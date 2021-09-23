В «Художественном» пройдет премьера документального фильма о Сергее Бодрове-младшем

5 октября в Большом зале московского кинотеатра «Художественный» пройдет премьерный показ документального фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем. Об «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Режиссером картины выступил документалист и телеведущий Петр Шепотинник, а музыку к ней написал Вячеслав Бутусов. Лента содержит уникальные кадры из интервью Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат-2» подарили Сергею всенародную любовь.

Билеты можно купить на сайте кинотеатра.