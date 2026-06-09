Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним

Netflix официально продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий, финальный сезон. Съемки сезона уже завершены. Премьера состоится в 2027 году на Netflix.
К роли юной сыщицы Пип Фитц-Амоби вновь вернется Эмма Майерс, известная по сериалу «Уэнсдей». Новый сезон станет экранизацией заключительной книги трилогии Холли Джексон «Как мертвая».
После событий первых двух сезонов Пип столкнется с последствиями своих прошлых расследований и попытается раскрыть еще одну опасную тайну. На этот раз под угрозой окажется уже ее собственная жизнь.
Автор книжной серии и исполнительный продюсер проекта Холли Джексон назвала третий сезон своим любимым. По ее словам, зрители увидят Пип совершенно с другой стороны. «Это самая мрачная, напряженная и жесткая история во всей трилогии, но при этом она по-прежнему остается местами смешной», — отметила писательница.
Вместе с Майерс в сериал вернутся Зейн Икбал (в роли Рави Сингха), Генри Эштон (Макс Хастингс), Аша Бэнкс (Кара Уорд), Джуд Морган-Колли (Коннор Рейнолдс), Иден Х.Дэвис (Джейми Рейнолдс) и Яли Тополь Маргалит (Лорен Гибсон).