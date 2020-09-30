Московский кинофестиваль исключил из программы фильм о Нагорном Карабахе

Организаторы Московского кинофестиваля исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный конфликту в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал программный директор фестиваля Кирилл Разлогов.

По его словам, это сделано в качестве меры предосторожности: «Картина исключена в связи с тем, что напрямую связана с Карабахом, с армяно-азербайджанским конфликтом, с военными действиями <…>

Когда началась эскалация военных действий, было принято решение, что во избежание столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве и вокруг Карабаха мы воздержимся от показа картины, хотя картина хорошая».

Разлогов добавил, что ранее к организаторам обращался посол Азербайджана в России с просьбой не показывать картину, однако ему отказали. Он также пообещал показать фильм на фестивале в следующем году, «если конфликт утихнет хотя бы до уровня перемирия».

Фильм «Врата в рай» рассказывает о военных корреспондентах, которые освещали боевые действия в Нагорном Карабахе в 1990-е годы.

27 сентября на территории Нагорного Карабаха начались ожесточенные бои между военными Армении и Азербайджана. Обе страны обвиняют друг друга в провокациях. В обеих странах введено военное положение.