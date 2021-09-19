В Сочи стартовал 32-й кинофестиваль «Кинотавр» (он продлится с 18 по 25 сентября), официальным партнером которого в этом году выступил мультимедийный сервис Okko. Читайте ежедневный киноблог о том, что происходило, что говорили и что показывали на фестивале, — в специальном материале «Афиши Daily» с дневниками «Кинотавра».

🔮 День 1-й В основной конкурс было отобрано 15 фильмов, 6 из них дебюты. На церемонии открытия президент фестиваля Александр Роднянский признался, что на рассмотрение отборочной комиссии «Кинотавра» в этом году было подано 104 картины , из них чуть меньше 60% составляли дебюты. Судить конкурс будут актриса Чулпан Хаматова (председатель жюри), продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров. А в новой программе «Кинотавр. Сериал» будут представлены 6 проектов от онлайн-кинотеатров: «Везет» Владимира Щеголькова (ivi), «Идентификация» Владлены Санду (Premier), «Манюня» Армана Марутяна (Okko), «Последний министр» (2-й сезон) Романа Волобуева («Кинопоиск HD»), «Самка Богомола» Нурбека Эгена (START) и «Товарищ Майор» Бориса Хлебникова (KION). На красной ковровой дорожке были замечены актрисы Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Катерина Шпица, Нонна Гришаева, Любовь Толкалина, Равшана Куркова, Ингеборга Дапкунайте и Виктория Толстоганова, актеры Юра Борисов, Олег Гаас и Юрий Стоянов, режиссеры Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук, журналист Михаил Зыгарь, писатель Александр Цыпкин и многие другие.

Катерина Шпица © Пресс-служба Okko 1 из 9 Юра Борисов © Пресс-служба Okko 2 из 9 Петр Федоров © Пресс-служба Okko 3 из 9 Ирина Горбачева © Пресс-служба Okko 4 из 9 Федор Бондарчук © Пресс-служба Okko 5 из 9 Вячеслав Бутусов © Пресс-служба Okko 6 из 9 Анна Шепелева © Пресс-служба Okko 7 из 9 Манижа © Пресс-служба Okko 8 из 9 Варвара Шмыкова © Пресс-служба Okko 9 из 9

Церемонию открытия поставил художественный руководитель «Гоголь-центра», актер Алексей Агранович. Главные роли в его шоу на мотив чеховских «Трех сестер» исполнили актрисы Дарья Екамасова, Алиса Хазанова и Анна Шепелева. Темами нескольких исполненных номеров стали фемповестка и борьба за права женщин, которая длится вот уже 120 лет. Поданы эти проблемы были с изрядной долей иронии. На церемонии открытия также выступила певица Манижа , представлявшая в этом году Россию на конкурсе «Евровидение». Два ее номера закольцовывали все шоу, посвященное феминизму и познанию себя: первая песня была исполнена на английском языке в самом начале, вторая в конце — уже на русском. На «Кинотавре» уже была вручена первая награда: продюсер Сергей Сельянов получил специальный приз «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов». Как отмечает Александр Роднянский, впервые награду за вклад в кино на сочинском фестивале получает продюсер . В ролике с фильмами, над которыми работал Сельянов, среди прочих были показаны «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Про уродов и людей», «Аритмия», «История одного назначения», «Салют-7» и «Алеша Попович и Тугарин Змей». Продюсер не мог сдержать эмоций и сказал, получая награду, что очень тронут.

Сергей Сельянов с наградой © Пресс-служба Okko