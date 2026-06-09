«Обсессия» стала самым кассовым фильмом, приобретенным на кинофестивале

«Обсессия» рассказывает о парне по имени Беар, который безответно влюблен в свою подругу Ники. В магазине эзотерики он находит волшебную палочку, способную исполнить любое желание, и просит сделать так, чтобы девушка любила его больше всех на свете. Вскоре герой сталкивается с пугающими последствиями своего выбора. Ники становится им одержима, а ее знаки внимания становятся все более устрашающими.