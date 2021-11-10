В России за последние сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 1102 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 5287 до 3927. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Республика Крым, Воронежская и Нижегородская области.