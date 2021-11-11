11 ноября «Художественному» исполняется 112 лет. После реставрации старейший кинотеатр Москвы засветился по-новому — 2378 лампочек на фасаде каждый день подсвечивают важные события: премьеру, аномальную жару или полет в космос. Фасад стал частью городской культуры и героем инстаграма. Вспоминаем, как лампы «Художественного» осветили 2021 год.
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