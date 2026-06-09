Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска

Okko выпустил тизер-трейлер криминально-комедийного сериала «Суета». Дата премьеры пока не раскрывается.
Восьмисерийный проект рассказывает о четверых друзьях из Пятигорска, которые после неудачного ограбления оказываются должны 150 миллионов рублей. Главный герой — инфантильный тридцатилетний мужчина Витос, работающий в блинном ларьке и живущий с бабушкой.
После встречи выпускников он решает кардинально изменить свою жизнь и вместе с друзьями идет на ограбление инкассаторской машины. Однако вместо крупной добычи компания получает огромный долг и становится мишенью для опасных людей. Чтобы выжить, друзьям приходится вновь и вновь ввязываться в преступные авантюры.
Создатели описывают «Суету» как историю о мужской дружбе, взрослении, мечтах и попытках выбраться из череды неудач. Главные роли в проекте исполнили Саша Федоров, Александр Аверин, Денис Власенко и Магомед Муртазалиев.
В сериале также снялись Алексей Гришин, Александр Фисенко, Юлия Гревцова и Анастасия Акатова. Авторами сценария выступили Тема Золотарев и Егор Сапожников, режиссером стал Антон Родин.