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Милли Бобби Браун готовится к свадьбе в новом трейлере «Энолы Холмс-3»

Афиша Daily
Фото: Netflix/YouTube

На ютуб-канале Netflix опубликовали новый трейлер фильма «Энола Холмс-3», который выйдет 1 июля. Главную роль в третьей части франшизы по-прежнему исполняет Милли Бобби Браун.

В этот раз ее героиня — — младшая сестра Шерлока Холмса — берется за свое самое опасное расследование и отправляется на Мальту. Параллельно с распутыванием очередного дела Энола готовится выйти замуж за виконта Тьюксбери.

Видео: Netflix/YouTube

Режиссером ленты выступил Филип Барантини, снявший «Точку кипения». Сценарий написал Джек Торн, работавший также над первыми двумя картинами про Энолу Холмс.

Роль Шерлока Холмска в третьем фильме вновь исполнил Генри Кэвилл, роль матери Холмсов — Хелена Бонэм-Картер. В каст вошли также Луис Партридж, Химеш Патель, Шэрон Дункан-Брюстер, Джейсон Уоткинс.

В число продюсеров вошли Мэри Парент, Алекс Гарсия, Али Мендес и Милли Бобби Браун. Съемки прошли в период с апреля по июнь 2025 года, они развернулись в Англии и на Мальте.

Предыдущие части франшизы, основанной на книгах Нэнси Спрингер, рассказывали, как младшая сестра Шерлока Холмса разгадывает тайны по всему Лондону. Первый фильм вышел в 2020 году, а второй — в 2022 году.

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