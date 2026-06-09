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Netflix продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий сезон. Он будет последним

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Netflix

Netflix официально продлил сериал «Хороших девочек не убивают» на третий, финальный сезон. Съемки сезона уже завершены. Премьера состоится в 2027 году на Netflix.

К роли юной сыщицы Пип Фитц-Амоби вновь вернется Эмма Майерс, известная по сериалу «Уэнсдей». Новый сезон станет экранизацией заключительной книги трилогии Холли Джексон «Как мертвая».

После событий первых двух сезонов Пип столкнется с последствиями своих прошлых расследований и попытается раскрыть еще одну опасную тайну. На этот раз под угрозой окажется уже ее собственная жизнь.

Автор книжной серии и исполнительный продюсер проекта Холли Джексон назвала третий сезон своим любимым. По ее словам, зрители увидят Пип совершенно с другой стороны. «Это самая мрачная, напряженная и жесткая история во всей трилогии, но при этом она по-прежнему остается местами смешной», — отметила писательница.

Вместе с Майерс в сериал вернутся Зейн Икбал (в роли Рави Сингха), Генри Эштон (Макс Хастингс), Аша Бэнкс (Кара Уорд), Джуд Морган-Колли (Коннор Рейнолдс), Иден Х.Дэвис (Джейми Рейнолдс) и Яли Тополь Маргалит (Лорен Гибсон).

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