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Тренировка по нанесению ядерного удара, ремейк «Ведьмака» и другие новости дня

Под руководством Владимира Путина прошла тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил Сергей Шойгу. Пресс-служба Кремля заявила, что все задачи тренировки выполнены, все ракеты достигли своих целей.

Вместе с коммерческим директором Ксении Собчак Кириллом Сухановым был задержан экс-главред Tatler Ариан Романовский. Сама журналистка покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября. По данным источника RT, Собчак проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве.

Правительство готовит законопроект, который ограничит в России продажу зарубежных видеоигр. Под запрет среди прочих могут попасть все игры с ЛГБТ-персонажами. Поправки способны привести к блокировке Steam и Epic Games Store.

Екатерина Мизулина потребовала признать песню Оксимирона (внесен в список иноагентов) «Ойда» экстремистской, а самого рэпера — причастным к экстремистской деятельности по расколу России.

Mercedes-Benz станет третьим автопроизводителем, покинувшим Россию. Компания продала местному дилеру свои российские активы, включая завод в Подмосковье, открывшийся в 2019 году.

ФАС заявила, что в телеграм-каналах необходимо маркировать рекламу в соответствии с законом «О рекламе». Исключением является распространение постов в личных сообщениях.

Apple подтвердила переход новых iPhone на порт USB-C в соответствии с директивой ЕС об универсальном зарядном устройстве. «Очевидно, нам придется подчиниться. У нас нет выбора», — сказал вице-президент Apple по маркетингу Грег Джосвиак.

CD Projekt Red выпустит ремейк первого «Ведьмака» 2007 года. Игра будет создана с нуля на движке Unreal Engine 5. За проект отвечает польская студия Fool’s Theory, CD Projekt Red будет осуществлять «полный творческий контроль».

Британский диджей Тим Гоф, радиоведущий местной станции GenX Radio Suffolk, скончался, представляя свое утреннее шоу. Диджей умер в середине песни во время эфира, предположительно, от сердечного приступа.

Unknown Mortal Orchestra опубликовали сингл «I Killed Captain Cook» и показали клип на него. В ролике мама фронтмена Рубана Нильсона исполнила гавайский народный танец.

В новом спецэпизоде «Симпсонов» Лиза попадет во вселенную аниме «Тетрадь смерти». Премьера состоится 30 октября.

Вышел дебютный тизер финального сезона «Дома с прислугой». Релиз драматического триллера М.Найта Шьямалана состоится на стрим-сервисе уже 13 января.

В сети появился трейлер рождественского спецэпизода «Стражей Галактики». После этого создатели франшизы опубликовали видео официально. В нем Дракс и Мантис ищут идеальный подарок для Питера Квилла — им становится Кевин Бейкон.