Ганна на радар больших голливудских студий. Надо сказать, что это было большим сюрпризом, ведь фильма рискованнее и беспощаднее в рамках этого жанра найти невозможно. На протяжении всего ультражестокого хронометража Ганн проводит связь между феноменом вигилантизма и психосексуальными отклонениями. Кульминацией этого размышления становится сцена, в которой супергероиня, сыгранная Эллиотом Пейджем, насилует героя Рейнна Уилсона, которому она приходится «юным сайдкиком». Героиня оправдывает свое действие тем, что якобы пока они в костюмах, правила реального мира и то обстоятельство, что ее партнер женат, не играют роли. При этом герой Уилсона быстро забывает о случившемся и продолжает свою дезинформированную супергеройскую деятельность: происходит психологическое замещение. Пожалуй, лучшего изображения растерянности и странности, которые в психологически достоверном мире вызывает игра в мстителей, супергеройский жанр со времен «Супера» Джеймса Ганна так и не узнал.

Обратная зоофилия в сегменте из «Муви 43»

В 2013 году Джеймс Ганн поучаствовал в съемках печально известной комедии-альманаха «Муви 43» в качестве создателя финального сегмента, показанного в середине титров. Этим сегментом стала пародия на ситком «Это Бизл», по сюжету которой за романтическое внимание мужчины соревнуются девушка и мультяшный кот. Абсурдное преувеличение здесь заходит далеко за пределы хорошего вкуса — в нескольких сценах кот мастурбирует, представляя, как занимается сексом со своим хозяином. За сегмент в «Муви 43» Ганн удостоился своей первой премии «Золотая малина» в номинации «Худший режиссер». Впрочем, эта работа не так сильно выбивается из его фильмографии, как могло бы показаться. Но и оправдывать здесь Ганна не хочется — в конечном итоге это одна из его провокаций, которая сводится к самым поверхностным элементам, без всякого намека на осмысленную социальную критику.

Изображение внешней американской политики в «Отряде самоубийц»

Большую часть последнего десятилетия Джеймс Ганн провел на службе у корпорации «Дисней», сняв две части «Стражей Галактики» и даже поучаствовав в съемках последних «Мстителей». Соответственно, от своих обычных художественных провокаций и неполиткорректной сатиры он тоже взял перерыв. Возвращением к истокам, пускай и компромиссным, стала работа на студии DC «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Как и в ранних фильмах Ганна вроде «Тромео о Джульетты» или «Слизняка», здесь тоже много ультранасилия и матерщины, но почему‑то теперь они воспринимаются как что‑то абсолютно подростковое и мультяшное. Кажется, работа на «Дисней» не прошла бесследно и 55-летний режиссер несколько размяк. Пожалуй, наиболее глубоко провокационным элементом нового фильма стоит считать изображение в нем внешней американской политики. По сюжету американское правительство много десятилетий подряд поддерживало партнерские отношения с вымышленной латиноамериканской диктатурой. Их целью было проведение неэтичных научных экспериментов с участием инопланетного паразита на чужой земле. Именно против своего американского начальства в кульминации фильма и восстает Отряд самоубийц. Спойлер: главной злодейкой фильма становится героиня Виолы Дэвис, готовая безжалостно уничтожить героев ради выполнения высшей государственной задачи. До этого так открыто критиковал американские спецслужбы разве что какой‑нибудь Оливер Стоун в своих фильмах по мотивам реальных событий. Но, если подумать, нет ничего удивительного и в том, что человеком, превратившим чрезвычайно дорогой блокбастер в острокритическое, политически осознанное кино, стал не кто иной, как Джеймс Ганн. Ведь он провокатор по жизни.