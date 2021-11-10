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В России выявили 38 058 новых случаев COVID-19. Скончались 1239 — это новый максимум

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:53

В России за последние сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией. Это на 1102 меньше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 5287 до 3927. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская область, Республика Крым, Воронежская и Нижегородская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 8 911 713. За сутки умерли 1239 человек, это новый максимум. За все время скончались 250 454 пациентов. Выздоровели за последние 24 часа 34 565 человек, за весь период — 7 654 161.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 250,1 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (46,1 млн), на втором — Индия (34,3 млн), на третьем — Бразилия (21,8 млн), на четвертом — Великобритания (9,3 млн).

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