Реклама
Новости

Умер российский рэпер Эйсик

Семён Гудошников
Сегодня в 19:17

В возрасте 43 лет умер российский рэпер и поэт Эйсик. Об этом говорится в его официальной группе во «ВКонтакте». Там отмечается, что причиной смерти стал инсульт.

«Эйсик вел здоровый образ жизни, но много лет жил с высоким артериальным давлением, 6 сентября болезнь достигла пика, на фоне гипертонии у него произошел геморрагический инсульт. Ему была сделана операция. Он провел в коме 3 дня и сегодня, 10 сентября в 5.40 утра он нас покинул», — говорится в сообществе музыканта.

Представители артиста отмечают, что он будет похоронен в своем родном городе — Краснодаре.

Эйсик начал музыкальную карьеру в 1999 году, в нулевые сотрудничал с Кастой, Смоки Мо, Крип-А-Крипом и Рем Диггой. Его дебютный альбом — «Солнечное сплетение» — вышел в 2005 году, в 2007-м увидела свет еще одна его важная пластинка — «Город Солнца».

Всего в дискографии артиста семь альбомов, последний — «Духовная пища» — вышел в 2021 году, после длительного перерыва в десять лет.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»