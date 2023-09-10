Умер российский рэпер Эйсик

«Эйсик вел здоровый образ жизни, но много лет жил с высоким артериальным давлением, 6 сентября болезнь достигла пика, на фоне гипертонии у него произошел геморрагический инсульт. Ему была сделана операция. Он провел в коме 3 дня и сегодня, 10 сентября в 5.40 утра он нас покинул», — говорится в сообществе музыканта.