Британский диджей умер во время утреннего радиошоу

Британский диджей Тим Гоф, радиоведущий местной станции GenX Radio Suffolk, скончался утром 24 октября во время представления своего утреннего шоу. Об этом сообщает Mixmag.

Диджей умер в середине песни во время эфира, предположительно, от сердечного приступа. Музыка внезапно прекратилась, и вещание возобновилось лишь через несколько минут. Гоф вел передачу из своего дома в 56 километрах от штаб-квартиры радиостанции в Ипсвиче. Ему было 55 лет.

Радиостанция GenX Radio Suffolk, запущенная ранее в этом году, опубликовала в твиттере заявление: «С тяжелым сердцем я должен сообщить вам, что наш дорогой друг и ведущий утреннего шоу Тим Гоф скончался сегодня утром, представляя свою программу. Выражаем нашу любовь его семье, сыну, сестре, брату и маме. Тим занимался любимым делом».

Карьера Гофа началась в 1986 году на радио Orwell в Ипсвиче. Диджей проработал в качестве ведущего более 25 лет, в том числе на таких местных станциях, как Smooth Radio и Saxon Radio. Перед тем как возобновить радиокарьеру на GenX Radio Suffolk, Гоф отсутствовал в эфире более 10 лет.