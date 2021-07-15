Умер музыкант и артист Петр Мамонов. Он не так уж много снимался в кино, но каждая из его ролей становилась знаковой и фиксировала если не целую веху кинематографа, то поворот в жизни самого Петра Николаевича. От разгульного саксофониста до православного затворника — в отражении фильмографии актера.

«Игла», 1988

Классический перестроечный боевик с Виктором Цоем, который спустя двадцать лет решил переосмыслить и дополнить режиссер Рашид Нугманов. Сыграв хирурга Артура Юсуповича в этом фильме, Мамонов сделал первый весомый шаг к будущему триумфу в «Такси-блюзе». Фактически именно «Иглу» с ее подростковой романтикой и крепкими афоризмами — «люди делятся на две категории: одни сидят на трубах, а другим нужны деньги» — стоит считать родоначальницей всей новой питерской криминальной волны («Мама не горюй» и «Апрель»). В 2009 году для «Иглы. Remix» отсняли несколько новых кадров с Мамоновым, которого даже удалось вмонтировать в легендарную финальную сцену ухода раненого Моро в снежную даль.

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«Такси-блюз», 1990

«Такси-блюз» вышел на экраны в 1990 году и стал режиссерским дебютом Лунгина. В нем рассказывается о московском таксисте Иване Шлыкове, который становится невольным участником пьяного разгула саксофониста Леши Селиверстова. Шлыков возит богемную компанию по Москве, продает им свою водку, а затем клиент скрывается, не заплатив ни рубля. Роль разрушительного саксофониста, к которому постепенно проникался теплыми чувствами таксист-силач, в картине исполнил Петр Мамонов.

«Нога», 1991

Поколенческая драма по мотивам рассказа Уильяма Фолкнера. Фильм «Нога» Никиты Тягунова повествует о двух друзьях, со школьной скамьи отправленных в армию и вскоре оказавшихся в Афганистане. Один из них вернется домой грузом 200, другой лишится ноги. Ампутированная конечность заживет своей жизнью и в итоге заместит своего бывшего обладателя. Единственный фильм умершего молодым режиссера — одно из самых сильных авторских высказываний дурного времени начала 90-х. Первый честный фильм об афганском синдроме и далеко не первый на тему двойничества. Шизофренический саундтрек Олега Каравайчука, составленный из обрывков как будто классических произведений. Мамонов и Охлобыстин здесь похожи, как родные братья.

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«Время печали еще не пришло», 1995

В многонациональную деревню наведывается землемер-предсказатель Мефодий (Петр Мамонов) и велит жителям ждать солнечного затмения, которое через 20 лет ознаменует наступление эры Водолея, — те его благополучно проспят. Ироничная и абсурдистская притча с привычными для того поколения питерских кинематографистов культурными отсылками. Самая цельная картина Сергея Сельянова, тем не менее ставшая последней его режиссерской работой.

«Пыль», 2005

Вялый молодой очкарик Алеша (Алексей Подольский) участвует в испытании секретной установки ФСБ, которая дарит ему иллюзию атлетического тела, и потом любой ценой хочет туда вернуться. Трехкопеечный экспериментальный дебют будущих авторов «Шапито-шоу», наделавший немало шума, безбожно перехваленный в околотворческих кругах и странным образом вернувший в кино Петра Мамонова.

«Остров», 2006

Монастырский истопник, эксцентричный старец (Петр Мамонов) исцеляет ­паломников и мечтает искупить грех, совершенный во время войны. Слегка неожиданное на тот момент вторжение Лунгина на богоискательскую терри­торию, утверждение Мамонова в новой роли героя России. В рамках рестав­рации духовности фильм носили на руках, завалили наградами и показали на Рождество по центральному каналу. Картина Лунгина серьезно повлияла на публичную репутацию лидера «Звуков Му» Петра Мамонова, бесповоротно вжившегося в образ грешника на пути к святости.

«Царь», 2009

«Царь» своим устройством напоминает не столько житие святого, сколько ранние лунгинские «Луна-парк» и «Такси-блюз» с тем же Мамоновым, где лбами сталкивались не живые персонажи, а архетипы — фашист с евреем, таксист с музыкантом. Иван Грозный и игумен Филипп (Олег Янковский) — такая же контрастная пара ходячих символов, чей конфликт можно понимать как историю про встречу верующего с дьяволом, сыплющим строчками из Писания, или же эссе на тему отношений приличного человека с властью, которая в русском климате всегда есть ­чистое органическое зло. В обоих раскладах, впрочем, возникает не столько проблема, сколько показательная странность. Так же как Мамонов своими хтоническими ужимками неизбежно вытесняет более тонкого Янковского на периферию кадра, так и герои, видимо, планировавшиеся как равновеликие фигуры, белая и черная, в итоге такими не выглядят.

«Шапито-шоу», 2011

В летнем Крыму разворачиваются четыре параллельных сюжета (условно названные «Любовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество»): действуют ­имперсонатор Цоя, хипстеры, глухие, очкарики, Петр Николаевич Мамонов и другие. Три с половиной часа, вставные музыкальные номера, жонглиро­вание дискурсами — неровный, но безусловно впечатляющий колосс если и не стал новой «Ассой», то вплотную к этому приблизился. По сюжету герой Мамонова хочет сродниться с сыном-хлюпиком, которого не видел пять лет. Любопытно, что реальный сын Петра Николаевича работал оператором на «Шапито-шоу».

«Мамон-Лобан», 2011

Документальный фильм за авторством создателей «Шапито-шоу» Сергея Лобана и Петра Мамонова. Петр Николаевич без ложной скромности о себе от первого лица. Безудержный фонтан энергии. Картинку для фильма (обложка DVD ) Мамонов нарисовал собственноручно.

«Чай», 2019

Короткий метр выпускницы ВГИКа Анны Кузьминых про обнуление в деревне с Мамоновым и вкусным чаем. Коротко о том, как взглянуть на свои проблемы с пригорка, с молодой актрисой Анастасией Куимовой в главной роли.