«Купер» впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши

Пикник Афиши x Сбер — один из главных музыкальных фестивалей лета, который пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Петербурге. В этом году хедлайнерами станут Feduk, Slava Marlow, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец («Смысловые Галлюцинации») и другие артисты. Зрителей также ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а также большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.