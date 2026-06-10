Осенью выйдет посмертная автобиография Рюити Сакамото

Особое место в книге занимают размышления композитора о жизни, искусстве и смертности, написанные после многочисленных операций и лечения онкологических заболеваний. В издательстве HarperCollins называют книгу «искренним и вдохновляющим свидетельством силы искусства, музыки и человеческой жизни», а также последним подарком поклонникам от одного из величайших музыкантов современности.