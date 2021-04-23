В лос-анджелесскую фирму, которая занимается инкассацией, приходит новый сотрудник — хмурый молчаливый британец спортивного телосложения (Джейсон Стэтем), у которого на выпуклом лбу ясно написано, что с ним лучше не связываться. Он со скрипом сдает нормативы, но в первой же переделке, не вспотев, убивает шестерых налетчиков. Коллеги (Холт МакКаллани, Джош Хартнетт, Эдди Марсан, Нив Алгар и другие) посматривают на него с подозрением, но что делать, времена тяжелые — не так давно двух инкассаторов во время ограбления порешили на месте.

Взяв паузу от блокбастеров и ненадолго вернувшись в «Джентльменах» в мир своих ранних лондонских картин, Гай Ричи снова укатил в Лос-Анджелес, где воссоединился с соотечественником Стэтемом, которого он двадцать с небольшим лет назад и вывел в люди. Последняя их коллаборация — по-своему выдающийся, но с треском провалившийся «Револьвер» — вышла аж в 2005 году, а Стэтем не молодеет (следующий проект Ричи, шпионский, тоже с ним). Впрочем, с его физподготовкой и скупой, скажем так, мимикой он еще лет двадцать будет, кажется, играть в боевиках, все больше превращаясь в Чарлза Бронсона, которого уже подменял в «Механике».