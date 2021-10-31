Объявленная «нерабочая» неделя — повод обратить внимание на сериалы, которые вы откладывали в долгий ящик. Публикуем сериальные карточки с рецензиями «Афиши Daily» для тех, кто хочет посмотреть все сейчас.
Сериалы
Клуб веселых и находчивых: Станислав Зельвенский — о 2-м сезоне «Теда Лассо»
рецензия
Сериалы
«Убийства в одном здании» Стива Мартина — наша новая любимая детективная комедия
рецензия
Сериалы
Сканди-нуар «Каштановый человечек» и вау-финалы «Теда Лассо» и «Убийств в одном здании»
Сериалы
«Уборщица» на Netflix: фунты лиха со звездой «Однажды в Голливуде»
рецензия
Сериалы
Талантливый «Мистер Кормен»: Джозеф Гордон-Левитт снял идеальный сериал для интровертов
Сериалы
«Сцены из супружеской жизни» на HBO: Бергман-лайт с Оскаром Айзеком и Джессикой Честейн
рецензия
Сериалы
«Импичмент»: Клинтон и Левински — самые занятные герои «Американской истории преступлений»
Сериалы
«Северные воды» с Колином Фарреллом: британский ответ «Террору» про зло во льдах
рецензия
Сериалы
Почему все это время стоило смотреть сериал «Миллиарды», а теперь уже поздно
Сериалы
«Чепелуэйт» с Эдриеном Броди: готический сериал по Стивену Кингу
рецензия
Сериалы
«Полуночная месса»: Майк Флэнаган снова снял главный хоррор-сериал сезона
Русские сериалы
«Пингвины моей мамы»: разговорная комедия или стендаперская трагедия?
Сериалы
Очень каратешные дела: на Netflix лежат три сезона «Кобры Кай» — пора уже их посмотреть
рецензия
Сериалы
«Утреннее шоу»: #MeToo, COVID-19 и войны стримингов — главные герои второго сезона
Сериалы
«Игра в кальмара» — покорившая мир азиатская сенсация Netflix. Что это за дичь?