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На Beat Film Festival покажут фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане

Афиша Daily
Фото: пресс-служба

На кинофестивале Beat Film Festival покажут документальный фильм «Почему она выбрала футбол» о женском футболе в Дагестане. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы картины.

Ленту создал футбольный клуб «Динамо Махачкала» вместе с ретейлером «Магнит». Режиссером выступил Марат Казыканов.

Проект призван привлечь внимание к женскому футболу в России. Он расскажет о дагестанских девушках, которые учатся в женской академии махачкалинского «Динамо».

«Это фильм не про спорт, но про выбор, который меняет жизнь. У наших героинь нет фирменных джерси с логотипами топ-клубов, они постоянно слышат: „Футбол — для мальчиков“, но все равно завязывают шнурки потуже. Может, они вообще не выходят на поле, но их поддержка и любовь к футболу значат для кого‑то все. И прежде всего — для них самих», — поделились создатели картины.

Героинь фильма нашли через онлайн-платформу, на которой любительницы футбола могли рассказать о своем спорте и получить в подарок джерси. Экипировку создали, вдохновившись личными историями спортсменок.

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