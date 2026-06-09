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Спилберг неожиданно пришел на паб-квиз в Лондоне и провел часть викторины о своих фильмах

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Dave Benett/Getty Images

Режиссер Стивен Спилберг неожиданно появился на тематическом паб-квизе в Лондоне, посвященном его творчеству.

Мероприятие прошло 5 июня в пабе The Devonshire в районе Сохо. Викторину проводил кинокритик BBC Radio 1 Али Пламб. Во время игры Спилберг вместе с актером Колманом Доминго, который снялся в его новом фильме «День разоблачения», неожиданно вошел в зал под аплодисменты посетителей.

Режиссер зачитал вопрос со своего телефона: «Какой научно-фантастический фильм стал первым в моей карьере?» По словам организаторов, гости не ожидали увидеть самого Спилберга на мероприятии.

Позже Али Пламб поделился фотографией с вечера в соцсетях и признался, что до последнего не мог поверить в происходящее. Совладелец паба Ойшин Роджерс рассказал, что режиссер остался доволен сюрпризом и даже отметил, что ему понравилась кружка пива, которую он выпил во время визита.

Появление Спилберга на квизе стало частью промокампании его нового фильма «День разоблачения». Картина станет первой полнометражной работой режиссера за четыре года после полуавтобиографической ленты «Фабельманы».

Новый фильм знаменует возвращение Спилберга к жанру научной фантастики и теме внеземной жизни, знакомой зрителям по таким его работам, как «Близкие контакты третьей степени» и «Инопланетянин». Сюжет «Дня разоблачения» рассказывает о человеке, который пытается раскрыть правительственный заговор, связанный с сокрытием информации о внеземных цивилизациях.

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