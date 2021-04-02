9 апреля старейший кинотеатр Москвы откроет свои двери после масштабной реставрации. Как изменился «Художественный» — в подборке свежих фотографий от «Афиши Daily».

«Художественный» — не только старейший кинотеатр Москвы, но и один из самых старых действующих кинотеатров в мире. Он был построен в 1909 году по заказу предпринимателя Роберта Брокша, управляющего «Варваринского акционерного общества домовладельцев» — ему и принадлежал участок на Арбатской площади. «Художественный электро-театр» (таким было его первое название) открылся 11 ноября 1909 года — в этот день состоялась премьра ленты «Жоржетта». Первый вариант кинотеатра был рассчитан на 400 мест. В 1912-13 годы он был перестроен архитектором Федором Шехтелем и расширен до 900 мест.

В дальнейшем кинотеатр неоднократно реконструировался — многие элементы изначального декора были утрачены: в частности, в 1952 году с фасада здания были сбиты барельефы с колесницами, и оно фактически превратилось в «хрущевку». В 1980-х в здании был проведен капительный ремонт. В 2014 году была анонсирована реконструкция «Художественного»: из‑за проблем с подрядчиком она была отложена на два года. В 2016 году между организацией минкульта «Москино» и акционерным обществом «Пионер» был заключен договор на 20 лет. Соглашение включило в себя реставрацию здания.

В декабре 2020 года реставрация «Художественного» завершилась: были воссозданы исторически ценные элементы, которых кинотеатр лишился в 1950-е годы. Реставраторы восстановили более тысячи фрагментов декора. Фасад здания обрел исторический облик. Он был воссоздан по чертежам Федора Шехтеля и архивным фотографиям. Вернулись на прежние места надписи «Входъ» и «Выходъ», а также вывеска «Художественный электро-театр». Также появились заложенные оконные проемы, исторические фонари, а в фойе здания установлен фонтан. Всего в «Художественном» отныне четыре зала — большой на 474 места, два малых зала по 46 мест и один камерный, рассчитанный на 21 зрителя.

Архитектурной концепцией «Художественного» занималось берлинское бюро Merz Merz. В декабре «Афиша Daily» поговорила с его основателем Хансом-Гюнтером Мерцем о работе с историческим наследием, о современной функции кинотеатра и о советской архитектуре.

Во вновь открытом кинотеатре будут показывать лучшие фестивальные картины и премьеры. Программным директором «Художественного» стал кинокритик и куратор Стас Тыркин, отвечающий за кинопрограмму «Гоголь-центра» и являющийся программным директором Strelka Film Festival. За программу событий будет отвечать Галарина Долговых, генеральный продюсер Strelka Film Festival. Управляющим директором стала Варвара Мельникова, занимающая аналогичную должность в «Афише». Работу с коммерческими партнерами взяла на себя Дарья Шульга.

В первый день работы, 9 апреля, в кинотеатре состоится российская премьера фильма «Отец» Флориана Зеллера. Показ ленты откроет двухнедельную программу фильмов-номинантов «Оскар 2021». С 23 по 29 апреля в «Художественном» пройдут показы Московского международного кинофестиваля. Билеты появятся в продаже на сайте кинотеатра 9 апреля в 14:00.

«​Само название ко многому обязывает: в „Художественном“ не могут показываться случайные фильмы, поэтому главным принципом станет селективность, внятный кураторский отбор, нацеленный на поиски новой „художественности“.​ ​При этом не будет дискриминации по форматам и жанрам: иногда качественный мейнстрим лучше среднестатистического „фестивального“ фильма, полного заунывных артхаусных штампов», — рассказал о репертуаре Тыркин. ​