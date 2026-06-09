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Брэд Питт на первых кадрах «Сердца зверя» Дэвида Эйера

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount

Paramount опубликовала первые кадры «Сердца зверя» — нового фильма Дэвида Эйера, известного по «Пчеловоду» и «Отряду самоубийц». Картина выйдет в зарубежный прокат 25 сентября.

По сюжету бывший солдат спецназа с ПТСР и его боевая собака терпят крушение, потому что у пилота случается сердечный приступ. Героям предстоит бороться за выживание в глуши Аляски.

Для Эйера и Питта это не первая совместная работа. В 2014 году они выпустили «Ярость» — фильм об экипаже танка, выполняющем опасную миссию в последние дни Второй мировой войны.

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© Paramount
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© Paramount

Помимо Питта, в «Сердце зверя» снимется Дж.-К.Симмонс, известный по фильмам «Одержимость» и «Джуно». Сценарий написал клипмейкер Кэмерон Александер, он же выступит сопродюсером вместе с Дэмиеном Шазеллом, Оливией Гамильтон из Wild Chickens Productions, Ричардом Реймондом и Эйером.

Среди других грядущих проектов Питта — «Приключения Клиффа Бута», сиквел «Однажды… в Голливуде». Фильм выйдет в IMAX 25 ноября и займет слот другого релиза Netflix — «Нарнии» Греты Гервиг, чью премьеру перенесли на 2027 год.

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