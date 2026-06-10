В поисковике «Яндекса» появилась игра с «пухососами»

По данным компании, первые запросы о пухососах появились 3 июня, которых было около 5000. Уже на следующий день их количество выросло почти в пять раз — до 23 тыс. Пользователи искали фотографии и видео необычных роботов, интересовались, существуют ли они на самом деле, а также вводили запросы вроде «пухосос купить», «пухосос — это ИИ или нет» и «где встретить пухососа в Москве».