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Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: ТВЦ

В возрасте 84 лет умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом говорится на сайте Театра Российской Армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в заявлении.

Широкую известность Чурсиной принесли роли в фильмах «Виринея», «Журавушка», «Угрюм-река», «Олеся» и «Любовь Яровая». За годы работы Чурсина сыграла более ста ролей в кино и театре, а также стала лауреатом Государственной премии РСФСР.

Чурсина также снималась в таких сериалах, как «Интерны», «Закрытая школа», «Маргоша». Кроме того, актриса много лет работала на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

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