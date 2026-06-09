Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»

GTA 6 против Barbie Rewind: в игровой индустрии появился свой «Барбигеймер»
Идрис Эльба рассказал, почему отказался от роли Джеймса Бонда
На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане
Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска
Сын Роба Райнера требует наследство в 1,5 млн долларов, чтобы оплатить защиту в деле об убийстве
«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале
Брэд Питт на первых кадрах «Сердца зверя» Дэвида Эйера
Джастин Бибер представил свою линейку аудиоустройств Skylrk
Минцифры и Роскомнадзор попросили снять ограничения с Roblox
Продажи шоколадных плиток в России упали из-за подорожания
Сабрина Карпентер и Бенедикт Камбербатч в фильме Мадонны к альбому «Confessions II»
Роберт Смит рассказал, что у The Cure готовы сразу два новых альбома
22% россиян хотят большей активности страны в решении глобальных экологических проблем
Парковку на улицах Москвы сделают бесплатной 12 и 13 июня
В Нижнем Новгороде пройдет серия мероприятий об искусственном интеллекте в архитектуре
В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро
Ари Астер написал сценарий приквела «Реинкарнации», но не знает, когда он дождется своего часа
«Яндекс» открыл продажи первого носимого ИИ-устройства с Алисой AI
Тираж книг в России упал до минимума за 7 лет
Ледники на Эльбрусе за 50 лет отступили почти на 300 метров
Россия планирует запустить прямые рейсы в Малайзию в 2026 году
«Ozon Банк» запустил тестирование переводов по СБП без доступа к интернету
Дружба сквозь годы в тизере лайв-экшн-экранизации ваншота «Оглянись»
«Яндекс Книги» запустили озвучку книг по ролям
Пикник Афиши объявил четвертую волну артистов: Saluki, Markul, «Станция метро Горьковская»
Первая российская онковакцина от глиобластомы выйдет в 2026 году
МВД предложило сократить число самокатов в Москве
Хью Джекман сыграет главную роль в «Острове сокровищ» Ридли Скотта

Prime Video показал трейлер приквела «Блондинки в законе»

Афиша Daily
1 мин на чтение

Prime Video представил первый полноценный трейлер сериала «Эль» — приквела культовой комедии «Блондинка в законе». Все восемь эпизодов первого сезона выйдут на платформе 1 июля.

Действие сериала разворачивается в 1995 году, он рассказывает о жизни Эль Вудс задолго до ее поступления в Гарвард. Зрители увидят будущую юристку обычной школьницей, которая сталкивается с трудностями взросления, непростыми дружескими отношениями, первой любовью и типичными подростковыми проблемами.

Главную роль исполнила Лекси Майнтри. Вместе с ней в проекте снялись Джун Дайана Рафаэль, Том Эверетт Скотт, Джейкоб Московиц, Габриель Поликано, Чандлер Кинни, Зак Лукер и Эми Пиц.

Создателем сериала выступила Лора Киттрелл, которая также стала шоураннером проекта. Среди исполнительных продюсеров — звезда оригинальной франшизы Риз Уизерспун, сыгравшая Эль Вудс в полнометражных фильмах.

Расскажите друзьям