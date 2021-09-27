Умер киновед и кинокритик Кирилл Разлогов

В возрасте 75 лет умер Кирилл Разлогов, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля. Об этом сообщила «Интерфаксу» его дочь Анастасия Разлогова.

По ее словам, кинокритик умер вчера вечером, 26 сентября, причиной стала сердечная недостаточность. «Приехал из одной командировки, собирался в другую, все очень внезапно», — сказала она.

Разлогов — заслуженный деятель искусств РФ, автор почти двух десятков книг и около 600 научных работ по истории искусства и кино. На телеканале «Культура» по выходным выходила его программа «Культ кино».

В 1989–2013 годах киновед был директором Российского института культурологии, в 2002 году стал членом Российской академии художественной критики.