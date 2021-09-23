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В «Художественном» пройдет премьера документального фильма о Сергее Бодрове-младшем

Семён Гудошников
Сегодня в 12:50

5 октября в Большом зале московского кинотеатра «Художественный» пройдет премьерный показ документального фильма «Нас других не будет» о Сергее Бодрове-младшем. Об «Афише Daily» рассказали в пресс-службе кинотеатра.

Режиссером картины выступил документалист и телеведущий Петр Шепотинник, а музыку к ней написал Вячеслав Бутусов. Лента содержит уникальные кадры из интервью Бодрова-младшего и Алексея Балабанова, чьи фильмы «Брат» и «Брат-2» подарили Сергею всенародную любовь.

Билеты можно купить на сайте кинотеатра.

«Это не первый документальный фильм Петра Шепотинника и Аси Колодижнер, посвященный главным действующим лицам российского кино. Но Сергей Бодров — конечно, особый случай. После его смерти успело вырасти поколение, но он мистическим образом продолжает быть с нами, оставаться нашим современником. Фильм под поэтическим и глубоко верным названием „Нас других не будет“ парадоксально утверждает нас в этом ощущении, хотя находит новые факты и леденящие душу свидетельства безвременного ухода Сергея. Но главное в нем — бесценные свидетельства людей, близко знавших Бодрова: Сельянова, Астахова, Васильевой и Балабанова, которого тоже магически оживляет этот фильм», — сказал Стас Тыркин, программный директор «Художественного».

Российская премьера «Нас других не будет» состоялась 18 сентября на церемонии открытия 32-го кинофестиваля «Кинотавр». В прокат в «Художественном» фильм выйдет 7 октября.

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