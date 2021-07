Хотя сюжет тут до поры до времени немудреный — во всяком случае, так может показаться, если слишком сильно не присматриваться. Адам Драйвер поет от лица стендап-комика Генри МакГенри — но в его выступлениях нет ни единой шутки, во время концертов ему хором подпевает весь зал, а вместо гэгов, сетапов и панчлайнов там — только глубинная рефлексия на тему места в пищевой цепочке всякого лицедея. Марион Котийяр в образе французской оперной дивы Анны загадочна, туманна, застенчива и грустна — ее героиню регулярно, по расписанию театра оперы и балета, убивают на сцене. У героев вспыхивают чувства, о чем они заявляют в песне, которую потом никогда не выкинешь из головы, — «We Love Each Other So Much» (кстати, предваряя премьеру, всюду вышли все саундтреки в оригинальном исполнении из фильма).

Наконец, у них рождается чудесная дочь Аннетт. Жаль, что семейное счастье убивает в Генри подлинного комика, и теперь он рассказывает со сцены о том, как сегодня утром защекотал жену до смерти, а Анне в дороге снятся кошмары о том, как ее мужа синхронно обвиняют шесть женщин в насилии (наверняка этот эпизод подсняли самым последним — фильм снимался 9 лет). Но есть нюанс: их дочь Аннетт — живая деревянная кукла .