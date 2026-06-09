Вышел тизер-трейлер криминальной комедии «Суета» о друзьях из Пятигорска

После встречи выпускников он решает кардинально изменить свою жизнь и вместе с друзьями идет на ограбление инкассаторской машины. Однако вместо крупной добычи компания получает огромный долг и становится мишенью для опасных людей. Чтобы выжить, друзьям приходится вновь и вновь ввязываться в преступные авантюры.