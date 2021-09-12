На этой неделе не стало легендарного актера Жан-Поля Бельмондо. Алексей Васильев, который много писал о его фильмах еще для журнала «Афиша», прощается с любимым артистом.

У каждого в жизни был свой первый Бельмондо. Мой был одет в шкуру Кинг-Конга и летел на тарзанке над Парижем, неся в охапке роскошную мисс Ракель Уэлч в подвенечном платье в мэрию VIII округа. Его полету вторило вальсирующее диско Владимира Косма, его сопровождали мультяшные бабочки и львы, а сам герой был заключен в сердце из разноцветных мигающих лампочек . Фильм назывался «Чудовище» (1977) и был самым широким жестом французской комедии и самым горячим, отчаянным признанием в любви, которое кино когда‑либо делало самому себе. Бельмондо в роли кинокаскадера Майка Гоше пробегал пружинистой, пританцовывающей поступью боксера на ринге всю широту социального диапазона действительности: от неореалистической правды жизни контрактника, неделями сидящего без работы, через кичевый шик ресторанов, где пасутся кинозвезды, в вековое богатство старинных замков аристократов, покупающих актерскую любовь. И в итоге — в ту безграничную щедрость бытия, которая возможна только на экране, где ты, как икона, обрамлен в филигранный оклад световой гирлянды.

Кадр из фильма «Чудовище» (1977) © Cerito Films

Бельмондо здесь получил свой бенефис: вот он по-свойски протирает локтем стойку соседского бистро и добродушно пинает мяч мальчишкам, вот дурачится, изображая прикованного к инвалидному креслу больного перед соцработниками, вот в жабо вальяжно лавирует между столиками по террасам «Лидо», вот угодливо суетится в напудренном парике официанта на приеме в графском замке. Всегда пластически безукоризненно вписываясь в среду и всегда оставаясь собой . То, что у другого актера в аналогичном жанре рассыпалось на серию «перевоплощений» в исполнении Бельмондо оборачивалось именно что беспрепятственным скольжением из одной зоны в другую, и каждая становилась для него зоной комфорта.

А еще в середине фильма у прощелыги Майка объявлялся его совершенно идентичный двойник, только гей — киноидол Бруно Феррари. Тогда уже Бельмондо в рамках одного кадра приходилось показывать кабаре: тот классический номер, когда танцор справа одет как мужчина, а слева — как женщина и, вертясь, делать парный танец, танцуя при этом один. Бруно, что понятно, влюблялся в свое ходячее отражение — а кто б устоял? Фильм осуществлял и эту, сладчайшую из фантазий, — и Бельмондо играл любовь с самим собой, хотя совсем до откровенного греха дело у них все-таки не дошло.

Бельмондо в роли Майка Гоше и Бруно Феррари

Столь выпуклые переходы стали возможными благодаря операторскому искусству классика Клода Ренуара, менявшего что‑то в цветовой гамме, в самом воздухе кадра, что заставляло нас мгновенно переключиться с восприятия комедии о бардаке на киносъемках на восприятие эдакой киномечты об идеальном приключении. Точно так же менялась музыка Владимира Косма — это первостепенное в деле создания чистой эмоции в кино. Но менялся и Бельмондо, оказывавшийся на равных с этими величайшими мастерами, делавший пластически то, что они совершали операторски и музыкально: каким‑то подвластным лишь им переходом заставляли видеть свободное падение спрыгнувшего с вертолета героя уже не как продолжение съемочного процесса, а как перехватывающий дух пиковый момент жизни актера. Наконец окончательно все запутывало скольжение между тем, что происходит на съемках фильма, и тем, что оказывается их результатом.

В «Чудовище» Бельмондо сыграл одновременно любовь к кино, всепронизывающую, как когда любят до слез, и само это кино, достойное именно такой любви. Невозможное кино как осуществившаяся реальность.

Роли бывают серьезные, комические, прекрасные. Есть роли-перевоплощения и стопроцентные совпадения образа и актера. Здесь Бельмондо сыграл невероятную, самую прекрасную роль в истории кино: он хорош не как актер, а как своего рода монтажер, сочетающий несовместимое, как оператор, фиксирующий неуловимое. Он был одновременно всем из вышеперечисленного — кроме серьезного. Свою подругу Ракель Уэлч он задирал как мальчишка-пятиклашка, она не выдерживала и уходила к графу. Но когда был задан вопрос «Согласны ли вы стать его женой?», а следом вдруг трубил слон, в окна ломились тигры, а по лестнице сползал медведь, она смялась и отвечала «Нет!», потому что знала — свора диких зверей может предвещать появление только одного мужчины, и он пришел: в том самом костюме Кинг-Конга. В том же 1977 году с экрана прозвучали слова: «Я думала вы бесчувственное животное. Я ошибалась: вы — чувствительное животное». И хотя они адресовались другой незабываемой герониней другому незабываемому герою другого чудотворного фильма (Шарлоттой Рэмплинг — Ричарду Харрису в «Смерти среди айсбергов»). Их вполне могла бы Ракель Уэлч сказать Бельмондо в «Чудовище». «Чувствительное животное» — в противоречии самого этого словосочетания скрыта причина той дихотомии отношения к Бельмондо, которое сопровождало его актерское присутствие на наших экранах.

«На последнем дыхании» (1960) © Union générale cinématographique

Чувствительный. Настолько чувствительный, что может проглядеть в полюбившейся девчонке предательницу («На последнем дыхании», 1960). Достаточно чувствительный, чтобы превратить прогулку с любимой в сцену из мюзикла («Безумный Пьеро», 1965); да, конечно, он и ее будет задирать в дуэтной песне как пятиклашка, но и плясать будет исправно как Джин Келли (этим талантом Бельмондо к музыкальному жанру Годар, кстати, воспользовался еще в комедии «Женщина есть женщина»). Так же задирать он будет и другую, накачанную наркотиками: «Дорогой, это соловьи?» — «Нет, вороны» («Человек из Рио», 1964), но послушно следовать за ней по дебрям Бразилии в приключении страшном и опасном, рискуя жизнью и следя, чтобы с нее волоска не упало. Ведомый тем, что у людей называют отцовским чувством, он пойдет в тюрьму за наркозависимым подростком, чтобы вызволить его оттуда и защитить от самого ледяного изверга французского кино 70-х («Частный детектив», 1976). Вышедшим в тираж старикам, некогда обучившим его высшему пилотажу мошенничества, — придумывать аферы, где они б могли подзаработать в ролях мужей-рогоносцев и всяких дядюшек («Игра в четыре руки», 1980).

Эта чувствительность импонировала — и Бельмондо стал рекордсменом по количеству фильмов, перенесенных в СССР на 70-миллиметровую пленку. Мы смотрели его в широком формате в «Картуше» (1962), «Частном детективе», «Чудовище», «Игре в четыре руки». Эти ленты шли в особых кинотеатрах, шли по месяцу, это было суперзрелище, наподобие современного IMAX’а. Фильм, выпущенный на таких экранах, от пола до потолка и от стены до стены, без простенка, автоматически делал все показанное в них чем‑то вроде нравственного закона, занятых в нем актеров — носителями непреложной истины.

«Кто есть кто» (1979) © МОКЕП