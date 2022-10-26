CD Projekt Red выпустит ремейк первого «Ведьмака» на Unreal Engine 5

CD Projekt Red начал работу над ремейком первой игры из серии «Ведьмак», выпущенной в 2007 году. Об этом говорится на сайте польской студии.

Игра будет создана с нуля на движке Unreal Engine 5. Сейчас проект находится на ранней стадии разработки. За него отвечает польская студия Fool’s Theory, принимавшая участие в создании «Baldur’s Gate III», «Divinity: Original Sin 2 DLC’s» и «Hellblade: Senua’s Sacrifice». CD Projekt Red будет осуществлять «полный творческий надзор».

Глава студии Адам Бадовски сказал, что «Ведьмак» — их первая игра и очень важный для них момент. Разработчики обещают подойти к ее ремейку с «максимальной тщательностью и вниманием к деталям». Даже приблизительные сроки релиза не уточняются.

Из анонса CD Projekt Red стало известно, что ремейк упоминали ранее. Это та самая «полноценная» игра во вселенной, не связанная с новой трилогией. В презентации студии она значилась под рабочим названием Canis Majoris.