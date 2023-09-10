Умер российский рэпер Эйсик

В возрасте 43 лет умер российский рэпер и поэт Эйсик. Об этом говорится в его официальной группе во «ВКонтакте». Там отмечается, что причиной смерти стал инсульт.
«Эйсик вел здоровый образ жизни, но много лет жил с высоким артериальным давлением, 6 сентября болезнь достигла пика, на фоне гипертонии у него произошел геморрагический инсульт. Ему была сделана операция. Он провел в коме 3 дня и сегодня, 10 сентября в 5.40 утра он нас покинул», — говорится в сообществе музыканта.
Представители артиста отмечают, что он будет похоронен в своем родном городе — Краснодаре.
Эйсик начал музыкальную карьеру в 1999 году, в нулевые сотрудничал с Кастой, Смоки Мо, Крип-А-Крипом и Рем Диггой. Его дебютный альбом — «Солнечное сплетение» — вышел в 2005 году, в 2007-м увидела свет еще одна его важная пластинка — «Город Солнца».
Всего в дискографии артиста семь альбомов, последний — «Духовная пища» — вышел в 2021 году, после длительного перерыва в десять лет.