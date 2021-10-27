В мультимедийном сервисе Оkko состоялась эксклюзивная онлайн-премьера «Петровых в гриппе» — нового (сюрреалистического!) фильма Кирилла Серебренникова, который основан на почти одноименном романе Алексея Сальникова. Разбираем моменты, которые легко не заметить при просмотре.

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Однокадровые сцены Одна из главных побед ленты режиссера Серебренникова и оператора Владислава Опельянца — мастерски придуманные однокадровые сцены, те, в которых нет монтажных склеек. В одной из них Петрова (Чулпан Хаматова) занимается сексом с мужем (Семен Серзин) в библиотеке. В каждый момент физической встречи с Петровым героиня сбрасывает с себя один из предметов одежды, а затем надевает другой. В итоге Петрова остается в полностью зеленом костюме, от плаща до туфель. Таким же образом одевают и раздевают персонажа Юрия Борисова в черно-белой сцене-флешбэке: героиня Пересильд видит его голым, а после того как отходит к окну и возвращается, тот снова в одежде. Но самым мощным в этом смысле оказывается эпизод с писателем, которого сыграл Иван Дорн. В одной и той же сцене герой пытается пристроить свои рукописи в редакцию, возвращается через неделю, болтает с Петровым, едет в лифте, отправляет его в пространство одного из своих текстов, прогуливается под снегом, приходит домой (все это время продолжая диалог с героем Серзина) и застреливается. По словам создателей, у этого восемнадцатиминутного эпизода было всего три дубля .

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Надписи Почти каждую сцену «Петровых в гриппе» сопровождают мотивационные надписи. Они зачастую появляются на стенах за спинами героев и героинь. В разное время на задних планах можно прочитать много интересного: от лаконичных «Увы» и «Плевать!» до «оптимистичных» «Мы все равны. Нулю» и «Исус Расия Водка». Каждая надпись будто бы отражает характер происходящего внутри конкретного диалога. «Победе коммунизма» С надписями связан и еще один режиссерский прикол. В одной из сцен уже упомянутого черно-белого флешбэка герои Борисова и Пересильд прогуливаются и пытаются неловко объясниться в чувствах. Происходит их разговор аккурат перед буквами, выставленными во фразу «Победе коммунизма», но это только на общем плане. Когда персонажи приближаются к ним и проходят каждую по одной, то слово «Победе» заменяется на «Тебе», а «коммунизма» — на «******». Вот такой вот секретик для внимательных .

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Вязаный свитер На экране не раз появляется вязаный узорчатый свитер. Вахтерша в библиотеке в будущем пытается связать ровно такой, как носила Снегурочка — Пересильд в прошлом. А сами узоры можно попробовать отыскать на некоторых обоях. Очень много одинаковых лиц Чтобы усилить абсурд происходящего на страницах романа , Серебренников решил попросить некоторых актеров сыграть сразу нескольких экранных персонажей. Так, например, актер Семен Штейнберг появляется в шести образах, а Георгий Кудренко — аж в восьми. Но самые запоминающиеся перформансы выдает Тимофей Трибунцев. Среди его семи героев есть и забавный милиционер, и экстравагантная Наталья Дмитриевна.

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Та самая Снегурочка Одним из ключевых персонажей в «Петровых в гриппе» Серебренникова становится именно Снегурочка в исполнении Юлии Пересильд. Героиня пытается уехать из города в поисках лучшей жизни, но заканчивает не так счастливо, как хотелось бы. Именно она преобразится в не самого приятного вида кондукторшу. Ее сыграла актриса «Гоголь-центра» Ирина Выборнова. Бонус-трек На финальных титрах восставший из гроба рэпер Хаски исполняет трек «Реванш». Впервые его можно было услышать в прошлогоднем альбоме артиста «Хошхоног». Не пропустите и клип на песню: в этом сюрреалистическом трипе появляются и актеры «Петровых в гриппе», и Кирилл Серебренников. Режиссером видео выступил известный видеограф Ладо Кватания.

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