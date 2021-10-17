Корабль с Климом Шипенко и Юлией Пересильд вернулся на Землю

Киноэкипаж провел на Международной космической станции 12 суток, а 17 октября в 4.14 утра отстыковался от МКС. На станции остались двое россиян — Петр Дубров и Антон Шкаплеров, который был командиром корабля Шипенко и Пересильд во время пуска 9 октября.

Корабль «Союз МС-18» с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд вернулся на Землю. Их сопровождал Герой России, космонавт Олег Новицкий , сообщается на сайте Роскосмоса.

Для успешного обеспечения посадки были задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц специальной техники. В том числе, пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица».

В 7.35 утра спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» приземлился в расчетной точке на территории Казахстана. После посадки к аппарату оперативно прибыли специалисты наземных служб, которые помогли экипажу открыть люки и выбраться из него.

Медики осмотрели Пересильд, Шипенко и Новицкого, как отмечает Роскосмос, они чувствуют себя хорошо. Актрисе и режиссеру предстоит пройти недельное восстановление. Реабилитация Новицкого, который провел в космосе гораздо больше времени, будет проходить в несколько этапов: первые 2-3 недели он проведет в Центре подготовки космонавтов, а позже отправится в санаторий.