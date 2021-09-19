В Сочи стартовал 32-й кинофестиваль «Кинотавр» (он продлится с 18 по 25 сентября), официальным партнером которого в этом году выступил мультимедийный сервис Okko. Читайте ежедневный киноблог о том, что происходило, что говорили и что показывали на фестивале, — в специальном материале «Афиши Daily» с дневниками «Кинотавра».
🔮 День 1-й
В основной конкурс было отобрано 15 фильмов, 6 из них дебюты. На церемонии открытия президент фестиваля Александр Роднянский признался, что на рассмотрение отборочной комиссии «Кинотавра» в этом году было подано 104 картины, из них чуть меньше 60% составляли дебюты.
Судить конкурс будут актриса Чулпан Хаматова (председатель жюри), продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.
А в новой программе «Кинотавр. Сериал» будут представлены 6 проектов от онлайн-кинотеатров: «Везет» Владимира Щеголькова (ivi), «Идентификация» Владлены Санду (Premier), «Манюня» Армана Марутяна (Okko), «Последний министр» (2-й сезон) Романа Волобуева («Кинопоиск HD»), «Самка Богомола» Нурбека Эгена (START) и «Товарищ Майор» Бориса Хлебникова (KION).
На красной ковровой дорожке были замечены актрисы Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Катерина Шпица, Нонна Гришаева, Любовь Толкалина, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте и Виктория Толстоганова, актеры Юра Борисов, Олег Гаас и Юрий Стоянов, режиссеры Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук, журналист Михаил Зыгарь, писатель Александр Цыпкин и многие другие.
Катерина Шпица
Юра Борисов
Петр Федоров
Ирина Горбачева
Федор Бондарчук
Вячеслав Бутусов
Анна Шепелева
Манижа
Варвара Шмыкова
Церемонию открытия поставил художественный руководитель «Гоголь-центра», актер Алексей Агранович. Главные роли в его шоу на мотив чеховских «Трех сестер» исполнили актрисы Дарья Екамасова, Алиса Хазанова и Анна Шепелева. Темами нескольких исполненных номеров стали фемповестка и борьба за права женщин, которая длится вот уже 120 лет. Поданы эти проблемы были с изрядной долей иронии.
На церемонии открытия также выступила певица Манижа, представлявшая в этом году Россию на конкурсе «Евровидение». Два ее номера закольцовывали все шоу, посвященное феминизму и познанию себя: первая песня была исполнена на английском языке в самом начале, вторая в конце — уже на русском.
На «Кинотавре» уже была вручена первая награда: продюсер Сергей Сельянов получил специальный приз «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов». Как отмечает Александр Роднянский, впервые награду за вклад в кино на сочинском фестивале получает продюсер. В ролике с фильмами, над которыми работал Сельянов, среди прочих были показаны «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Про уродов и людей», «Аритмия», «История одного назначения», «Салют-7» и «Алеша Попович и Тугарин Змей». Продюсер не мог сдержать эмоций и сказал, получая награду, что очень тронут.
Логичным завершением вечера стал показ фильма открытия фестиваля — документальной картины Петра Шепотинника «Нас других не будет». Перед началом сеанса режиссер выразил благодарность многим членам съемочной группы, кто участвовал в создании фильма. Особо Шепотинник отметил присутствовавшего в зале музыканта Вячеслава Бутусова. Его музыка звучит не только в фрагментах из «Брата» и «Брата 2», но и в «Нас других не будет».
Формально перед нами портрет трагически рано ушедшего из жизни актера Сергея Бодрова-младшего, народную любовь и признание которому принесла роль Данилы Багрова в культовых картинах Алексея Балабанова. «Нас других не будет» начинается с показа на «Кинотавре» фильма «Кавказский пленник». Именно в Сочи эту военную драму с Бодровым-младшим увидел Алексей Балабанов. На следующий же день после премьеры режиссер и актер встретились и договорились вместе сделать кино, которое очень скоро получит название «Брат».
О своих чувствах к Бодрову-младшему в кадре рассказывают продюсер Сельянов, режиссер Балабанов, композитор Бутусов художник по костюмам и вдова Балабанова Надежда Васильева и оператор Сергей Астахов. Все они удивлялись органичности Бодрова-младшего в кадре. Он не был актером в привычном понимании слова, а сливался с персонажем на экране. Нет ничего удивительного, что интеллигентный молодой человек, защитивший кандидатскую диссертацию по искусствоведению, не остановился в развитии и решил сам снимать фильмы. После «Сестер» с Оксаной Акиньшиной и Екатериной Гориной должен был быть сделан «Связной». Но 20 сентября 2002 года внезапно начался сход ледника Колка, ледовый обвал за несколько минут накрыл все Кармадонское ущелье. Тогда погибли все члены съемочной группы картины.
Выбор в качестве фильма открытия документальной картины о Бодрове-младшем — не только дань уважения к его таланту, но и демонстрация преемственности поколений российских кинематографистов. Сельянов, Балабанов и Бодров-младший были и остаются героями как «Кинотавра», так и всего российского кино. Пусть даже Балабанова и Бодрова-младшего уже нет с нами.
19 сентября в Сочи начинаются показы как конкурса короткого метра, так и основного конкурса. Оставайтесь с нами, всё самое интересное только начинается.
Фильмы фестиваля этого года еще только дойдут до широкого зрителя, а пока в Okko можно ознакомиться с огромной коллекцией картин, показанных на «Кинотавре» в разные годы. Все они доступны пользователям сервиса »>по подписке.