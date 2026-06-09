СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сента

GTA 6 против Barbie Rewind: в игровой индустрии появился свой «Барбигеймер»
Звезда «Убивая Еву» Эдвард Блюмель исполнит роль Эркюля Пуаро в новом сериале о детективе
Тони Коллетт снимется в триллере Джозефа Гордона-Левита об искусственном интеллекте
Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним
СМИ: на матчи Чемпионата мира по футболу не продали почти 180 тысяч билетов
В России запретили фильмы «Назови меня своим именем», «Убей своих любимых» и «С любовью, Саймон»
Вышел тизер триллера «Во чреве кита» с Остином Абрамсом и Джошем Бролином
Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах
Идрис Эльба рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане
Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска
Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве
«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале
Брэд Питт на первых кадрах «Сердца зверя» Дэвида Эйера
Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»
Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk
Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с Roblox
Продажи шоколадных плиток в России упали из-за подорожания
Сабрина Карпентер и Бенедикт Камбербатч в фильме Мадонны к альбому «Confessions II»
Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома
22% россиян хотят большей активности страны в решении глобальных экологических проблем
Парковку на улицах Москвы сделают бесплатной 12 и 13 июня
В Нижнем Новгороде пройдет серия мероприятий об искусственном интеллекте в архитектуре
В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро
Ари Астер написал сценарий приквела «Реинкарнации», но не знает, когда он дождется своего часа
«Яндекс» открыл продажи первого носимого ИИ-устройства с Алисой AI
Тираж книг в России упал до минимума за 7 лет
Ледники на Эльбрусе за 50 лет отступили почти на 300 метров

СМИ: Николас Галицин сыграет первого мужчину-супермодель Хойта Ричардса в фильме Гаса Ван Сента

Афиша Daily
Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Американский режиссер Гас Ван Сент («Мой личный штат Айдахо», «Умница Уилл Хантинг»), по слухам, снимет фильм о первом мужчине-супермоделе Хойте Ричардсе. Главную роль сыграет Николас Галицин, написал Deadline.

Подробности о байопике держатся в секрете. У проекта пока нет ни названия, ни списка прикрепленных к нему кинематографистов. Тем не менее, ожидается, что он станет следующей работой Ван Сента.

Последний фильм постановщика «Провод мертвеца» представили на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. В картине снялись Билл Скарсгард и Аль Пачино.

Хойт Ричардс — американская модель, ставший одним из значимых имен в мире моды 80-х и 90-х. Ричардс был лицом сотен рекламных кампаний, снимался у лучших фотографов, включая Хельмута Ньютона и Хорста. Он сотрудничал с такими фэшн-брендами как Valentino, Ralph Lauren, Burberry, Cartier и Donna Karan.

В конце 90-х Ричардс также занялся актерской карьерой. Его можно было увидеть в лентах «Шесть дней, семь ночей», «Ударь и беги», «Собачьи бирки», «Шоугелз 2: Пенни из Рая». В 2005 году Хойт открыл собственную продакшн-компанию Tortoise Entertainment. Позднее он рассказал, что был вовлечен в культ «Eternal Values».

В июне на HBO вышел сериал «Приведи мне красавчиков: Модельный культ», в котором рассказывается о секте и участии в ней Ричардса. Проект снял Крис Смит.

Расскажите друзьям