Синоптики прогнозируют рекордную за 120 лет жару в Москве

На следующей неделе в Москве установится рекордная жара — столбик термометра может подняться до 36 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, пишет РБК.

По его словам, температура на следующей неделе будет превышать климатическую норму июня на 13-15 градусов, что является аномалией. «Практически каждый день будет знаменоваться серией рекордов жары, которых не было никогда за всю более вековую историю наблюдений», — говорит синоптик.

Вероятно, будет побит температурный рекорд месяца, установленный в далеком 1901 году. Тогда столбик термометра поднялся до 34,7 градуса.

21 июня в Москве ожидается малооблачная погода и плюс 31-33 градуса, во вторник — 33–35 градусов, в следующие три дня — 34–36. Лишь к выходным могут появиться отдельные кучево-дождевые облака, которые «освежат воздух в лучшем случае до 29-34 градусов», прогнозирует Тишковец.

Он добавляет, что в последнюю неделю месяца температура опустится до 24-29 градусов, но на «существенную прохладу» рассчитывать не стоит.

Ранее Гидрометцентр повысил до предпоследнего, «оранжевого», уровень погодной опасности в Москве. Он сохранится как минимум до вечера понедельника. Оранжевый уровень означает, что есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.